రాత్రంతా ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని సాయం కోసం ఎదురుచూశాం - ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది
Bethupalli Lake Incident in Khammam : ఖమ్మం జిల్లా బేతుపల్లి చెరువు ప్రమాదంలో సురక్షితంగా బయటపడ్డ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది తమ అనుభవాన్ని వివరించారు. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని కాపాడుకున్నామని వారు తెలిపారు.
Published : November 5, 2026 at 3:03 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 3:11 PM IST
ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలం బేతుపల్లిలో చెరువులో గల్లంతైన ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని అధికారులు సురక్షితంగా కాపాడారు. బుధవారం మత్స్యకారులను కాపాడేందుకు వెళ్లిన ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది బోటు బోల్తా పడడంతో 11 మంది గల్లంతయ్యారు. రాత్రి ఐదుగురిని కాపాడిన ఇతర సిబ్బంది, తెల్లవారుజామున మిగతా వారిని ఉదయం సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. రాత్రంతా ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకున్నామని చెప్పారు.
సురక్షితంగా 11 మంది
చెరువులో గల్లంతైన ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది నిద్ర లేని రాత్రి గడిపామన్నారు. చావు అంచుల దాకా వెళ్లి వచ్చిన వారు ఆ భగవంతుడు తమకు పునర్జన్మ ప్రసాదించాడంటూ చెబుతున్నారు. 6 మంది ఎస్డీఆర్ఎఫ్, 4 మంది అగ్నిమాపక ఉద్యోగులతో పాటు ఒక స్థానికుడు సహా మొత్తం 11 మంది సురక్షితంగా బయటపడి మృత్యుంజయులయ్యారు. ఈ ఘటనలో చిక్కుకుని క్షేమంగా వచ్చిన వారిని చూసి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు పెట్టుకున్నారు.
"మేం కొత్తగూడెం 6వ బెటాలియన్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ టీం. వరదలో చిక్కుకున్న మత్స్యకారులను కాపాడటానికి వెళ్లినప్పుడు మా బోట్స్ వరదలో లాక్కుని వెళ్లిపోయాయి. మేం అక్కడక్కడ చెట్లను పట్టుకుని ప్రాణాలు కాపాడుకోగలిగాం. ఉదయం వరద తగ్గిన తర్వాత ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది మమ్మల్ని కాపాడారు. రాత్రి మా దగ్గర లైట్లు ఉండటంతో వారికి సిగ్నల్స్ ఇచ్చాం. దాదాపు కిలోమీటరు కంటే ఎక్కువగానే కొట్టుకుపోయాం" - ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది
"వరద ఉధృతి పెరిగిన క్రమంలో బోటు పల్టీ కొట్టక ముందే నేను, నా మిత్రుడు దూకేశాం. ఆ నీటి ప్రవాహంలోనే కిలో మీటరు వరకు కొట్టుకెళ్లాం. అక్కడ ఉన్న చెట్లను పట్టుకుని ఉన్నాం. ఉదయం మా కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం వచ్చి రెస్క్యూ చేసింది. దీంతో ప్రాణాలతో బయటపడగలిగాం " - ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది
ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సేవలు మరువలేనివి : మంత్రి పొంగులేటి
బేతుపల్లి చెరువు ఘటనలో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది అందరూ సురక్షితంగా బయటపడటంపై వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసుల, అగ్నిమాపక శాఖ అధికారుల కృషి వల్లే ఇది సాధ్యమైందన్నారు. భారీ వర్షాలు, వరదలతో ప్రమాదకర పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ ప్రాణాలకు తెగించి సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సేవలు మరువలేనివని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కొనియాడారు. జిల్లా కలెక్టర్తో కలిసి మంత్రి పొంగులేటి సత్తుపల్లి మండలం బేతుపల్లి పెద్ద చెరువు వద్ద పరిస్థితిని పరిశీలించారు.
"నిన్న చెరువులో నుంచి చేపలు బయటకు పోకుండా మత్స్యకారులు వలలు కట్టడానికి అక్కడికి పోయిన సందర్భంలో వరద ఉధృతి ఒకేసారి పెరగడంతో వారు చిక్కుకున్నారు. దీంతో వారిని కాపాడే ప్రయత్నంలో 11 మంది ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది గల్లంతయ్యారు. వారిని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కాపాడటం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ధైర్యసాహసాలు పదర్శించిన వారిని అభినందిస్తున్నాను" -పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి
దమ్మపేట మండలంలో మల్లెపూల వాగు, ముసలిబంధం చెరువుల వద్ద గండ్లు పడిన ప్రాంతాలను మంత్రి పొంగులేటి సందర్శించి వరద పరిస్థితులను సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని మంత్రి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. వారికి శాలువాలు కప్పి సత్కరించారు. విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు చూపిన ధైర్యసాహసాలు, అంకితభావం ప్రశంసనీయమని పేర్కొన్నారు. విధి నిర్వహణలో చూపిన తెగువకు ప్రభుత్వం తరఫున అభినందనలు తెలిపారు.
బేతుపల్లి చెరువులో గల్లంతైన ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది అందరూ సురక్షితం : కలెక్టర్