ఏపీలో 10 చోట్ల సీ ప్లేన్లు - ఉడాన్ పథకం కింద రూ.200 కోట్లు కేటాయింపు
రాష్ట్ర పర్యాటక రంగంలో కీలకమైన ‘సీ ప్లేన్' ప్రాజెక్టుకు ముందడుగు - 10 ప్రాంతాల్లో సీ ప్లేన్స్ నడిపేందుకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ - ఏరోడ్రోమ్, ఫ్లోటింగ్ జెట్టీ, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు నిధులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 8:49 AM IST
Sea Planes Flying Over AP State Reservoirs Coastal Areas And Rivers: ఏపీ పర్యాటక రంగంలో కీలకమైన సీ ప్లేన్ ప్రాజెక్టుకు ముందడుగు పడింది. మొత్తం పదిచోట్ల వీటిని నడిపేందుకు అవసరమైన ఏరోడ్రోమ్, ఫ్లో'టింగ్ జెట్టీ, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఉడాన్ పథకంలో రూ.20 కోట్ల చొప్పున మొత్తం రూ.200 కోట్లను కేంద్రం కేటాయించింది. అయితే రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఇందుకు సంబంధించిన పనులను చేపట్టనున్నారు.
సీ ప్లేన్ నిర్వహణకు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన: విజయవాడలోని బెర్మ్ పార్క్ - శ్రీశైలం మధ్య గత సంవత్సరంలో నిర్వహించిన ట్రయల్ రన్లో సీఎం సీప్లేన్లో శ్రీశైలం వరకు ప్రయాణించారు. ఏపీలో తీర ప్రాంతంతోపాటు నదులు, జలాశయాలకు కొదవ లేకపోవడంతో మరిన్ని చోట్ల వీటిని నడిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. అందుకు అనుగుణంగా అధికారులు మరో తొమ్మిది చోట్ల ప్రతిపాదించారు. అదే విధంగా సీ ప్లేన్ నిర్వహణకు అవసరమైనటువంటి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కేంద్రప్రభుత్వం నిధులివ్వనుండటంతో ప్రతిపాదిత ప్రాంతాల్లో అవసరమైనచోట భూ సేకరణకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సీ ప్లేన్లను నడిపేందుకు పౌర విమానయానశాఖ, భారత విమానాశ్రయాల సంస్థ, సీఆర్జెడ్ అథారిటీ, పర్యావరణ అనుమతుల కోసం అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
పీపీపీ విధానంలో ప్రాజెక్టు! ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఆసక్తి గల ప్రైవేటు ఆపరేటర్లను ఆహ్వానించనున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే 2 సంస్థలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. ఉడాన్ పథకంలో నడుపుతున్న విమాన సర్వీసులకు సీట్లు తగినంతగా నిండకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం లోటు భర్తీ నిధి కింద సాయాన్ని అందిస్తోంది. దాన్ని సీ ప్లేన్లకు సైతం కొన్నాళ్లపాటు అందించాల్సిందిగా కేంద్రం నిర్ణయించిందని అధికారులు వెల్లడించారు. సీ ప్లేన్లను నడిపే ఆపరేటర్లను ఆహ్వానించే బాధ్యత ఏపీ పర్యాకాభివృద్ది సంస్థ తీసుకోనుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం లో ప్రాజెక్టును ప్రైవేటు ఆపరేటర్లు నిర్వహించే విధంగా ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నారు. పర్యాటక అభివృద్ధిలో భాగంగా కూటమి ప్రభుత్వం సీ ప్లేన్ ప్రాజెక్టును రూపొందించింది.
ఉడాన్ పథకం కింద నడుస్తున్న విమాన సర్వీసులకు సీట్లు తగినంతగా నిండకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం లోటు భర్తీ నిధి కింద సాయం అందిస్తోంది. దాన్ని సీ ప్లేన్లకు కూడా కొన్నాళ్లపాటు అందించాలని కేంద్రం నిర్ణయించిందని అధికారులు తెలిపారు. అందువల్ల ప్రారంభంలో బుకింగ్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ సీప్లేన్ ప్రాజెక్టు విజయవంతమవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు
సీ ప్లేన్ ప్రత్యేకతలు
- ప్రధానంగా నదులు, తీర ప్రాంతాలు, జలాశయాలు, డ్యాంలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో వీటిని నడుపుతారు.
- ఇక సీ ప్లేన్ ల్యాండింగ్, టేకాఫ్ నీటి మీదే అవుతుంది. ఇందుకుగాను నీటి మీద ప్రత్యేక ప్రదేశాన్ని గుర్తిస్తారు.
- పర్యాటకులు సీప్లేన్ ఎక్కడం, దిగడం కోసం నీటిమీద తేలియాడే జెట్టీ. డాక్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
- అంతేకాకుండా చిన్న విమానాశ్రయం తరహాలో ప్యాసింజర్ టెర్మినల్ను ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటిలో టికెట్ కౌంటర్, వెయిటింగ్ హాల్, భద్రత తనిఖీలు ఉంటాయి.
- ప్రతిపాదించిన ప్రాంతాలుగా విజయవాడ, శ్రీశైలం, తిరుపతిలోని రాయలచెరువు, సూర్యలంక, గండికోట, కాకినాడ, విశాఖపట్నం, అరకు, లంబసింగి, పోలవరం మొదలైనవి ఉన్నాయి.
నీటిపై తేలియాడుతూ గాలిలో విహరిస్తూ - పర్యాటక రంగంలో మరో అద్భుతం
రాష్ట్రంలో సీ ప్లేన్ టూరిజం - సర్వే చేస్తున్న విమానయాన సంస్థ