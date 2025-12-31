ETV Bharat / state

భయపెడుతున్న స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ - రాష్ట్రంలో 2 వేలకు మించి పాజిటివ్‌ కేసులు

22కు చేరిన స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ మరణాలు- మూడేళ్లుగా అత్యధిక పీడితులు చిత్తూరు జిల్లాలోనే- 2023లో 548 పాజిటివ్‌ కేసులు, 2024లో 514, ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు 491 వరకు నమోదు

Scrub Typhus Cases Increasing and Hundreds Infected Several Deaths
Scrub Typhus Cases Increasing and Hundreds Infected Several Deaths (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 10:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Scrub Typhus Cases Increasing and Hundreds Infected Several Deaths : చిన్న కీటకమే కదా ఏం చేస్తుందిలే అని అంతా అనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు అమ్మో అంటూ భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. నల్లిని పోలినటువంటి స్క్రబ్​ టైఫస్​ అనే పురుగు రికెట్సియా కుటుంబానికి చెందిన ఓరియంటియా సుట్సుగముషి అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల ​వస్తుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీని బారిన పడ్డాక బతికుంటామా లేదా అన్న ఆందోళనను కలిగిస్తుంది ఇది. తాజాగా ఈ వ్యాధి వల్ల పలువురు మృత్యువాత పడ్డట్టు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.

22కు చేరిన పాజిటివ్​ మరణాల సంఖ్య : రాష్ట్రంలో స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ పాజిటివ్‌ కేసులు గణనీయంగా పెరిగాయి. గత రెండేళ్లలోనూ ఏటా వేయికి పైగా కేసులు వచ్చినా, అధికారికంగా మరణాలు నమోదు కాలేదు. కానీ ఈ సారి ఏకంగా పాజిటివ్‌ కేసుల్లో మరణాల సంఖ్య 22కి చేరింది. అన్ని జిల్లాల్లోనూ కేసులు గుర్తిస్తున్నా గత మూడేళ్లుగా చిత్తూరు జిల్లాలోనే తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. ఈ జిల్లాలో 2023లో 548 పాజిటివ్‌ కేసులు రాగా, 2024లో 514, ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు 491 వరకు నమోదయ్యాయి. అక్కడ వ్యాధి ఉద్ధృతికి మూలాలపై వైద్యారోగ్య, అనుబంధ శాఖలు దృష్టి సారించలేదన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి.

2023లో తిరుపతి జిల్లాలోనూ 276, 2024లో 184, ఈ ఏడాది 99 కేసులు బయటపడ్డట్టు అధికారుల నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి. ఈ ఏడాది కేసుల తీవ్రతలో కాకినాడ (198), విశాఖపట్నం (158) జిల్లాలు రెండు, మూడు స్థానాల్లో ఉన్నట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు. స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ను సకాలంలో గుర్తిస్తే సమస్య ఉండదని అవగాహన కల్పిస్తున్నప్పటికీ తొలుత జ్వరాలకు వాడే సాధారణ మందులు వేసుకొని, పరిస్థితి చేయిదాటాక ఆసుపత్రుల్లో చేరుతుండటంతో ప్రాణాల మీదకు వస్తోందని వైద్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. పరిసరాల అపరిశుభ్రత, జాగ్రత్తలపై అవగాహన లేమి సమస్యగా మారుతున్నాయన్నారు.

దేశవ్యాప్తంగా పాజిటివ్‌ కేసులున్నా- మరణాలు ఏపీలోనే : శుభ్రత లేమి, తేమ ఉన్న పొదలు, వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతాల్లో తేవీటి పురుగు (చిగ్గర్‌ మైట్‌) సంచారం ఎక్కువ. ఇది కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన కీటకం కాదని, ఏళ్లుగా సంచరిస్తున్నదేనని నిపుణులు చెబుతున్నా కీటకం ప్రమాదకరంగా రూపాంతరం చెందడం వెనుక కారణాలు అంతుచిక్కడం లేదంటున్నారు పలువురు. దేశవ్యాప్తంగా స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ పాజిటివ్‌ కేసులు వస్తున్నా, ఏపీలోనే మరణాలు నమోదు కావడం కలవరపెడుతోంది. వ్యాధి పూర్వాపరాలపై లోతుగా అధ్యయనానికి, బ్యాక్టీరియాలో రకాలు గుర్తించడానికి జీనోమ్‌ సీక్వెన్సింగ్‌ పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

అంటువ్యాధుల కట్టడికి నిపుణులతో ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్‌ : ఏటా ఏదో ఒక వ్యాధి, ప్రజారోగ్యానికి సవాలు విసిరే సమస్యలు వెలుగు చూస్తున్నందున వైద్య రంగంలో పలు విభాగాల నిపుణులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారులుగా నియమించి వారి సూచనలతో పరిస్థితిని చక్కదిద్దుతోందని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. తాజాగా అంటువ్యాధుల కట్టడికి జాతీయ వైద్యసంస్థలు, కీలక రంగాల నిపుణులతో ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేసింది.

పరీక్షలు పాజిటివ్​ కేసులు
సంవత్సరం పరీక్షలుపాజిటివ్​ కేసులు
20237,2811,295
202410,1501,613
202511,2712,150

లక్షణాలివే : చిగ్గర్ అనే చిన్న పురుగు కుట్టడం వల్ల శరీరంపై నల్ల పొక్కు వస్తుంది. పురుగు కుట్టిన వారం రోజుల్లో చలిజ్వరం, ఒళ్లు నొప్పులు, తలనొప్పి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలతో శరీరంపై నల్లని పొక్కు ఉంటే స్క్రబ్ టైఫస్‌గా నిర్ధరించుకోవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. శరీరంపై ఎలాంటి మచ్చ లేకుండా ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఎలైసా పరీక్ష నిర్వహించి స్క్రబ్ టైఫస్‌ను తెలుసుకోవచ్చు.

స్క్రబ్​ టైఫస్​పై​ ఆందోళన వద్దు - సకాలంలో గుర్తిస్తే తగ్గిపోతుందంటున్న వైద్యులు

'తేవీటి పురుగు'ను తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు - కుడితే వ్యాధి సోకుతుందంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

SCRUB TYPHUS CASES IN AP
SCRUB TYPHUS CASES INCREASING IN AP
SCRUB TYPHUS CASES
HUNDREDS INFECTED SEVERAL DEATHS
SCRUB TYPHUS CASES SPIKE IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.