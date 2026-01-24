ETV Bharat / state

మేడారం జాతరకు ప్రత్యేక రైళ్లు - మార్గాలు ఇవే! - ఎలాంటి రిజర్వేషన్​ లేకుండానే ప్రయాణం

ఈ నెల 28 నుంచి అక్టోబరు 1వ వరకు నడపనున్న జనసాధారణ రైళ్లు - ప్రత్యేక రైళ్లలో అన్నీ జనరల్​ బోగీలే - రైల్వే శాఖ ప్రకటన

Jan Sadharan Special trains for Medaram Jatara
Jan Sadharan Special trains for Medaram Jatara (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 12:33 PM IST

|

Updated : January 24, 2026 at 12:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Jan Sadharan Special trains for Medaram Jathara : రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాల మధ్య ఈ నెల 28 నుంచి అక్టోబరు 1వ తేదీ వరకు రైల్వే శాఖ జన సాధారణ రైళ్లను ప్రకటించింది. ఇవి వరంగల్​, ఖాజీపేట స్టేషన్లకు చేరుకునేందుకు ఉపయోగపడనున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేడారం జాతరను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులు వన దేవతలను దర్శించుకోవడానికి వస్తుంటారు. ఆయా స్టేషన్ల నుంచి 98 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మేడారానికి రైలు మార్గం లేకపోవడంతో జాతరకు వెళ్లాలంటే రోడ్డు ప్రయాణం చేయాల్సిన పరిస్థితులున్నాయి.

ప్రత్యేక రైళ్లు ఇవే : ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో అన్నీ జనరల్​ బోగీలే ఉంటాయి. రిజర్వేషన్​ లేకుండా అప్పటికప్పుడు టికెట్​ తీసుకుని రైలు ఎక్కొచ్చు. ఈ రైళ్లన్నీ ఈ నెల 28 నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ప్రత్యేక రైళ్ల మార్గాలు ఇవే అందుబాటులో ఉండే తేదీలు
సికింద్రాబాద్‌-మంచిర్యాలఈ నెల 28, 30, ఫిబ్రవరి 1
మంచిర్యాల-సికింద్రాబాద్‌ఈ నెల 28, 30, ఫిబ్రవరి 1
సికింద్రాబాద్‌-సిర్పుర్‌కాగజ్‌నగర్‌ ఈ నెల 29, 31
సిర్పుర్‌కాగజ్‌నగర్‌-సికింద్రాబాద్‌ఈ నెల 29, 31
నిజామాబాద్‌-వరంగల్‌ ఈ నెల 28-31 వరకు
వరంగల్‌-నిజామాబాద్‌ ఈ నెల 28-31 వరకు
కాజీపేట-ఖమ్మం ఈ నెల 28-31 వరకు
ఖమ్మం-కాజీపేటఈ నెల 29-ఫిబ్రవరి 1
ఆదిలాబాద్‌-కాజీపేట ఈ నెల 28న
కాజీపేట-ఆదిలాబాద్‌ఈ నెల 29న

మేడారం మహా జాతరకు రూ.3.70 కోట్లు నిధులు : కేంద్ర ప్రభుత్వం మేడారం మహా జాతరకు నిధులు విడుదల చేసింది. కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్​రెడ్డి చొరవతో కేంద్ర పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ, గిరిజన మంత్రిత్వ శాఖలు రూ.3.70 కోట్లను శుక్రవారం విడుదల చేశాయి. ఈ మేరకు కిషన్ రెడ్డి కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. కేంద్ర పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో మేడారం చుట్టుపక్కల ఉన్న ములుగు, తాడ్వాయి, లక్నవరం, మల్లూరు, మేడారం, దామరవాయి, బొగత జలపాతం వంటి ప్రాంతాల్లో పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం ‘గిరిజన సర్క్యూట్‌' పేరిట గతంలో రూ.80 కోట్లను కేంద్రం మంజూరు చేసింది. అలాగే యునెస్కో గుర్తింపు లభించిన రామప్ప దేవాలయ అభివృద్ధి కోసం రూ.140 కోట్లు కేంద్రం అందించిందని తెలిపారు. ఈసారి భక్తుల సౌకర్యార్థం జాతర జరిగే నాలుగు రోజుల పాటు, దక్షిణ మధ్య రైల్వే శాఖ 30 ప్రత్యేక రైళ్లను కూడా నడుపుతోందని పేర్కొన్నారు.

  • రెండేళ్లకొకసారి జరిగే మహాజాతరకు భక్తులను చేరవేయడంలో ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది. హనుమకొండ, వరంగల్​ బస్టాండ్ల నుంచే కాకుండా ఉమ్మడి జిల్లాలోని ముఖ్య పట్టణాల నుంచి కూడా జాతరకు వెళ్లడానికి ఆర్టీసీ బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఆదరణ ఎక్కువే : వరంగల్​, కాజీపేట, మహబూబాబాద్​ రైల్వేస్టేషన్లకు చేరుకునేలా ప్రత్యేక రైళ్లు ఉంటే విజయవాడ, మధిర, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని భద్రచలం రోడ్డు, మహబూబాబాద్​ జిల్లాలోని డోర్నకల్​, అటు హైదరాబాద్​, సికింద్రాబాద్​, సిర్పూర్​ కాగజ్​నగర్​, బల్లార్ష నుంచి భక్తులకు ఉపయుక్తం కలుగుతుంది. ఇలా రైళ్లుంటే బస్సు ప్రయాణ దూరం తగ్గుతుంది. మేడారం జాతరకు ప్రత్యేక రైళ్లు నడిపితే ఆదరణ ఎక్కువే ఉంటుంది. సుదూర భక్తులు వరంగల్​, కాజీపేట, మహబూబాబాద్​ వరకు రైళ్లలోనే వచ్చి అక్కడి నుంచి బస్సు ప్రయాణం ద్వారా మేడారం వెళ్లొచ్చు.

గతంలోనూ నడిపారు : 2024లో జాతరలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే పలు జన సాధరణ ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపింది. ఖమ్మం - వరంగల్, నిజామాబాద్​-వరంగల్ వయా సికింద్రాబాద్​ ​, సికింద్రాబాద్​-వరంగల్, కాగజ్​నగర్​ - వరంగల్​ మధ్య మేడారం జాతర కోసమని నడిపిన ప్రత్యేక రైళ్లు భక్తులు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి. అంతకముందు 2016,2018,2022 జాతరల సందర్భంగా భక్తులు ఈ ప్రత్యేక రైలు సేవలు వినియోగించుకున్నారు.

మేడారం జాతరకు ప్రత్యేక రైళ్లు వచ్చేనా? - సుదూర ప్రాంత భక్తులకు కష్టాలు తప్పేనా?

మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరకు 3,495 ఆర్టీసీ స్పెషల్​ బస్సులు

Last Updated : January 24, 2026 at 12:50 PM IST

TAGGED:

JAN SADHARAN TRAINS FOR MEDARAM
JAN SADHARAN SPECIAL TRAINS IN TG
MEDARAM SPECIAL TRAINS
మేడారం జాతర ప్రత్యేక రైళ్లు
MEDARAM SPECIAL TRAINS ANNOUNCED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.