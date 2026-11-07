కోస్గి 'సైన్స్ మ్యూజియం' సిద్ధమైంది - ఇక విద్యార్థులు ప్రతి సబ్జెక్టునూ ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకోవచ్చు
Science Museum in Kodangal: నారాయణపేట జిల్లా కోస్గి మండలంలో రూ.6 కోట్లతో నిర్మించిన సైన్స్ మ్యూజియం ఈ నెల 8 నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది. సీఎం రేవంత్ చేతులమీదుగా మ్యూజియం ప్రారంభం కానుంది.
Published : November 7, 2026 at 7:09 AM IST
'ఆకాశం నీలంగానే ఎందుకు ఉంటుంది? నక్షత్రాలు రాత్రిపూటే ఎందుకు కనిపిస్తాయి? నీటిలో వస్తువులు ఎందుకు తేలుతాయి?' ఇలాంటి ప్రశ్నలు చిన్నారుల చిట్టిబుర్రల్లో కోకొల్లలుగా ఉంటాయి. ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం, దాని వెనక కారణాన్ని అన్వేషించాలనే ఆసక్తి వారిలో సహజంగా ఉంటుంది.
వారిలో దాగి ఉన్న జిజ్ఞాసకు శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానాన్ని జోడించి, వారి ఊహాశక్తికి రెక్కలు తొడిగే వేదిక నారాయణపేట జిల్లా కోస్గిలో అందుబాటులోకి వస్తోంది. సుమారు రూ.6 కోట్లతో చేపట్టిన సైన్స్ మ్యూజియం ఈ నెల 8న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతోంది.
సర్ సీవీ రామన్ సైన్స్ మ్యూజియం ఏర్పాటు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో అద్భుతమైన అభివృద్ధి కనిపిస్తోంది. మనిషికి మెరుగైన, సౌకర్యవంతమైన జీవితం అందించడంలో సైన్స్ పాత్ర ఎంతో ఉంది. విద్యార్థుల్లో సైన్స్ పట్ల జిజ్ఞాసను పెంపొందించేలా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నియోజకవర్గంలోని కోస్గిలో అద్భుతమైన సైన్స్ మ్యూజియం రూపుదిద్దుకుంటోంది. విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత పెంచేందుకు, ఆలోచనలకు పదును పెట్టేలా సర్ సీవీ రామన్ సైన్స్ మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ఈ మ్యూజియంలో భౌతిక, జీవ, అంతరిక్ష, గణిత శాస్త్రాలకు సంబంధించిన అంశాలు విద్యార్థులు నేర్చుకునేలా పరికరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దాదాపు 103 అంశాలకు సంబంధించిన వస్తువులతో పాటు ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తల ప్రతిమలు, వారు చేసిన ప్రయోగాలు, మానవ జాతికి అవి ఎలా ఉపయోగపడ్డాయనే అంశాలను వివరించేలా పటాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
"విద్యార్థులకు తరగతి గదిలో చెప్పిన థియరీని ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా చూపించొచ్చు. ఇక్కడ జీవశాస్త్రానికి సంబంధించి కిరణజన్య సంయోగ క్రియ, నాడీకణ వ్యవస్థ, కణ నిర్మాణం, జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించి ఎగ్జిబిషన్ ఉంది. విద్యార్థులు నేరుగా వాటిని అనుభూతి చెంది, వాటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు."- మల్లేశం, సైన్స్ మ్యూజియం ఇంఛార్జ్
స్థానికులు, ఉపాధ్యాయుల హర్షం
నారాయణపేట లాంటి వెనకబడిన జిల్లాలో సైన్స్ మ్యూజియం ఏర్పాటుపై ఉపాధ్యాయులు, స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ ప్రాంత విద్యార్థులు భవిష్యత్తు శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు ఇది ఉపకరిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మేథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్కు సంబంధించి పైథాగరస్ థీరం, వెన్ డయాగ్రం, ఏరియాస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, ఫార్మూలాలు ఈ మ్యూజియంలో ప్రాక్టికల్గా చూపించడం ద్వారా విద్యార్థులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. దీని ద్వారా అన్ని సబ్జెక్టులపై పిల్లలకు ఆసక్తి పెరిగే అవకాశం ఉంది." - సాయప్ప, గణిత ఉపాధ్యాయుడు
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గ పర్యటన వేళ ఈ మ్యూజియాన్ని ప్రారంభించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ నెల 8న సీఎం చేతుల మీదుగా విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా ప్రణాళిక అమలు చేస్తున్నారు.
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