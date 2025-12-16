తెలంగాణ మేడారం జాతరలో - ఆళ్లగడ్డ కళా వైభవం
మేడారం మహా జాతరలో వన దేవతలు కూర్చునే గద్దెల పునర్నిర్మాణ పనుల్లో ఆళ్లగడ్డ శిల్పులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 1:46 PM IST
Sculptors from Allagadda Working for Reconstructions of Medaram : నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ శిల్పుల కళా నైపుణ్యం చూపరులను అబ్బురపరుస్తోంది. కళకు జీవం పోసి, శిలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నారు. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా పేరొందిన మేడారం మహా జాతరలో వన దేవతలు కూర్చునే గద్దెల పునర్నిర్మాణ పనుల్లో ఆళ్లగడ్డ శిల్పులు నిమగ్నమయ్యారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారంలో వచ్చే ఏడాది జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు జాతర జరగనుంది. రెండేళ్లకోసారి జరిగే జాతర ఏర్పాట్లపై అక్కడ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
తాత్కాలిక పనులకు స్వస్తి పలికి శాశ్వత నిర్మాణాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. 28న సారలమ్మ, గోవిందరాజు, పగిడిద్దరాజు, 29న సమ్మక్క తల్లి చిలకలగుట్ట (వనం) నుంచి గద్దెలపైకి చేరుకుంటారు. గద్దెలు, ఆలయ నిర్మాణానికి కావాల్సిన రాళ్ల (100 టన్నుల శాండ్ స్టోన్, తెల్ల గ్రానైట్)ను వైఎస్సార్ కడప జిల్లా రాయచోటి, జమ్మలమడుగు ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చారు. ఒక్కోటి వంద టన్నులకుపైగా ఉంటుంది. గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా చెక్కుతున్నారు. ఏకశిల శిల్పాన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మేడారం తరలించే పనిలో పడ్డారు.
రూ.251 కోట్లతో అభివృద్ధి : చారిత్రక కట్టడాల మాదిరిగా రాతి గోడలతో ప్రాకారం పునర్నిర్మిస్తున్నారు. 46 పిల్లర్లతో 271 మీటర్ల ప్రాకారం నిర్మాణం జరుగుతోంది. వీటి మధ్య ఎనిమిది స్వాగత ద్వారాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మూడు 40 అడుగులు, అయిదు 30 అడుగులతో ఉంటాయి. గద్దెల ప్రాంగణానికి ఎదురుగా కొంత దూరంలో 50 అడుగులతో ప్రధాన ద్వారం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటిపై ఆదివాసి సంస్కృతి, జీవనశైలి, వారి వంశానికి సంబంధించి విషయాలను చిత్రాల రూపంలో శిల్పులతో చెక్కించారు. ఆళ్లగడ్డ ప్రాంతం నుంచి సేకరించిన తెలుపు మార్బుల్ను రాయచోటికి తరలించి, అక్కడ ఆకృతులుగా మలిచి, ఇక్కడికి ట్రక్కుల్లో రప్పిస్తున్నారు. భారీ క్రేన్ల సహాయంతో వాటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
రెండేళ్లకోసారి ఘనంగా జరిగే మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతరకు గడువు సమీపిస్తోంది. జనవరి 28-31వ తేదీల్లో జరిగే జాతరకు తెలంగాణతో పాటు పలు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు లక్షల్లో తరలిరానున్నారు. ఈసారి ఏర్పాట్ల అంశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. శాశ్వత ప్రాతిపదికన పనులు చేపడుతున్న క్రమంలో పెద్దమొత్తంలో నిధులు వెచ్చిస్తోంది. రూ.251 కోట్లను ఇందుకోసం కేటాయించింది. రూ.150 కోట్లతో జాతర ఏర్పాట్లు, రూ.101 కోట్లతో సమ్మక్క- సారలమ్మ గద్దెల విస్తరణ పనులు చేపడుతున్నారు. జాతరకు నెల రోజుల ముందు నుంచే భక్తుల రాక మొదలయ్యే అవకాశం ఉండటంతో డిసెంబరు 31 నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆయా శాఖలను నిర్దేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో పర్యవేక్షణాధికారులు పనులను పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు.
ఎన్నికల ప్రభావం : శాశ్వత పనులను కొంత ఆలస్యంగానే ప్రారంభించారు. భారీ యంత్రాలు, ఇంజినీర్ల పర్యవేక్షణలో నిరంతరాయంగా పనులు చేపడుతున్నారు. గడువు కల్లా పూర్తి చేస్తామంటూ అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ ఇంకా చాలా పనులు చేయాల్సినవి ఉన్నాయి. పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రభావం కొంత మేర పడినట్లుగా ఓ అధికారి చెప్పారు. గడువుకు కాస్త అటుఇటుగా పనులు పూర్తి చేస్తామని ఆ అధికారి చెప్పుకొచ్చారు. మేడారానికి చేరుకొనే మార్గాలకు సమీపంలోని మూడుదిక్కుల రోడ్లను విస్తరిస్తున్నారు. గ్రామంలోని రోడ్లను విస్తరించి సీసీ రోడ్లు నిర్మిస్తున్నారు. సైడు కాల్వల నిర్మాణం ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు. జంపన్నవాగు మార్గంలో తారు రోడ్డు వేస్తున్నారు. వాగు ఒడ్డు సుందరీకరణ, గద్దెల ప్రాంగణ కొత్తగా క్యూలైన్లు, రేకులతో పైకప్పు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ పనులకు దాదాపుగా రూ.100 కోట్ల వరకు వెచ్చిస్తున్నారు.
