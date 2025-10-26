మనసుతో విందాం వారిలో ధైర్యం నింపుదాం - పిల్లలకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్పై అవగాహన ఇలా కల్పించండి
లైంగిక వేధింపుల నియంత్రణ అందరి బాధ్యత - విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన ప్రాంగణాలు గాడితప్పుతున్న తీరు - లైంగిక వేధింపులకు గురిచేస్తూ మానసికంగా, శారీరకంగా ఒత్తిడికి గురయ్యే పరిస్థితులతో అతలాకుతలం
Published : October 26, 2025 at 8:54 PM IST
Child Safety In Schools Telangana : విద్యాబుద్ధులు నేర్పి విద్యార్థులను వారి జీవితంలో ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన ప్రాంగణాలు గత కొంతకాలంగా అటు పిల్లల్లో, ఇటు పోషకుల్లో భయం పెంచేందుకు కారణం అవుతున్నాయి. ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన ఉపాధ్యాయులు, మార్గదర్శనం చేయాల్సిన సీనియర్లలో కొందరు వికృత చేష్టలతో బాలికలపై అనైతిక చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. లైంగిక వేధింపులకు గురిచేస్తూ మానసికంగా, శారీరకంగా ఒత్తిడికి గురయ్యే పరిస్థితులను కల్పిస్తున్నారు.
- నర్సాపూర్(జి) ప్రాంతంలో విద్యార్థినులను లైంగికంగా వేధించారన్న కారణంతో ఓ ఉపాధ్యాయులపై అక్కడి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
- బాసర మండలంలో ఓ ఉపాధ్యాయుడు సైతం ఇదేరీతిలో బాలిక పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో అతడిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఉన్నతాధికారులు సస్పెండ్ కూడా చేశారు.
- ఖానాపూర్ పరిధిలో హస్టల్లో ఉంటూ చదువుకునే ఓ విద్యార్థి తన జూనియర్ను లైంగికంగా వేధించాడు. ఇద్దరూ పదో తరగతిలోపు విద్యార్థులు కావడం ఇక్కడ గమనార్హం. ఘటన కాస్త ఆలస్యంగా వెలుగుచూడటంతో బాధ్యుడైన విద్యార్థికి సదరు యాజమాన్యం టీసీ ఇచ్చి పంపించారు.
ఆ మాటలు ఆచరణీయం : పిల్లలూ మీ ఛాతి మీద, నడుము కింద (శరీరం వెనుకభాగంలో), రెండు కాళ్ల నడుమ ఈ మూడు ప్లేసుల్లో చేయివేసేది మీతో ఆడుకునే తోటి స్నేహితులైనా, ఇంట్లో కుటుంబసభ్యులైనా, బడిలో పాఠం చెప్పే ఉపాధ్యాయులైనా, చివరికి కన్నతండ్రి అయినా ఆ విషయం వెంటనే తల్లికి తెలియజేయాలి. ఆ తల్లి ఊరుకోదు. ఊరుకోవద్దు కూడా ఇటీవల వచ్చిన ఓ సినిమాలో పిల్లలకు నిత్యం ఈ పాఠం చెప్పాలని హీరో పాత్రదారుడు ఉపాధ్యాయులకు సూచిస్తారు. సినిమా వరకే కాదు, ఇది నిత్య జీవితంలోనూ ఆచరించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం. పిల్లలకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్పై ప్రధానంగా అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులో తేడాలను తల్లి తప్పకుండా వివరించాలి.
బడిలో పిల్లలకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించాం, మా పనైపోయింది అన్నట్లుగా టీచర్లు వ్యవహరించొద్దు. పోక్సో చట్టం, అందులోని విషయాలు, బాధ్యులకుండే శిక్షలు, బాధితులకు అందే సేవలు ఇటువంటి అంశాలపై అన్ని విద్యాసంస్థల్లో తరచూ అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేయాలి.
"దేేవాలయంగా భావించే విద్యా సంస్థల్లో ఈ తరహా ఘటనలు ఆక్షేపణీయం. ప్రతీ పాఠశాలలో కౌన్సెలింగ్, హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలి. విద్యార్థులకు మానసికంగా సాయం అందించాలి. తప్పు చేసిన వారిపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు చేపట్టాలి. పిల్లల భద్రత అందరి బాధ్యతగా చూడాలి. విధిగా అందులో భాగస్వాములు అవ్వాలి." -శశిరాజ్, నిర్మల్ జిల్లా తపస్ అధ్యక్షుడు
భయపడొద్దు : బడిలోనో, బయటో, కుటుంబంలోనో ఎక్కడైనా సరే, ఎవరైనా మీ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తే మౌనంగా అసలు ఉండొద్దు. ఆ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు వెంటనే ధైర్యంగా చెప్పాలి. ఏమంటారో, ఎలాంటి గొడవలు అవుతాయోనని అనుమానాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్టుకోవద్దు. పిల్లలు ఏ విషయమైనా పంచుకోగలిగేలా స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణం కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రధానంగా వారి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులదే.
జాగ్రత్తగా కనిపెట్టాలి
- పిల్లలను మంచి స్కూల్లో చదివిస్తున్నాం, ట్యూషన్కు పంపిస్తున్నాం, అని వదిలేయకుండా వారిని జాగ్రత్తగా కనిపెట్టడం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. వారి ప్రవర్తనలో ఏ మాత్రం తేడా అనిపించినా ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం తప్పకుండా చేయాలి. వారితో స్నేహపూర్వకంగా మెలగాలి.
- పాఠశాల నుంచి రాగానే ఆ రోజు టీచర్లు ఏం చెప్పారు, ఎలా గడిచింది, విశేషాలు వంటి వివరాలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం తల్లిదండ్రులు చేయాలి. వారు చెప్పేది ఏదైనా మనసుతో శ్రద్ధగా వినాలి. ప్రేమతో వారిని అర్థం చేసుకోవాలి. అంతకన్నా ఆప్యాయంగా, ధైర్యంగా వారిని సంరక్షించే చర్యలు చేపట్టాలి. వారిలో మరింత ఆత్మస్థైర్యం పెంపొందింపజేయాలి.
- ైంగిక వేధింపులు, ఈవ్టీజింగ్కు సంబంధించి ఏ తరహా సంఘటన అయినా ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే కుటుంబసభ్యులకు చెప్పాలి. డయల్ 100లో కూడా సమాచారం అందించొచ్చు. సమీపంలోని పోలీస్ ఠాణాలో సంప్రదించినా బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవచ్చు. జాప్యం జరిగితే పరిస్థితి తీవ్రంగా విషమించే అవకాశముంటుంది. బాధితులకు ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లేకుండా తగిన న్యాయం జరిగేలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం." - అవినాశ్కుమార్, ఏఎస్పీ
వయసుకే పెద్దలు - లోపల వంకర బుద్ధులు : మగపిల్లలపై 'లైంగిక' దారుణాలు
లైంగిక వేధింపుల్లో చిన్నారులు - తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లోపంతోనూ సమస్య