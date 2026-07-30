2027లో భూగ్రహ చరిత్రలోనే అత్యంత తీవ్రమైన వేడి! - శాస్త్రవేత్త మండే హెచ్చరిక
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు ఆందోళనకర స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి - 2027లో భూగ్రహ చరిత్రలోనే అత్యంత తీవ్రమైన వేడి నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది -ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త, సీఎస్ఐఆర్ మాజీ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ శేఖర్ మండే హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 12:09 PM IST
Scientist Dr. Shekhar Mande on Temperatures : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు ఆందోళనకర స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయని 2027లో భూగ్రహ చరిత్రలోనే అత్యంత తీవ్రమైన వేడి నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త, CSIR మాజీ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ శేఖర్ మండే హెచ్చరించారు. విజయవాడలోని స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ పదో స్నాతకోత్సవ వేడుకలకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. పర్యావరణ మార్పులు, యువనిపుణుల బాధ్యతలపై విద్యార్థులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. 2023-24 అత్యంత వేడి సంవత్సరాలుగా నమోదయ్యాయని డాక్టర్ శేఖర్ గుర్తుచేశారు.
భవిష్యత్తులో నిర్మించే భవనాలు, నగరాలు, మౌలిక సదుపాయాలు పర్యావరణహితంగా ఉండేలా చూడాలన్నారు. భూమికి నష్టం కలిగించని రీతిలో కొత్త డిజైన్లకు రూపకల్పన చేసే బాధ్యత ఆర్కిటెక్ట్లు, పట్టణ ప్రణాళికా నిపుణులపైనే ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో యువత ఏ రంగం ఎంచుకున్నా విలువలను పాటిస్తూ ముందుకు సాగితేనే దేశానికి, ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఆకాంక్షించారు.
వర్షాకాలంలోనూ భగ్గుమంటున్న ఎండలు : మరోవైపు ప్రస్తుతం వర్షాకాలంలోనూ ఎండలు భగ్గుమంటున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఇంచుమించు 36డిగ్రీలకుపైనే నమోదవుతుండగా రాత్రిళ్లు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 33 డిగ్రీల వరకూ రికార్డవుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడిస్తోంది. ఫలితంగా వేడి గాలి, నిద్ర లేమి సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. వేసవిలో మిట్టమధ్యాహ్నం తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రత మనకు అలవాటే అయినా, రాత్రిళ్లు సైతం అదే పరిస్థితి నెలకొనడానికి 'హీట్ డోమ్' కారణమని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు వివరిస్తున్నారు.
హీట్ డోమ్ అంటే భూమి ఉపరితలంలో ఏర్పడే కంటికి కనిపించని వాతావరణం. ఇది వేడిని బంధించి ఉంచడం వల్ల రాత్రి వేళల్లోనూ వాతావరణం వేడిగా అనిపిస్తోంది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఫలితంగా మన వాతావరణంలో నిరంతరం ఇటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయనే వాస్తవాన్ని గుర్తించాలి. ముఖ్యంగా హీట్ డోమ్ వంటి అరుదైన సహజ దృగ్విషయాలు వేసవిలో మరిత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. దీంతో మొక్కలు పెంచడం, పచ్చదనాన్ని విస్తరించడమే హీట్ డోమ్ సమస్య పరిష్కారానికి ఏకైక విరుగుడుగా శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
రాబోయే రోజుల్లో మరింత ఆందోళనకరంగా : ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు రానున్న రోజుల్లో మరింత ఆందోళనకరంగా మారనున్నాయని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని ఉష్ణ మండల ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఎల్నినో పరిస్థితులు రానున్న రోజుల్లో అత్యంత వేగంగా బలపడనున్నాయని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (WHO) తాజాగా హెచ్చరించింది.
ఈ ప్రభావంతో ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు, కరవు, అకాల భారీ వర్షాలు, వరదలు వంటి విపరీతమైన వాతావరణ మార్పులు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని వెల్లడించింది. ఇటీవల విడుదల చేసిన 'డబ్ల్యూఎంవో గ్లోబల్ సీజనల్ క్లైమేట్ అప్డేట్' నివేదికలో జులై నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్యకాలంలో ఎల్నినో మరింత బలమైన దశలోకి ప్రవేశించి తీవ్రరూపం దాల్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ పరిస్థితుల్లో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
40 శాతం లోటు వర్షపాతం : ఇప్పటికే దేశంలో ఎల్నినో పరిస్థితులు ప్రారంభమైనట్లు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ప్రకటించింది. నైరుతి రుతుపవనాల కాలంలో ఇవి మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. సాధారణంగా ఎల్నినో ప్రభావంతో భారత్లో వర్షపాతం తగ్గుతుంది. ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 40 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదవడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఎల్నినో కూడా ఒకటని ఐఎండీ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా మధ్య భారతదేశంలో 50.4 శాతం వర్షాభావం నమోదైంది.
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