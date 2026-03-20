రాష్ట్రంలో ఊపందుకోనున్న పర్యాటకం - సీ ప్లేన్‌ ద్వారా 10 ప్రాంతాలు అనుసంధానం

ఏపీలో 10 ప్రాంతాలు సీ ప్లేన్‌ ద్వారా అనుసంధానం - పీపీపీ విధానంలో రూ.200 కోట్ల వ్యయాన్ని భరించనున్న కేంద్రం  - వడివడిగా ఏరోడ్రోమ్‌ల ఏర్పాటు ప్రక్రియ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 11:51 AM IST

Updated : March 20, 2026 at 1:06 PM IST

Seaplane Tourism in AP: ఏపీలో పర్యాటక రంగానికి కొత్త రెక్కలు సిద్ధమవుతున్నాయి. సీప్లేన్‌ సేవలతో పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని కల్పించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అమరావతి, తిరుపతి, గండికోట వంటి కేంద్రాలతో పాటు దూర ప్రాంతాలను అనుసంధానించేలా ప్రణాళికలను రెడీ చేస్తోంది.

ప్రధానంగా పీపీపీ మోడల్‌తో, కేంద్ర నిధులతో అమలు కానున్న ఈ ప్రాజెక్టు కనెక్టివిటీ లేని ప్రాంతాలను టూరిజం హాట్‌స్పాట్‌లుగా మలిచే గేమ్‌ఛేంజర్‌గా నిలవనుంది. ఏపీలో 10 ప్రాంతాలకు సీ ప్లేన్‌ ద్వారా అనుసంధానం కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీని కోసం వాటర్‌ ఏరోడ్రోమ్‌ల ఏర్పాటుకు అనువైన ప్రాంతాలను గుర్తించి, పంపిన ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది.

మొత్తం రూ.200 కోట్లను భరించనున్న కేంద్రం: అదే విధంగా ఉడాన్‌ 5.5 కింద వాటి నిర్మాణానికయ్యే సుమారు రూ. 200 కోట్ల వ్యయాన్ని కేంద్రం భరించనుంది. అమరావతి, అరకు, గండికోట, కాకినాడ, కోనసీమ, లంబసింగి, నరసాపురం, రుషికొండ, శ్రీశైలం, తిరుపతిల్లో వాటి నిర్మాణానికి రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది.

ప్రధానంగా పీపీపీ విధానంలో వీటిని అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించారు. మొదటి దశలో అమరావతి, గండికోట, తిరుపతిలో వాటర్‌ ఏరోడ్రోమ్‌ల ఏర్పాటుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పటికే ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ నుంచి శ్రీశైలం వరకు ప్రయోగాత్మకంగా సీ ప్లేన్‌ నడిపారు. రాష్ట్రంలో పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి వీలుగా కనెక్టివిటీ లేని ప్రాంతాల్లో వాటర్‌ ఏరోడ్రోమ్‌ల ఏర్పాటుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

ఆమోదం తెలిపిన కేంద్రం: పర్యావరణ, హైడ్రోలాజికల్‌ అంశాల ఆధారంగా అనువైన ప్రాంతాలను అధికారులు ఎంపిక చేశారు. ఇందులో ఏడింటికి మొదటి దశ పర్యావరణ అనుమతులను నిపుణుల కమిటీ మంజూరు చేసింది. తక్కువ సమయంలో ఆయా ప్రాంతాలను సందర్శించాలనుకునే వారికి సీ ప్లేన్‌ ప్రయాణం అనువుగా ఉండనుంది.

డీపీఆర్‌లను రూపొందిస్తున్న రైట్స్​: ప్రతిపాదిత వాటర్‌ ఏరోడ్రోమ్‌ల డీపీఆర్‌ల పనులను ఇప్పటికే ప్రభుత్వం పలు ఏజెన్సీలకు అప్పగించింది. అవి పూర్తయిన తర్వాత ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ ప్రకటన జారీ చేయనున్నారు. మొదటి దశలో ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ , శ్రీశైలం డ్యామ్, గండికోట రిజర్వాయర్లలో ఏరోడ్రోమ్‌ల ఏర్పాటుకు ఏజెన్సీలను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియను ఏపీఏడీసీఎల్​ను కూటమి ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుంది. అంతేకాకుండా మిగతా వాటిని రెండో దశలో చేపట్టనున్నారు.

అమరావతి, గండికోటల్లో ఏరోడ్రోమ్‌ల డీపీఆర్‌లను రైట్స్‌ సంస్థ తయారు చేస్తోంది. తిరుపతి డీపీఆర్‌ ప్రాజెక్టును ఫీడ్‌బ్యాక్‌ హైవేస్‌కు అప్పగించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ పర్యావరణ ప్రభావ అంచనాను ఏపీఏడీసీఎల్‌ నిర్వహిస్తోంది. విశాఖలో ప్రతిపాదించిన ఏరోడ్రోమ్‌లకు రక్షణ శాఖ నుంచి ఎన్​ఓసీ కోసం అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

