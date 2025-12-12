'స్క్రబ్ టైఫస్' గురించి భయపడుతున్నారా? - ఆందోళన అవసరం లేదన్న వైద్య నిపుణులు
తెలంగాణలో కేసులు తక్కువే - అప్రమత్తంగా ఉంటే సరిపోతుందంటున్న డాక్టర్లు - వ్యాధి లక్షణాలు, నిర్దారణ పరీక్ష, చికిత్సలపై అవగాహన
Published : December 12, 2025 at 3:05 PM IST
Scrub Typhus Cases In Telangana : ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి కేసులు నమోదవతుండటంపై ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ స్క్రబ్ టైఫస్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్నందున మన దగ్గరా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతుందనీ, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కానీ, పొరుగు రాష్ట్రంతో పోలిస్తే, కేసులు తక్కువగా నమోదవుతున్నాయనీ, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ స్క్రబ్ టైఫస్తో గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికన్నా నగరాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే వారికి దీని ముప్పు తక్కువగానే ఉంటుందని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.
ఈ కీటకం ద్వారానే : పశువులపై ఆవాసం ఉండే 'చిగ్గర్ మైట్' అనే కీటకం మనషులను కుట్టినప్పుడు దాని ద్వారా వ్యాధికారక బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించి 'స్క్రబ్ టైఫస్' వ్యాధి సోకుతుంది. ఈ వ్యాధి కారక కీటకాలు ఎక్కువగా చెట్ల పొదలు, గడ్డి, పశువులు ఉండే ప్రాంతాల్లో ఆవాసం ఏర్పరచుకుంటాయి. అందుకే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేవారు ఎక్కువగా ఈ వ్యాధి బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది.
లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి : ఈ వ్యాధి కారక చిగ్గర్ మైట్ కీటకం కుట్టిన చోట చాలా చిన్న గాయంతో, నల్లటి మచ్చ ఏర్పడుతుంది. లక్షణాలు ఎక్కువగా మలేరియా వ్యాధిని పోలి ఉంటాయి. అవి
- శరీరంపై చిన్నపాటి నల్లటి మచ్చలు కనిపించడం
- మూడు నాలుగు రోజులైనా తగ్గని తీవ్రమైన జ్వరం
- తలనొప్పితో పాటు ఒళ్లు నొప్పులు
- ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
- వాంతులు, అలసటతో బలహీనంగా అనిపించడం
- గొంతులోని లింఫ్ నోడ్ గ్రంథులు ఉబ్బడం
- చిన్న పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు కూడా ఉంటాయి
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. ఐజీఎం ఎలీసా, వీల్ ఫెలిక్స్ టెస్ట్ అనే ప్రత్యేక పరీక్షల ద్వారా వ్యాధి నిర్దారణ చేస్తారు.
సరైన సమయంలో చికిత్స అందకపోతే : వ్యాధి ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నప్పుడు గుర్తించి చికిత్స అందించకపోతే కాలేయం, మెదడు, మూత్రపిండాలతో పాటు ఇతర అవయవాలపైనా దుష్ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్నిసార్లు మరణానికి దారి తీసే ప్రమాదం కూడా ఉంది. చలికాలంలో స్క్రబ్ టైఫస్ సోకే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అయినప్పటికీ, రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కేసులు ఎక్కువగా లేవని, దీనిపై వైద్యారోగ్య శాఖ ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉన్నట్లు, ప్రజారోగ్య సంచాలకుడు డాక్టర్ రవీంద్ర నాయక్ తెలిపారు.
"మూడు నాలుగు రోజులైనా తగ్గని జ్వరం, శరీరంపై నల్లని మచ్చలు ఏర్పడటం, శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడటం, వాంతులు వంటి లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే డాక్టర్ను సంప్రదించండి. ఐజీఎం ఎలీసా, వీల్ ఫెలిక్స్ టెస్ట్తో వ్యాధిని నిర్దారిస్తారు. ప్రాథమిక దశలో ఉన్నప్పుడు చికిత్స కూడా చాలా సులువుగానే ఉంటుంది" - డాక్టర్ జలగం తిరుపతిరావు, జనరల్ మెడిసిన్, నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి
"స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి చిన్నపిల్లలకు కూడా సోకే ప్రమాదముంది. చిన్నారులకు ఏ మాత్రం వ్యాధికి సంబంధించిన లక్షణాలు కనిపించినా, వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి, చికిత్స అందించాలి. దీంతో 24 గంటల్లోనే వ్యాధి తగ్గు ముఖం పడుతుంది. పిల్లలో తీవ్ర జ్వరం, జలుబు, దగ్గుతో పాటు శరీరంపై దద్దుర్లు కూడా కనిపిస్తాయి. అందుకే పిల్లలకు నిండుగా కప్పి ఉండే దుస్తులు వేయాలి"- డాక్టర్ ఉషారాణి, పిల్లల వైద్యురాలు, నాగర్కర్నూల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి
