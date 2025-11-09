గదిలో పూసింది మదిని దోచింది - మట్టి, నీరు లేకుండా కుంకుమపువ్వు సాగు
సంప్రదాయ విధానంలో ఏటేటా తగ్గుతున్న కుంకుమపువ్వు సాగు - వనపర్తి జిల్లా మోజర్ల ఉద్యాన కళాశాలలో రెండు నెలల క్రితం సాగు - ఉద్యాన వర్సిటీ అసోసియేట్ డీన్ పిడిగం సైదయ్య ఆధ్వర్యంలో ప్రయోగం
Saffron Cultivation In Telangana : అత్యంత ఖరీదైన సుగంధ ద్రవ్యాల్లో ఒకటైన కుంకుమ పువ్వును ఏరోపోనిక్ విధానంలో మట్టి, నీరు లేకుండానే ప్రయోగాత్మకంగా పండించారు తెలంగాణ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు. నాబార్డు ఆర్థిక సహకారతో ఉద్యాన వర్సిటీ అసోసియేట్ డీన్ పిడిగం సైదయ్య ఆధ్వర్యంలో శాస్త్రవేత్తలు కుంకుమ పువ్వు సాగు ప్రాజెక్టును చేపట్టారు. ఇందుకోసం తొలుత కశ్మీర్కు వెళ్లి అధ్యయనం చేశారు.
వాతావరణంలో మార్పులు, ఉష్ణోగ్రతల్లో హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా అక్కడ సంప్రదాయ సాగు విస్తీర్ణం ఏటేటా తగ్గుతున్నట్లు గుర్తించి ఇక్కడ ఆధునిక ఏరోపోనిక్ వైపు మొగ్గుచూపారు. విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని వనపర్తి జిల్లా మోజర్ల ఉద్యాన కళాశాలలో రెండు నెలల క్రితం సాగు ప్రారంభించారు. 600 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలోని గదిలో ప్రయోగానికి పూనుకున్నారు.
పొగమంచు రూపంలో అందించి : 600 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలోని గదిలో రేక్లు, పంపులు, మిస్టింగ్ నాజిల్స్, టైమర్లు, దీపాలు అమర్చామని ప్రారంభించారమని ప్రాజెక్టు పరిశోధకుడు సైదయ్య తెలిపారు. గదిని పొగమంచుతో నింపి కశ్మీర్లోని పంపోర్ నుంచి తెచ్చిన కుంకుమ పూల కాండాలను గాలిలో వేలాడదీశామని అన్నారు. మొక్కలకు అవసరమైన పోషకాలను నీటిలో కలిపి, పొగమంచు రూపంలో అధిక పీడనం ద్వారా నేరుగా వేర్లపైకి స్ప్రే చేశామని చెప్పారు. మొలకలు రావడానికి ముందు, పూత దశలో వేర్వేరు ఉష్ణోగ్రతలు ఉండేలా చూసుకున్నామని వివరించారు.
మట్టితో సంబంధం లేకపోవడంతో : ఉష్ణోగ్రత, తేమ, వెలుతురు నియంత్రణ వ్యవస్థ, సంప్రదాయ వేర్లకు నేరుగా పోషకాలు, ఆక్సిజన్ సమృద్ధిగా లభించడం వల్ల మొక్కలు వేగంగా పెరిగి పూలు పూచాయని పేర్కొన్నారు. మట్టితో సంబంధం లేనందు వల్ల తెగుళ్లు, చీడపీడలు, ఎలుకల బెడద ఎదురు కాలేదని ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన విషయాలను పంచుకున్నారు. అన్ని ఉద్యాన కళాశాలలు, పరిశోధన సంస్థల్లో ప్రయోగశాలలు ఏర్పాటు చేసి కుంకుమ పూల పెంపకంపై శిక్షణ ఇస్తామని ఉద్యాన వర్సిటీ వీసీ దండా రాజిరెడ్డి పేర్కొన్నారు.
కిలో రూ. 8 లక్షల వరకు : కుంకుమ పువ్వు (క్రోకస్ సాటివస్) పూలలోని కేసరాలను రంగు, రుచి, సువాసన, ఆరోగ్యం కోసం వంటల్లో, ఔషధాలలో, సౌందర్య ఉత్పత్తుల్లో వినియోగిస్తుంటారు. సాధారణ పువ్వు కిలో ధర రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఔషధ గుణాలు అధికంగా ఉండే రకం రూ.8 లక్షల వరకు పలుకుతుంది.
