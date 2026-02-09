ETV Bharat / state

ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నారా? - బాడీలో ఈ స్విచ్​ ఆఫ్​ చేస్తే బ్యాడ్​ కొలెస్ట్రాల్​ తగ్గిపోతుందట!

శరీరంలో మాస్టర్‌ స్విచ్‌ను గుర్తించిన శాస్త్రవేత్తలు - ఊబకాయానికి మెరుగైన చికిత్సకు వీలు - బాడీలో సహజసిద్ధంగానే ఉత్పత్తవుతున్న నైట్రిక్​ ఆక్సైడ్​ వాయువు - మానవుడిపై పరీక్షించేందు 18 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం

Reducing Belly Fat
Reducing Belly Fat (getti image)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 9, 2026 at 8:53 AM IST

3 Min Read
Reducing Belly Fat : ఇటీవల మానవ జీవనశైలి పూర్తిగా మారిపోయింది. మనం తీసుకునే ఆహారంలో అధిక కేలరీలు ఉండటం వల్ల శారీరర శ్రమ తగ్గిపోతుంది. శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత తలెత్తినా పొట్ట పెరుగుతుంది. ఒత్తిడితో సతమతమైనా బాన పొట్ట వచ్చేస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోజురోజుకు దీని వల్ల ఫ్యాటీ లివర్​ వ్యాధి, ఊబకాయం కేసులు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఊబకాయం పెను సమస్యగా మారుతోంది.

ఎంజైమ్​ను గుర్తించిన అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు : ఇది అనారోగ్యానికి, అకాల మరణానికి ప్రధాన కారణమవుతోంది. ఈ సమస్య వల్ల గుండె జబ్బులు పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మానవ శరీరంలో కొవ్వు తయారీకి దోహదపడే ఒక ఎంజైమ్​ను అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఇది బాడీలో మాస్టర్​ స్విచ్​లా పని చేస్తుందని కనుగొన్నారు. దానిని ఆఫ్​ చేస్తే ఆరోగ్యపరంగా అద్భుత ప్రభావాలు ఉంటాయనీ తేల్చారు. మొట్టమొదటి సారిగా దీని ఉనికి వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఏమిటీ ఎంజైమ్‌? : బాడీలో నైట్రిక్​ ఆక్సైడ్​ అనే వాయువు సహజసిద్ధంగానే ఉత్పత్తవుతుంది. ఇది అనేక జీవ ప్రక్రియలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ప్రొటీన్లకు అతుక్కొని ఉండటంతో వాటి పనితీరును మార్చేస్తుంది. ఈ వాయువు పరిమాణం విషయంలో సమతౌల్యత చాలా కీలకం. కానీ అది కీలక ప్రొటీన్లకు మరీ ఎక్కువగా లేదా మరీ తక్కువగా అతుక్కోవడం జరిగితే ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో క్లీవ్​ల్యాండ్​లోని యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్స్​, కేస్​ వెస్ట్రన్ రిజర్వు యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటివరకూ వెలుగు చూడని ఎస్​సీవోఆర్​2 అనే ఎంజైమ్​ను గుర్తించారు.

  • ఈ ఎంజైమ్​ ఏం చేస్తుందంటే కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని నియంత్రించే ప్రొటీన్ల నుంచి నైట్రిక్​ ఆక్సైడ్​ను తొలగిస్తుంది. ఈ వాయువును తొలగించినప్పుడు కొవ్వు ఉత్పత్తి ప్రక్రియ కూడా స్విచ్ఛాన్​ అయింది. దీనిని అనుసరించి కొవ్వు తయారీకి ఎస్​సీవోఆర్​2 ఎంజైమ్​ అవసరమని తెలుస్తోంది.
  • ఎస్​సీవోఆర్​2ను అడ్డుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందన్నది కూడా శాస్త్రవేత్తలు పరీక్షించారు. అలాగే జన్యు విధానాలతో పాటు ఆ ఎంజైమ్​ను నిలువరించే ఔషధాన్ని రూపొందించి కూడా పరీక్షలను నిర్వహించారు.
  • మొదటగా ఎలుకల్లో ఎస్​సీవోఆర్​2ను అడ్డుకున్నప్పుడు ఆ జీవుల్లో బరువు పెరగడం ఆగిపోయింది. కాలేయానికి గాయాల నుంచి రక్షణ లభించింది. బ్యాడ్​ కొలెస్ట్రాల్​ పరిమాణం కూడా తగ్గింది.

బ్రేక్‌లా పనిచేస్తూ : శరీరంలో ఉన్న భిన్న కణాల్లో కొవ్వు ఉత్పత్తికి సంబంధించి సహజసిద్ధ బ్రేక్​లా నైట్రిక్​ ఆక్సైడ్​ పని చేస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. కాలేయంలో ఈ వాయువు కొవ్వును ఉత్పత్తి చేసే ప్రొటీన్లను నిలువరిస్తుందన్నారు. కొవ్వు కణజాలంలో కొవ్వును ఉత్పత్తి చేసే ఎంజైమ్​ల తయారీకి దోహదపడే జన్యు ప్రోగ్రామ్​ను అడ్డుకుంటుందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో వారు రూపొందించిన మందు ఊబకాయం, గుండె జబ్బుల చికిత్సకు ఉపయోగపడుతుందని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు అదనంగా కాలేయానికీ మేలు జరుగుతుందని వివరించారు. దీన్ని మానవులపై పరీక్షంచేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు 18 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.

శరీరానికి నైట్రిక్​ ఆక్సైడ్​ కీలకం : రక్తనాళాలను విశ్రాంత స్థితిలో ఉంచడం నైట్రిక్​ ఆక్సైడ్​ ప్రధాన విధి. దీనివల్ల శరీరంలో మరింత ఎక్కువగా రక్తం, ఆక్సిజన్​, పోషకాలు బట్వాడా అవుతాయి. దీని ఫలితంగా కీలక అవయవాలకు సరిపడా పోషణ అందుతుంది. రక్తనాళాల్లోని ఎండోథీలియం పొరను కూడా నైట్రిక్​ ఆక్సైక్​ రక్షిస్తుంది. బాడీలో ఈ నైట్రిక్​ ఆక్సైక్​ లోపిస్తే రక్తప్రసరణ తగ్గుతుంది. దీనివల్ల అలసట వంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. న్రైట్రేట్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు తినడం ద్వారా నైట్రిక్​ ఆక్సైడ్ ఉత్పత్తిని పెంచుకోవచ్చు.

