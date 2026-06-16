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10 రోజులైనా వీడని మిస్టరీ - చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి జాడ తెలిసేదెలా?

అదృశ్యమైన చిన్నారి కోసం గాలింపు - జూన్ 6న పెంపుడు కుక్కతో కలిసి కనిపించకుండా పోయిన జ్ఞానేశ్వరి - చిన్నారి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్న ఎస్పీ బిందుమాధవ్

Search Continues for Two Year Old Girl Gnaneswari Missing in Tuni
Search Continues for Two Year Old Girl Gnaneswari Missing in Tuni (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 10:23 AM IST

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Baby Girl Missing Case Updates : రెండేళ్ల చిన్నారికి ఏమైందో? ఎలా అదృశ్యమైందో? 10 రోజులుగా వందలాది మంది పోలీసులు గాలిస్తున్నా, అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు జరుగుతున్నా, ఒక్క క్లూ దొరక్కపోవడం ఏమిటి? అసలేం జరిగిందో తెలియడం లేదు. కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సీహెచ్ అగ్రహారానికి చెందిన జ్ఞానేశ్వరి (జానూ) అదృశ్యం కాగా 10 రోజులైనా ఆచూకీ లేదు. దేనిపైనా స్పష్టత లేక మిస్టరీగా మారింది. పోలీసులకు సవాల్​గా మారిన ఘటనపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. చిన్నారి అదృశ్యమైన తోట, కొండ ప్రాంతాన్ని అటవీ, పోలీసు, ఎన్డీఆర్​ఎఫ్, ఇతర బలగాలు జల్లెడ పడుతూనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ జంతువులు తిరుగుతున్న ఆనవాళ్లు కూడా లేవు.

మరోవైపు సీసీ కెమెరాలు, ఫోన్​ కాల్స్, ఇతర సాంకేతికత ద్వారా చిన్నారి ఆచూకీ కోసం దర్యాప్తు ముమ్మరంగా జరుగుతోంది. దర్యాప్తుపై జిల్లా ఎస్పీ బిందు మాధవ్ సోమవారం సమీక్షించారు. తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి వివరాలు సేకరించారు. చిన్నారి తల్లిదండ్రులకు ధైర్యం చెప్పారు. అధికారులతో సమీక్షించారు.

ఏ క్లూ దొరకలేదు: చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యం తర్వాత అన్ని కోణాల్లో విస్తృత స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నామని జిల్లా ఎస్పీ బిందుమాధవ్ తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సాంకేతిక ఆధారాలు కానీ, ఇతర క్లూలు కానీ లభ్యం కాలేదని పేర్కొన్నారు. ఆ ప్రాంతంలో అడవి జంతువుల సంచారం వల్ల కూడా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. అయితే, చిన్నారి అదృశ్యమైన పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే ముందస్తు ప్రణాళికతో ఎవరైనా కిడ్నాప్‌ చేశారని అనుకోలేమని స్పష్టం చేశారు. కేవలం 30 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఇదంతా జరిగిందని, పాప తనకు తానే నడిచి వెళ్లిందని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నట్లు వివరించారు.

సమాచారం అందిన వెంటనే గాలింపు చర్యలు చేపట్టామని ఎస్పీ తెలిపారు. ఒంటరిగా వెళ్తున్న పాపను చూసి ఎవరైనా తీసుకువెళ్లారా అనే కోణంలోనూ పరిశీలిస్తున్నామని, అయితే దీనిపై ఇంకా పూర్తి స్పష్టత రాలేదని అన్నారు. హఠాత్తుగా ఏదో జరిగి ఉండవచ్చని, ఈ ఘటనపై కొందరు అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయడం సరికాదని హితవు పలికారు. చిన్నారి ఆచూకీ చెప్పినవారికి రూ.లక్ష రివార్డు అందజేస్తామని ప్రకటించారు. కాగా, అదృశ్యమైన సమయంలో చిన్నారి వెంట వెళ్లి వచ్చిన శునకం డీహైడ్రేట్‌ అయ్యిందని తెలిపారు. పోస్టుమార్టమ్‌ నివేదిక అందిన తర్వాత కేసులో తదుపరి పరిశీలన చేస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.

"చిన్నారి కోసం 10 రోజులుగా జల్లెడపడుతున్న ఇంత వరకు చిన్న క్లూ కూడా దొరకలేదు. చిన్నారి అదృశ్యమైన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించాం. అనంతరం అధికారులతో సమీక్షించి వివరాలు సేకరించాం. జూన్ 6న పెంపుడు కుక్కతో కలిసి జ్ఞానేశ్వరి అనే చిన్నారి కనిపించకుండా పోయింది. అప్పటి నుంచి చిన్నారి అదృశ్యమైన తోట, సమీపంలోని కొండ ప్రాంతాన్ని అటవీ శాఖ, పోలీసులు, ఎన్డీఆర్​ఎఫ్ బలగాలు గాలిస్తున్నాయి. అటవీ జంతువులను గుర్తించే అధునాతన నైట్ విజన్ కెమెరాలు కొండపై పలుచోట్ల అమర్చి పరిశీలిస్తున్నాం. ఫోన్ కాల్స్, ఇతర సాంకేతీకత ద్వారా దర్యాప్తు ముమ్మరంగా చేస్తున్నాం. కిడ్నాప్ కోణంలోనూ అనుమానితులను ప్రశ్నిస్తున్నాం. కానీ అచూకీ మాత్రం లభ్యం కాలేదు. చిన్నారి అదృశ్యంపై అవాస్తవాలు ప్రచారం చేయవద్దు." - బిందు మాధవ్, జిల్లా ఎస్పీ

ఓ తల్లి బాధను అర్థం చేసుకోండి: తన బిడ్డ అదృశ్యంపై కొందరు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెడుతున్న వ్యాఖ్యలు తమను ఎంతో బాధిస్తున్నాయని, ఓ తల్లిగా తన బాధను అర్థం చేసుకోవాలని భవానీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాప అదృశ్యమై 10 రోజులు గడుస్తున్నా, తమ బిడ్డ క్షేమంగా తిరిగి వస్తుందనే ఎంతో ఆశతో, ధైర్యంతో ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. ఆ కాస్త ధైర్యాన్ని కూడా తమకు దూరం చేయవద్దని ఆమె కోరారు. తమ పాప ఆచూకీ కోసం పోలీసులు, ఇతర అధికారులు, మీడియా ప్రతినిధులు ఎంతో సహకరిస్తున్నారు.

మా బాధను అర్థం చేసుకోండి - చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి తల్లి వీడియో మెస్సేజ్​

మిస్టరీ వీడని రెండేళ్ల చిన్నారి అదృశ్యం - ఆచూకీ కోసం రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తున్న పోలీసులు

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BABY GIRL MISSING CASE UPDATES

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