నిప్పుల కొలిమిలా నిజామాబాద్ - గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీల ప్లస్
ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఐదు రోజులుగా మండుతున్న ఎండలు -గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీలకు పైగా నమోదు - పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న జనం - మధ్యాహ్న సమయంలో బయటికి రావొద్దంటున్న నిపుణులు
Published : April 17, 2026 at 2:51 PM IST
Temperature Rise in Nizamabad : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎండలు మండుతున్నాయి. పగలంతా భానుడి భగభగలు, రాత్రంతా ఉక్కపోతతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఎండల తీవ్రత, వడగాలులకు ప్రజలు బయటకు రావాలంటేనే జంకుతున్నారు. జిల్లాలో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీలకు పైగా నమోదవుతున్నాయి. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల దృష్ట్యా అత్యవసరమైతే తప్ప జనం బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది.
ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా నిప్పుల కొలిమిలా మారుతోంది. గత ఐదు రోజులుగా ఎన్నడూ లేనంతగా ఎండలు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. పగటి వేళల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుండటంతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి ఎండల తీవ్రత అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. ఎండలకు వడగాలులు తోడవ్వడంతో 10 గంటలు దాటితే రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారుతున్నాయి. భానుడి ప్రతాపానికి ప్రజలు బయటకు రావాలంటేనే బెంబేలెత్తిపోతున్నారు.
ఉమ్మడి జిల్లాలో 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత : జిల్లాలో గత మూడ్రోజులుగా 40 నుంచి 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. శుక్రవారం నిజామాబాద్, కామారెడ్డి రెండు జిల్లాలోనూ ఉష్ణోగ్రత 44 డిగ్రీలు దాటింది. మరో రెండు రోజులు భానుడి భగభగలు తప్పవని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఎండలకు వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలు అల్లాడుతున్నారు. రైతులు, వ్యవసాయ, ఉపాధి హామీ కూలీలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బాలింతలు, గర్భిణులు, చిన్నారులు మధ్యాహ్న సమయంలో బయటకు రావొద్దని వైద్యారోగ్యశాఖ సూచించింది. ఎండల తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని రోడ్ల పక్కన చల్లని తాగు నీరు, మజ్జిగ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
"ఎండలు బాగా ముదిరిపోయాయి. సుమారు 43 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఎండల్లో బయటకు రావాలంటేనే భయం వేస్తుంది. మధ్యాహ్నం 12 దాటితే రోడ్లపై మనుషులు కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. పసిపిల్లలు, వృద్దులు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రోజువారీ కూలీలకు రాగి అంబలి, మజ్జిగ, నీరు వంటి సదుపాయాలను ప్రభుత్వం కల్పిస్తే బాగుంటుంది" - స్థానికులు
రద్దీ ప్రాంతాలన్నీ నిర్మానుష్యం : నిజామాబాద్ నగరంలోనూ భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. నగరంలో రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలన్నీ 10 గంటలు దాటితే నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తున్నాయి. కొందరు బయటకు వచ్చినా వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు పండ్ల రసాలను తీసుకుంటున్నారు. వేసవిలో అనారోగ్యానికి గురయ్యే పరిస్థితి ఉన్నందున ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో తగిన సౌకర్యాలు కల్పించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని, ఒకవేళ వచ్చినా పలు జాగ్రతలు పాటించాలని చెబుతున్నారు.
"వడదెబ్బ తగిలిన వారిలో తలనొప్పి, తల తిరగడం, వాంతులు, చికాకు, శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరిగిపోవడం, శరీరం నుంచి చెమట రాకపోడవం, ఒళ్లు నొప్పులు, తిమ్మిరి పట్టిన లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి వారిని వేడి ప్రదేశాలకు దూరంగా తీసుకువెళ్లాలి. చల్లని గాలి తగిలేలా చేయాలి. శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గేంత వరకు తడి బట్టతో తుడవటం చేయాలి. అప్పటికీ నయం కాకుంటే వైద్యులను సంప్రదించాలి" - రాజేశ్వర్, ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు : ఎండలు ముదురుతున్న వేళ ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు బయటకు వెళ్లకపోవడమే ఉత్తమమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బయటకు వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. ఆయా సందర్భాల్లోనూ పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని అంటున్నారు. వదులుగా ఉండే దుస్తులను ధరించాలని చెబుతున్నారు. వాటర్ బాటిల్, టోపీ, గొడుగు వంటివి తీసుకువెళ్లాలని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా బాలింతలు, చిన్న పిల్లలు ఎండలో ఉండకపోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. సిగరెట్, మద్యానికి, టీ, కాఫీలకు దూరంగా ఉండాలని, వీటి వల్ల శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయని వివరిస్తున్నారు. ఐస్ వేసిన జ్యూస్లు తీసుకుంటే వ్యాధుల బారిన పడొచ్చని చెబుతున్నారు.
