వణుకు పుట్టిస్తున్న ‘స్క్రబ్ టైఫస్’ - 5కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
విజయనగరం, పల్నాడు, బాపట్ల, నెల్లూరు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ మరణాలు - ప్రాథమిక దశలోనే మేల్కొంటే ప్రాణాపాయం తప్పినట్లే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 7:35 AM IST
Several Deaths in Andhra Pradesh Due to Scrub Typhus : శరీరంపై ఏదో కుడితే అది దోమో లేక చీమో అని తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు. చర్మంపై కాలినట్లు చిన్న మచ్చ లేదా దద్దుర్లు ఏర్పడినా ఒకట్రెండు రోజులకు తలనొప్పి, జ్వరం, ఒళ్లు నొప్పులు లాంటి లక్షణాలు కనిపించినా అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. అది ‘స్క్రబ్ టైఫస్’ కావచ్చు. కొంతమంది వైద్యులను సంప్రదించకుండానే ఏవేవో మాత్రలను వాడి కాలయాపన చేసి చివరకు ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు.
‘స్క్రబ్ టైఫస్’తో చనిపోయినవారి వివరాలు
1. విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన సీహెచ్.రాజేశ్వరి (40) నవంబరు 26న స్క్రబ్ టైఫస్ అనుమానిత లక్షణాలతో మృతి చెందారు. ఈమె తీవ్ర శ్వాసకోశ సమస్యలతో చనిపోయినట్లు వైద్యులు నిర్ధరించారు.
2. పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన ఎం.జ్యోతి (10) నవంబరు 1న స్క్రబ్ టైఫస్తో మృతి చెందారు. ఆమె శరీరంలో పలు అవయవాలు దెబ్బతిన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు.
3. బాపట్ల జిల్లాకు చెందిన ఎస్కే మస్తాన్బీ (43) నవంబరు 14న మృతి చెందారు. ఈయనకు తీవ్ర జ్వరం, మల్టీఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్, కిడ్నీలు దెబ్బతినడం, ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్తో చనిపోయారని తేల్చి చెప్పారు.
4. పల్నాడు జిల్లాకు చెందినటువంటి వై.నాగమ్మ (64) నవంబరు 16న మృతి చెందారు. ఆమె మరణానికి శరీరంలో తీవ్ర ఇన్ఫెక్షన్, మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూరే కారణమని వైద్యులు నిర్ధరించారు.
5. శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన చిన్నారి సంతోషి (5) డిసెంబరు 4న మృత్యువాత పడ్డారు. ఈ చిన్నారి మరణానికి మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూరే ప్రధాన కారణమని వైద్యులు గుర్తించారు.
వ్యాక్సిన్ లేని వ్యాధికి అప్రమత్తతే మందు : ఏపీలో స్క్రబ్ టైఫస్ కేసులు గత కొన్నేళ్లుగా వెలుగుచూస్తున్నప్పటికీ ఈసారి వరుస మరణాలు వణుకు పుట్టిస్తున్నాయి. నల్లిలాంటి ఈ చిన్న కీటకం కరవడం వలన ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం పొంచి ఉందని జాగ్రత్త వహించాలని వైద్యులు ఈ సందర్భంగా సూచిస్తున్నారు. స్క్రబ్ టైఫస్ కీటకాల తాకిడి ఆగస్టు నుంచి ఫిబ్రవరి వరకూ అనుకూల వాతావరణం కావడంతో వ్యాధి బారిన పడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. తాజా పరిస్థితిపై వైద్యారోగ్యశాఖ అప్రమత్తం అయింది. ఈ వ్యాధిని ప్రాథమిక దశలోనే వైద్య పరీక్షలతో, సరైన వైద్యంతో పూర్తిగా కట్టడి చేయవచ్చని వైద్య నిపుణులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
- ఇంటి పరిసరాలు, పశువుల పాకలు శుభ్రంగా ఉంచాలి.
