స్క్రబ్ టైఫస్పై ఆందోళన వద్దు - సకాలంలో గుర్తిస్తే తగ్గిపోతుందంటున్న వైద్యులు
చిగ్గర్ అనే చిన్న పురుగు కుట్టడం వల్ల శరీరంపై నల్ల పొక్కు - పురుగు కుట్టిన వారం రోజుల్లో చలిజ్వరం - సకాలంలో చికిత్స తీసుకుంటే నయం - భయపడాల్సిన అవసరం లేదంటున్న వైద్యులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 6:40 PM IST
Scrub Typhus Fever Cause and Precautions: స్క్రబ్ టైఫస్! ఈ జ్వరంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు 20 మంది చనిపోయారు. కలకలం రేపుతున్న ఈ జ్వరంపై ఆందోళన వద్దని వైద్యులు చెబుతున్నారు. సకాలంలో గుర్తించి చికిత్స తీసుకుంటే సాధారణ జ్వరంలానే తగ్గిపోతుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు. మృతి చెందిన వారిలో దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్న వారే అధికంగా ఉన్నారని, దీని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని వైద్యులు భరోసా ఇస్తున్నారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్క్రబ్ టైఫస్ లక్షణాలతో కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. చిగ్గర్ అనే చిన్న పురుగు కుట్టడం వల్ల శరీరంపై నల్ల పొక్కు వస్తుంది. పురుగు కుట్టిన వారం రోజుల్లో చలిజ్వరం, ఒళ్లు నొప్పులు, తలనొప్పి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలతో శరీరంపై నల్లని పొక్కు ఉంటే స్క్రబ్ టైఫస్గా నిర్ధరించుకోవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. శరీరంపై ఎలాంటి మచ్చ లేకుండా ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఎలైసా పరీక్ష నిర్వహించి స్క్రబ్ టైఫస్ను తెలుసుకోవచ్చు. ఈ జ్వరంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 20 మృతి చెందారని అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఈనెల 23న బాపట్లలో ఒకరు, కాకినాడలో ఒకరు టైఫస్ లక్షణాలతో మృతి చెందారు.
గత 4 దశాబ్దాలుగా: స్క్రబ్ టైఫస్ తరహా జ్వరాలు గత 40 ఏళ్లుగా వస్తున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. గత రెండు ఏళ్లుగా ఈ కేసుల సంఖ్య కొంత పెరిగిందంటున్నారు. టైఫస్ జ్వరాన్ని ముందుగానే గుర్తించి చికిత్స తీసుకుంటే త్వరగా నయమవుతుందని వైద్యులు అంటున్నారు. జ్వరాన్ని గుర్తించకుంటే ఇతర అవయవాలపై ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, పీహెచ్సీ కేంద్రాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ పరీక్ష కిట్లను అందుబాటులో ఉంచామని వైద్యాధికారులు తెలిపారు.
'చిగ్గర్ అనేది కంటికి కనిపించని సూక్ష్మ జీవి. 0.1 నుంచి 0.3 మిల్లి మీటర్ల సైజులో ఉంటుంది. ఈ కీటకం కుట్టిన చోట వారం లేదా 10 రోజుల్లో నల్లటి మచ్చ ఏర్పడుతుంది. దీన్ని ఎస్కార్ అంటాం. ఇది గనక జ్వరం ఉన్న పేషెంట్లలో ఈ ఎస్కార్ అనేది కనిపిస్తే మనకు వ్యాధి సులువుగా అర్థమవుతుంది. వారం రోజుల జ్వరం ఉండి ఇలాంటి ఎస్కార్ కనబడితే దానికి వేరే పరీక్షలు అవసరం లేదు. 100 శాతం అది స్క్రబ్ టైఫస్ వైరస్ అని నిర్థారించుకోవచ్చు. ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. కొందరిలో ఎస్కార్ లేకుండా కూడా జ్వరం వస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితిల్లో మిగతా జ్వరాలకు దీనికి తేడా గుర్తించడం సులభం కాదు. వారం రోజుల్లో జ్వరం తగ్గిపోయి మిగతా టెస్టుల్లో నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు స్క్రబ్ టైఫస్ పరీక్ష చేయాలి. ఒకసారి వ్యాధి నిర్థారణ జరిగిన తర్వాత పేషెంట్కు కాంప్లికేషన్స్ లేకపోతే కేవలం జ్వరం, స్క్రబ్ టైఫస్ అని నిర్ణయించుకున్నట్లు అయితే యాంటీ బయాటిక్స్తో రికవరీ అవుతారు. దీనికి సంబంధించిన మందులు కూడా ఖరీదైనవి ఏమీ కావు.' - డా.నారాయణరావు, జనరల్ ఫిజిషియన్
జ్వరం వచ్చిన వెంటనే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుని చికిత్స తీసుకుంటే ఎలాంటి దుష్ప్రభావం ఉండదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. దీనిపై ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు.
