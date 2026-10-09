హుస్సేన్సాగర్లో టేకాఫ్ - ప్రకాశం బ్యారేజీలో ల్యాండింగ్! - 'సీ ప్లేన్'కు వడివడిగా బాటలు!!
Sea Plane from Hussain Sagar to Prakasam Barrage : హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు రోడ్డు, రైలు, విమాన మార్గాలు ఉండగా, ఇక జల విమానయానం కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
Published : October 9, 2026 at 8:46 AM IST
Sea Plane from Hussain Sagar to Prakasam Barrage : హైదరాబాద్లోని హుస్సేన్సాగర్ నీళ్లపై సీ ప్లేన్లో ఎగిరి, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం బ్యారేజీలో దిగే కలలు సాకారమయ్యేందుకు బాటలు పడుతున్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు ఇప్పటి వరకు విమాన, రోడ్డు, రైలు మార్గాలు ఉండగా, ఇక జల విమానయానం కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. హుస్సేన్సాగర్ నుంచి ఏపీలో కృష్ణమ్మ ఒడిలోని ప్రకాశం బ్యారేజీ మధ్య సీ ప్లేన్ సర్వీసుల ప్రతిపాదనలపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న కార్యాచరణ కీలక దశకు చేరింది. ఈ ప్రతిపాదనలు కార్యరూపం దాలిస్తే టూరిస్టులకు ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు రావడంలో సరికొత్త అనుభూతిని అందించడంతో పాటు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య టూరిజం కనెక్టివిటీ పెరగనుంది.
జెట్టి, టెర్మినల్, పాత్ ఏర్పాటుపై అధ్యయనం
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టూరిజం పాలసీని రూపొందించి పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్ట్మెంట్లను ఆకర్షించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జులైలో దిల్లీ పర్యటన సందర్భంగా సివిల్ ఏవియేషన్ మంత్రితో జరిగిన సమావేశంలో హుస్సేన్సాగర్-ప్రకాశం బ్యారేజీ మధ్య సీప్లేన్ సర్వీసుల నిర్వహణపై చర్చించారు. ఈ నేపథ్యంలో సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించేందుకు సంబంధిత శాఖ అధికారులు తదుపరి చర్యలు చేపట్టారు.
ఇందులో భాగంగా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ)కు చెందిన ప్రత్యేక బృందం కొన్నాళ్ల క్రితం హుస్సేన్సాగర్ను క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించింది. రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ, హైదరాబాద్ మహా నగరాభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్ఎండీఏ)కు చెందిన ప్రతినిధులు ఈ బృందంతో కలిసి పరిశీలించారు. హుస్సేన్సాగర్లో సీప్లేన్ దిగేందుకు, పైకి ఎగిరేందుకు అనువైన ప్రాంతం ఎలా ఉంది? విమానం నీటిపై ప్రయాణించే మార్గానికి (ట్యాక్సీ పాత్కు) ఎంత అవకాశం ఉంది. ప్రయాణికుల కోసం జెట్టి, టెర్మినల్ సదుపాయాలు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయొచ్చు. ఇలా అన్ని అంశాలను ఏఏఐ టీమ్ పరిశీలించింది.
త్వరలో కేంద్రానికి డీపీఆర్
వివిధ అంశాలను పరిశీలించిన భారత విమానాశ్రయాల సంస్థ బృందం త్వరలో కేంద్రానికి సమగ్ర నివేదికను సమర్పించనున్నట్లు సమాచారం. ఆ నివేదిక ఆధారంగానే ఈ సీ ప్లేన్ సర్వీసుల తదుపరి కార్యాచరణపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. సీ ప్లేన్ సేవలు వాస్తవ రూపం దాలిస్తే కేవలం రవాణా రంగానికే కాకుండా పర్యాటక రంగానికీ ప్రయోజనాలు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య పర్యాటక ప్రాంతాలను జల విమాన మార్గంతో కనెక్ట్ చేసే కొత్త అవకాశాలకు ఇది బాటలు వేస్తుంది. ఆకాశం, నీరు కలిసిన సరికొత్త మార్గం అనుభూతి భలేగా ఉండనుంది.
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