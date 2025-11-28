ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెలుగులోకి 'స్క్రబ్‌ టైఫస్‌’ పాజిటివ్‌ కేసులు - ఈ 6 నెలలు జాగ్రత్త!

చిత్తూరు, కాకినాడ, విశాఖ జిల్లాల్లో అత్యధికం - ఆలస్యం చేయకుండా స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ అనుమానిత ఎలిసా పరీక్ష చేయించుకోవడం మేలని వైద్యులు సూచన

Outbreak of Scrub Typhus in AP
Outbreak of Scrub Typhus in AP (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 7:25 AM IST

3 Min Read
Outbreak of Scrub Typhus in AP: రాష్ట్రంలో 'స్క్రబ్​ టైఫస్​' జ్వరాల కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. 26 జిల్లాల వ్యాప్తంగా పాజిటివ్ కేసులు ఉండటం గమనార్హం. ఇది నల్లిని పోలినటువంటి చిన్న కీటకమే స్క్రబ్​ టైఫస్​. రికెట్సియా కుటుంబానికి చెందిన ఓరియంటియా సుట్సుగముషి అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల స్క్రబ్​ టైఫస్​ అనే కీటకం వస్తుంది.

ఈ కీటకం కుడితే శరీరంపై నల్లని మచ్చ, దద్దుర్లు ఏర్పడతాయి. వారం, 10 రోజుల తర్వాత జ్వరం, వణుకు, తలనొప్పి, కండరాల నొప్పులు, జీర్ణసమస్యల రూపంలో ఇన్​ఫెక్షన్​ బయటపడుతుంది. సకాలంలో గుర్తించి చికిత్స చేయించకపోతే తీవ్ర శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు (ARDS), మెదడు, వెన్నెముక ఇన్​ఫెక్షన్లు (మెనింజైటిస్​), మూత్రపిండాల వైఫల్యానికి దారి తీస్తుంది.

ఎక్కడ ఎలాగంటే?

ఈ బ్యాక్టీరియా బారిన పడిన వారిలో ఎక్కువగా చిత్తూరు (379), కాకినాడ (141), విశాఖపట్నం (123) జిల్లాల వారు ఉన్నారు. ఇంకా వైఎస్సార్‌ కడప (94), శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు (86), అనంతపురం (68), తిరుపతి (64), విజయనగరం (59), కర్నూలు (42), అనకాపల్లి (41), శ్రీకాకుళం (34), అన్నమయ్య (32), గుంటూరు (31), నంద్యాల (30) జిల్లాల్లోను కూడా కేసులు వెలుగు చూశాయి.

స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ బారిన పడిన వారికి సాధారణ యాంటీబయాటిక్స్‌తో వ్యాధి నయం అయ్యే అవకాశం ఉంది. కానీ చాలావరకు దీనిపై ఎవరికి అవగాహన లేక, సకాలంలో గుర్తించలేకపోవడంతోనే సమస్య వస్తోంది. జ్వరం ఎంతకీ తగ్గకపోతే మలేరియా, టైఫాయిడ్, డెంగీ అనే అనుమానంతోనే నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నారు. ఇలాంటి అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో గనక శరీరంపై నల్లని మచ్చలు, దద్దుర్లు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ అనుమానిత ఎలిసా పరీక్ష చేయించుకోవడం మేలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

పరీక్షలు చేరువైతే: స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ పీడితులకు సకాలంలో చికిత్స అందించాలి. దాంతో మరణాల రేటు 2% లోపు ఉంటుంది. సకాలంలో చికిత్స అందకపోతే రోగి కోమాలోకి వెళ్లే ప్రమాదము ఉంది. పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి మరణాల రేటు 6 నుంచి 30% వరకు నమోదు అవ్వవచ్చు. రాష్ట్రంలో ఇన్‌ఫెక్షన్లు గుర్తించే పరీక్షలు కొన్ని ప్రధాన ఆసుపత్రుల్లోనే ఉన్నాయి.

దీంతో ఈ కేసులు పెద్దగా వెలుగులోకి రావడం లేదు. విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, తిరుపతి లాంటి ప్రధాన ఆసుపత్రుల్లో ల్యాబ్‌లలో అనుమానిత పరీక్షలు చేస్తున్నారు. ఇవి కాక పబ్లిక్‌ హెల్త్‌ ల్యాబ్‌లు 17 జిల్లాల్లోనే ఉన్నాయి. అనుమానిత కేసులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. నమూనాల సేకరణకు ప్రత్యేక శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది.

ఈ 6 నెలలు జాగ్రత్త: స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ కీటకాల తాకిడి ఆగస్టు నుంచి ఫిబ్రవరి మధ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఇన్ఫెక్షన్లు సోకే అవకాశం ఉన్నందున అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మనుషుల నుంచి మనుషులకు ఈ ఇన్‌ఫెక్షన్‌ సోకకపోయినా, కీటకం కాటుకు గురైన వ్యక్తి అస్వస్థతకు గురవుతారు. అందుకే తగిన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అని వైద్యనిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

  • తడి నేలలు, పొలాలు, తోటలు, పొదలు, పశువుల పాకలు, వ్యర్థాలు పోగుచేసే ప్రాంతాల్లో పని చేసే వ్యక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పూర్తి చేతులు ఉన్న చొక్కా, ప్యాంట్లు, కాలికి సాక్సులు, బూట్లు తప్పనిసరిగా ధరించాలి.
  • ఇళ్లలో పాత మంచాలు, పరుపులు, దిండ్లలోకి ఈ కీటకాలు చొరబడే అవకాశం ఉన్నందున వాటిని ఎప్పటికప్పడూ మార్చాలి. లేదంటే శుభ్రం చేసిన తర్వాతే వాడితే మంచిది.
  • పిల్లలపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉన్నందున, కాళ్లు, చేతులు కప్పి ఉంచేలా దుస్తులు వేయాలి. వారి పట్ల సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆరుబయట ఆటలాడే సమయంలోను కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

రాష్ట్రంలో ‘స్క్రబ్‌ టైఫస్‌’ తీవ్రత జనవరి 1 నుంచి నవంబర్‌ 26 వరకు 6,678 మంది అనుమానిత కేసులకు పరీక్షలు చేశారు. వీరిలో 1,317 మందిని పాజిటివ్​ కేసులుగా గుర్తించారు.

