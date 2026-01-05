సిరులు కురిపిస్తున్న 'వట్టివేరు' సాగు - లీటరు నూనె రూ.28 వేలు
అతి తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు - అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో లీటరు నూనె రూ.28వేలు - వరిచేను గట్లపై అంతరపంటగానూ వేసుకోవచ్చు - 'వట్టివేరు' సాగు తీరును వెల్లడించిన ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త ఎస్.కె.బాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 8:27 AM IST
Scientist SK Babu on Vetiver Cultivation : వట్టివేళ్లు అనగానే చల్లటి గాలి వస్తుందని, కిటికీలకు ఉపయోగించే తెరలుగా వాడుతుంటారనే అనుకుంటారు. కానీ వాటి ప్రయోజనాలు, సాగుతో వచ్చే లాభాలు చాలానే ఉంటాయి. అతి తక్కువ పెట్టుబడితో సిరులు కురిపించే పంటే 'వట్టివేరు’ అని ఎకో గ్రీన్ యూనిట్ అధినేత, ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త ఎస్.కె.బాబు పేర్కొన్నారు.
తమిళనాడుకు చెందిన బాబు పదేళ్లుగా వట్టివేళ్ల సాగుపై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. కృష్ణాజిల్లా గూడూరు మండలం పినగూడురు లంకలోని సౌభాగ్య గోసదన్కు ఆయన ఇటీవల వచ్చారు. వట్టివేళ్లతో రైతులకు వచ్చే లాభాలు, మార్కెటింగ్, మెరుగైన సాగు విధానాల గురించి ‘ఈటీవీ - ఈటీవీ భారత్'తో ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. ఆయన మాటల్లోనే,
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రూ.28వేలు : వట్టివేళ్లలో ఔషధగుణాలున్నాయి. వీటిని సుగంధద్రవ్యాలు, చర్మ ఆరోగ్యం, సౌందర్య ఉత్పత్తులు, ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. పొలాల గట్లపై అంతరపంటగా వట్టివేళ్లను వేసుకోవచ్చు. 10-12 నెలల్లో ఒక్కో మొక్క నుంచి కనీసం 3 కిలోల వేరు, కిలో గడ్డి వస్తాయి. కిలో వేళ్ల ధర రూ.250 ఉంటుంది. దీనినుంచి తీసే నూనె లీటరు ధర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రూ.28వేలు. అనేక దేశాల్లో దీనికి జన్యుపరమైన మార్పులు జరిగాయి. ప్రస్తుతం హైతీ రకానికి చెందిన వట్టివేళ్లకు బాగా డిమాండ్ ఉంది. దీని గడ్డిని పొడిగాచేసి ఆహారంగా తినొచ్చు.
సాగు చేస్తూ మంది ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు : వట్టివేళ్ల సాగులో భారత్ ప్రపంచంలో ఆరోస్థానంలో ఉంది. మన దేశానికి చెందిన మొక్కే అయినా ఈ పంటపై అవగాహన లేక వెనుకపడ్డాం. మట్టి కోతకు గురికాకుండా, నీటిశుద్ధికి ఉపయోగపడుతుంది. ఉత్తర్ప్రదేశ్లో ఎక్కువ సాగు చేస్తున్నారు. థాయ్లాండ్ లాంటి దేశాల్లో నీటిశుద్ధికి నేటికీ దీన్నే ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎకో గ్రీన్ యూనిట్ ద్వారా తొలుత శ్రీలంకలో వట్టివేళ్ల సాగు మొదలైంది. అక్కడ 150 గ్రామాల్లో పొలాలు, ఇంటి ఆవరణల్లో సాగు చేస్తూ మంచి ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు.
అంతరపంట కింద ఎకరాకు 810 కుండీలు : వట్టివేళ్ల సాగుకు ఇసుక నేలలు బాగా అనుకూలం. ఎర్ర, నల్లమట్టి నేలల్లోనూ కొబ్బరిపీచు కలిపి సాగు చేయొచ్చు. సిమెంటు కుండీల్లోనూ పెంచొచ్చు. డ్రమ్ములు, ఇతర పాత్రల్లోనూ మిద్దెలపై, ఇంటి ఆవరణల్లో సాగు చేసుకోవచ్చు. వట్టివేళ్లు సుమారు ఏడు అడుగుల మేర భూమి లోపలికి వెళ్తాయి. నాలుగు అడుగుల ఎత్తు, అడుగు వెడల్పుతో ఉండే సిమెంటు తొట్టెలో అడుగున నాలుగు అంగుళాల కంకర, దానిపై మట్టి, ఘన జీవామృతం, కొబ్బరిపీచు కలిపి వట్టివేళ్లు సాగుచేయొచ్చు. అంతరపంట కింద ఎకరాకు 810 కుండీలను పెట్టుకోవచ్చు.
ఆ రెండూ కలిపి వేస్తే మంచి ఆదాయం : సిమెంటు కుండీల్లో వట్టివేళ్లను సాగు చేస్తూ కృష్ణా జిల్లా పినగూడురులంకలోని సౌభాగ్య గోసదన్లో విజయరాం సత్ఫలితాలు సాధించారు. సిమెంటు కుండీల నుంచి వేళ్లను సులభంగా బయటకు తీసుకోవచ్చు. వారానికి మూడుసార్లు రోజు మార్చి రోజు నీటితడి అందిస్తే సరిపోతుంది. డ్రమ్ము మధ్యలో వట్టివేరు, చుట్టూ కలబంద సాగుచేస్తే మేలు. కలబందలోని నత్రజని వట్టివేరుకు మేలుచేస్తుంది. ఏడాది తర్వాత వట్టివేళ్లతో పాటు కలబంద ఆకులు కిలో రూ.50 చొప్పున ఎకో గ్రీన్ కొనుగోలు చేస్తుంది. అందుకే రెండూ కలిపి వేసి మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు.
విక్రయానికి చెన్నై అనుకూలం : వట్టివేళ్ల ఉత్పత్తులను విక్రయించేందుకు లఖ్నవూకు ఎక్కువగా వెళ్తున్నారు. కానీ చెన్నై, బెంగళూరులోనూ డిమాండ్ ఉంది. చెన్నై దగ్గర కాబట్టి విక్రయానికి అనుకూలం. ఆయుర్వేద మందులు, సబ్బుల తయారీకి దీని పొడి ఉపయోగిస్తున్నారు.
చెరువులు నిండుగా, పైరు పచ్చగా - అనూహ్యంగా పెరుగుతున్న వరి సాగు
రూపాయి పెట్టుబడి, 20 రెట్లు రాబడి - బ్రకోలి సాగుతో లక్షలు గడిస్తున్న అన్నదాతలు!