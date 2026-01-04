'స్టార్​' ఉండగా రక్తహీనత బెంగే ఉండదు​ - ఇంటి వద్దకే వచ్చి పరీక్షలు చేస్తారు

ETV Bharat / state

దేశంలో బాధిస్తున్న రక్తహీనత సమస్య - రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న బాధితులు - కొత్త రకం పరీక్షలు చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు - ఎన్‌ఐఎన్‌ అధ్యయనంలో సత్ఫలితాలు

Screen and Treat for Anemia Reduction
Screen and Treat for Anemia Reduction (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 4, 2026 at 1:52 PM IST

3 Min Read
Screen and Treat for Anemia Reduction : చాలా మంది మహిళలు నిత్యం ఇంట్లో పనులతో తీరిక లేకుండా ఉంటారు. వేళకు భోజనం చేయరు. సరైన సమయానికి నిద్రపోక పోవడం, పిల్లలతో బిజీబిజీగా గడపడం, ఇంట్లో అన్ని పనులను ఆడవాళ్లే చూసుకోవడం తదితర కారణాలతో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటుంటారు. ఫలితంగా శరీరం మానసికంగా, శారీరకంగా అలసటకు గురవుతుంది. దీంతో వారు అనేక రకాల వ్యాధులకు గురవుతున్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా పోషకాహార లోపంతో సతమతం అవుతున్నారు. దీంతో రక్తహీనత బారిన పడుతున్నారు.

ఇప్పుడు దేశంలోని అత్యధిక మంది బాలికలు, గర్భిణులను ఎనీమియా (రక్తహీనత) వేధిస్తోందని గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. దీని నివారణకు ప్రస్తుతం అమలవుతున్న పద్ధతులు మెరుగైన ఫలితాలను ఇవ్వడం లేదని హైదరాబాద్​లోని ఐసీఎంఆర్​- నేషనల్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ న్యూట్రిషన్​(ఎన్​ఐఎన్​) స్పష్టం చేసింది. సంప్రదాయ విధానంలో ఐరన్​ ఫోలిక్​ యాసిడ్​(ఐఎఫ్​ఏ) సప్లిమెంటేషన్​ పరీక్ష చేసి చికిత్సను అందిస్తున్నారు. దీనికన్నా స్క్రీన్​ అండ్​ ట్రీట్ ఫర్ ఎనీమియా రిడక్షన్​ విధానం మేలని శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఇందుకు సంబంధించి మేడ్చల్ జిల్లాలో 14 గ్రామాల్లో అధ్యయనం చేసి ఫలితాలను వెల్లడించారు. రక్తహీనత సమస్య అరికట్టడానికి చేసిన ఈ సరికొత్త ప్రయోగం సత్ఫలితాలను ఇచ్చింది. ప్రతిష్ఠాత్మక బీఎమ్​జే గ్లోబల్​ హెల్త్​ జర్నల్​లో ఈ అధ్యయన వివరాలు ప్రచురితం అయినట్లు ఎన్​ఐఎన్​ శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. వీటికి సంబంధించిన వివరాలను శుక్రవారం ఓ ప్రకటన ద్వారా తెలిపారు.

ఇంటికి వెళ్లి అప్పటికప్పుడే హిమోగ్లోబిన్ అంచనా : ఎన్​ఐఎన్​ డైరెక్టర్​ భారతీ కులకర్ణి, శాస్త్రవేత్త రఘు పుల్లఖండం నేతృత్వంలోని బృందం 6 నెలల చిన్నారుల నుంచి 50 ఏళ్ల వరకు వయసున్న మహిళలను అధ్యయనానికి ఎంపిక చేసింది. వారిని రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. 'స్టార్'​ పద్ధతిలో 6,131 మందిని, సంప్రదాయ ప్రభుత్వ వైద్య విధానంలో 5,255 మందిని పర్యవేక్షించారు. రెండో విధానంలో ఆసుపత్రులకు వెళ్తేనే రక్తహీనత పరీక్షలు నిర్వహించి, ఆశా వర్కర్ల ద్వారా ఐరన్​ మాత్రలు పంపిణీ చేస్తుంటారు.

కొత్త ప్రయోగంలో ఆశా వర్కర్లే నేరుగా బాలికలు, మహిళల ఇంటికి వెళ్లి పోర్టబుల్​ ఆటో ఎనలైజర్​ల ద్వారా అప్పటికప్పుడే రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్​ను అంచనా వేసేవారు. వచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ఎవరికి ఎంత అవసరమో నిర్ధారించి వెంటనే మూడు నెలలకు సరిపడా మందులను అందించేవారు. రక్తహీనత లేనివారికీ తక్కువ మోతాదులో మందులను ఇచ్చేవారు. ఫలితంగా 10-19 ఏళ్ల వయసు ఉన్న బాలికల్లో రక్తహీనత అనేది అదుపులోకి వచ్చింది. వాళ్లలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు పెరిగాయి. ఎనీమియా 15.3 శాతం మేరక తగ్గింది. గర్భిణుల్లో 4.4 శాతం మేర నమోదు అయింది.

ఎనీమియా ముక్త్‌ భారత్‌ కోసం : తాము నిర్వహించిన 'స్టార్' విధానం ద్వారా 15 శాతం బాలికల్లో రక్తహీనత అదుపులోకి వచ్చిందని ఎన్​ఐఎన్​ డైరెక్టర్, డాక్టర్​ భారతీ కులకర్ణి చెప్పారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి పరీక్షలు చేస్తే సమస్యలు వెంటనే గుర్తించవచ్చని అన్నారు. తక్షణమే చికిత్స అందిస్తే కాబోయే తల్లులు, వారికి జన్మించే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని తెలిపారు. ఎనీమియా ముక్త్​ భారత్​కు స్టార్​ విధానం అత్యవసరమని ఆమె పేర్కొన్నారు.

పిల్లల్లో రక్తహీనత రాకుండా పాటించాల్సిన డైట్​ : పిల్లల్లో రక్తహీనత ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఐరన్​ పుష్కలంగా లభించే ఆకుకూరలు, తాజా పండ్లు, క్యారెట్​, బీట్​రూట్​ వంటివి అందించాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే గుడ్లు, చికెన్​ వంటి ఆహార పదార్థాలను తరచూ అందిస్తూ ఉండాలన్నారు. ఒక్కసారి పిల్లలు ఎనీమియా బారి నుంచి కోలుకున్న తర్వాత మళ్లీ సమస్య రాకుండా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

బీట్​రూట్​ తింటే 'రక్తహీనత' తగ్గుతుందా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

శాంపిల్స్​ లేకుండా ఎనీమియా నిర్ధారణ - ట్రిపుల్‌ఐటీ హైదరాబాద్‌ పరిశోధకుల ఆవిష్కరణ

