రాష్ట్రంలో స్క్రబ్ టైఫస్ కలవరం - కృష్ణా, సత్యసాయి జిల్లాల్లో కేసులు నమోదు
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో ఆరు కేసులు - విస్తృత ప్రచారానికి సన్నద్ధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 10:33 AM IST
Scrub Typhus Cases In Several Districts: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ‘స్క్రబ్ టైఫస్’ మహమ్మారి కలకలం రేపుతోంది. ఈ కేసులు మూడేళ్ల క్రితం నుంచే ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అప్పుడు ఈ వ్యాధిని పట్టించుకునే వారు కాదు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా మారాయి. ఈ కేసులు ఇప్పుడు తెరపైకి వచ్చి జ్వరపీడితుల్లో భయాన్ని మేల్కోపుతుంది. ఈ సంవత్సరం మొదటి రెండు నెలలలోనే 26 జిల్లాల వ్యాప్తంగా పాజిటివ్ కేసులు ఉండటం గమనార్హం. ఇది నల్లిని పోలినటువంటి చిన్న కీటకమే స్క్రబ్ టైఫస్. రికెట్సియా కుటుంబానికి చెందిన ఓరియంటియా సుట్సుగముషి అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల స్క్రబ్ టైఫస్ అనే కీటకం వస్తుంది.
గత 15 రోజుల్లో శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో ఆరు కేసులు బయటపడ్డాయి. దీని బారిన పడి మృత్యువు ఒడిలోకి చేరినవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. తాజాగా కృష్ణా జిల్లాలో ఓ వ్యక్తి మరణించాడు. రాష్ట్రంలో 'స్క్రబ్ టైఫస్' జ్వరాల కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి.
వివరాలు ఇలా: కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మండలం ముదునూరు గ్రామానికి చెందిన బుట్టి శివశంకర్ రాజు జ్వరం, వాంతులు రావటంతో మచిలీపట్నం, విజయవాడలోని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వైద్య చికిత్సలు చేయించుకున్నారు. అప్పటికి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా లేకపోవడంతో అక్కడ నుంచి విజయవాడ ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తీసుకొని వెళ్లారు. ఆ ఆసుపత్రిలో వైద్య చికిత్సలు తీసుకుంటూ ఈ నెల నాలుగో తేదీన మృతి చెందారు. అయితే హెచ్ఐపి పోర్టల్లో శివశంకర్ రాజు స్క్రబ్ టైపస్ వ్యాధి ఉన్నట్లు శనివారం నమోదు చేశారు. కానీ ఇతను కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యతో బాధ పడుతూ మృతి చెందినట్లు కృష్ణా జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖధికారి పి. యుగంధర్ తెలిపారు.
శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో పాజిటివ్ కేసులు: శ్రీసత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలో స్క్రబ్ టైఫస్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. మొదట హిందూపురం గ్రామీణ మండలం కిరికెరకు చెందిన మరియమ్మ తీవ్రమైన జ్వరం, దగ్గుతో వారం రోజులుగా ఇబ్బంది పడుతోంది. దీంతో ఆమెకు హిందూపురం ఆసుపత్రిలో పరీక్షలు నిర్వహించగా టైఫస్ పాజిటివ్ గా నిర్ధరణ చేశారు. చిలమత్తూరు మండలంలో, హిందూపురంలో ముగ్గురు టైఫస్ అనుమానితులకు హిందూపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పరీక్షలు నిర్వహించగా, మరియమ్మకు మాత్రం పాజిటివ్ గా నిర్దారణ అయింది. బాధితురాలిని ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక గదిలో ఉంచి వైద్యం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు అక్కడ 6 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి.
భయాపడాల్సిన అవసరం లేదు: స్క్రబ్ టైఫస్ అంటువ్యాధి కాదని భయపడాల్సిన అవసరంలేదని ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ చెబుతున్నారు.
'ఈ స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధిని కలిగించే కీటకం ఎక్కువగా గ్రామీణ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది. ఇది కుట్టిన ప్రాంతంలో చిన్న మచ్చలాగా ఏర్పడి దురద పెడుతుంది. ఆ తర్వాత జ్వరం వస్తుంది. ఈ లక్షణాలను గుర్తించి వెంటనే చికిత్స తీసుకుంటే నయం అవుతుంది. ఇది ప్రాణాంతకమైనది కాదు. మా దగ్గర ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన పరీక్షలు అన్నీ చేసి చికిత్స అందిస్తున్నాం.' -డా.అన్నపూర్ణ, హిందూపురం ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్
విస్తృత ప్రచారానికి సన్నద్ధం: మూడేళ్ల క్రితమే ఈ తరహా జ్వరం ఛాయలను గుర్తించారు. 2023లో నాలుగు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. తర్వాత 2024లో ఆ సంఖ్య 13కు పెరిగింది. తరువాత ఆరు పాజిటివ్ కేసులు వచ్చినా వారందరూ పూర్తిగా కోలుకున్నారు. అయినా ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు అవగాహన శిబిరాలను నిర్వహించాలని ఆరోగ్య శాఖ సంకల్పించింది. విద్యాసంస్థలు, వసతిగృహాలు, గ్రామ సభలు, సచివాలయాల్లో విస్తృత ప్రచారం చేపడుతున్నారు. అన్ని విధాలా ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉందని, ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని అధికారులు సూచించారు.
ఈ 6 నెలలు జాగ్రత్త: స్క్రబ్ టైఫస్ కీటకాల తాకిడి ఆగస్టు నుంచి ఫిబ్రవరి మధ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఇన్ఫెక్షన్లు సోకే అవకాశం ఉన్నందున అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మనుషుల నుంచి మనుషులకు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సోకకపోయినా, కీటకం కాటుకు గురైన వ్యక్తి అస్వస్థతకు గురవుతారు. అందుకే తగిన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అని వైద్యనిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- తడి నేలలు, పొలాలు, తోటలు, పొదలు, పశువుల పాకలు, వ్యర్థాలు పోగుచేసే ప్రాంతాల్లో పని చేసే వ్యక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పూర్తి చేతులు ఉన్న చొక్కా, ప్యాంట్లు, కాలికి సాక్సులు, బూట్లు తప్పనిసరిగా ధరించాలి.
- ఇళ్లలో పాత మంచాలు, పరుపులు, దిండ్లలోకి ఈ కీటకాలు చొరబడే అవకాశం ఉన్నందున వాటిని ఎప్పటికప్పడూ మార్చాలి. లేదంటే శుభ్రం చేసిన తర్వాతే వాడితే మంచిది.
- పిల్లలపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉన్నందున, కాళ్లు, చేతులు కప్పి ఉంచేలా దుస్తులు వేయాలి. వారి పట్ల సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆరుబయట ఆటలాడే సమయంలోను కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
రాష్ట్రంలో ‘స్క్రబ్ టైఫస్’ తీవ్రత జనవరి 1 నుంచి నవంబర్ 26 వరకు 6,678 మంది అనుమానిత కేసులకు పరీక్షలు చేశారు. వీరిలో 1,317 మందిని పాజిటివ్ కేసులుగా గుర్తించారు.
టైఫస్’ - 5కు చేరిన మృతుల సంఖ్య