- తోటలు, గడ్డి, పొదలు ఉన్న ప్రాంతాలను తరచూ చక్కదిద్దుతుండాలి.
- రాత్రి వేళల్లో ఈ కీటకాల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఎలుకలు, కీటకాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- పిల్లలు, పెద్దలు శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పి ఉంచే దుస్తులు వేసుకోవాలి.
- జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా ఆరుబయట నిద్రించడం, నేలపై నిద్రించడం శ్రేయస్కరం కాదు.
- ఇంట్లో పాతగా ఉన్న మంచాలు, ఫర్నిచర్ సందుల్లో కీటకాలు చొరబడే అవకాశం ఉంది. అందుకు వాటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలి.
- పరుపులు, దుప్పట్లు పూర్తిగా దులిపి, శుభ్రం చేశాకే వినియోగించాలి.
- స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి చిన్న పిల్లలపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది.
పబ్లిక్ హెల్త్ ల్యాబ్ల్లో పరీక్షలు: రాష్ట్రంలో స్క్రబ్ టైఫస్ అనుమానిత కేసులను ప్రధాన ఆసుపత్రులతోపాటు బోధనాసుపత్రులు, జీజీహెచ్లలో పరీక్షలకు వీలుంది. 17 ప్రజారోగ్య ప్రయోగశాలల్లోనూ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అసలేంటీ వ్యాధి - కట్టడి చేసేదెలా?
- వ్యాధి: స్క్రబ్ టైఫస్
- వ్యాధి కారక బ్యాక్టీరియా: ఓరింయెంటియా సుట్సుగముషి
- వ్యాప్తి: నల్లిని పోలినటువంటి చిగ్గర్ మైట్ కీటకం కాటు వల్ల స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి మనుషులకు సోకుతుంది. వ్యక్తి నుంచి వ్యక్తికి సోకే అంటువ్యాధి కాదు.
- కీటకాలకు ఆవాసం: నిర్వహణ సవ్యంగా లేని కూరగాయల తోటలు, పొలాలు, గడి మైదానాలు, నదీ తీరాలు, ఇసుక మేటలు పశువుల పాకలు, ఎలుకలు, పశువులు ఇతర జంతువుల శరీరం వంటి వాటి ద్వారా సోకుతుంది.
- బాధిత వ్యక్తులు: పొలాల్లో, తోటల్లో పనిచేసే రైతులు, నిర్వహణలో లేనటువంటి గడ్డి మైదానాలు, తోటల్లో ఆడే పిల్లలు బాధితులుగా ఉన్నారు.
- వ్యాధి లక్షణాలు: నీరసం, తీవ్ర జ్వరం, వణుకు, తలనొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు కీటకం కాటు వేసిన చోట నల్లని మచ్చలా ఏర్పడి, దద్దుర్లు, జీర్ణ, శ్వాసకోశ సమస్యలు సకాలంలో వైద్యం అందకపోతే ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్, మెదడు, కిడ్నీ, శరీరంలోని ఇతర భాగాల పనితీరుపై ప్రభావం చూపి కోమాలోకి వెళ్లిపోయే ప్రమాదం.
- మరణాల రేటు: సకాలంలో మేల్కొని చికిత్స పొందితే మరణాల రేటు 2% లోపు. చికిత్సలో జాప్యం జరిగితే తీవ్రతను బట్టి 6% నుంచి 30% వరకు.
- వైద్య పరీక్షలు: ర్యాడిప్, వైల్- ఫెలిక్స్, ఐజీఎం ఎలీసా, వంటి ఇతర పరీక్షల ద్వారా వ్యాధిని గుర్తించే వీలుంది. ప్రాథమిక దశలోనే వైద్యులు సూచించిన యాంటీబయాటిక్స్ వాడితే పూర్తిగా నయం అవుతుంది.
'స్క్రబ్ టైఫస్ గురించి భయం వద్దు - సకాలంలో గుర్తిస్తే నయం చేయొచ్చు'