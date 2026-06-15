ప్రారంభమైన స్కూళ్లు - బస్సులు, ఆటోల ఫిట్నెస్పైనే ఆందోళన!
ఇవాళ్టి నుంచి తెలంగాణలో పునఃప్రారంభమైన పాఠశాలలు - బడి బస్సులు, ఆటోల్లో వేలాది మంది విద్యార్థుల రాకపోకలు - రవాణా విషయంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు
Published : June 15, 2026 at 3:10 PM IST
Schools Reopening In Telangana Children Transportation : వేసవి సెలవుల అనంతరం తెలంగాణలోని పాఠశాలలు సోమవారం పునఃప్రారంభం అయ్యాయి. విద్యార్థులకు స్వాగతం పలికేందుకు ఆయా స్కూళ్ల యాజమాన్యాలు రకరకాల ఏర్పాట్లు చేశాయి. కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కృత్రిమ మేధ(ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) టూల్స్ ఉపయోగించి పాఠాలు బోధించేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించింది. సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ మిల్క్ అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి విద్యార్థికి వారానికి మూడు రోజులపాటు గుడ్లు, మరో మూడు రోజులు రాగిజావ, మధ్యాహ్న భోజనంతో పాటు విద్యాకిట్లు అందించనున్నారు. కొన్నిచోట్ల ఇప్పటికీ తరగతి గదులు, వాష్రూమ్స్, మూత్రశాలల కొరత వేధిస్తుండటం గమనార్హం.
ఆటోల్లో పరిమితికి మించితే ప్రమాదమే : రాష్ట్రంలో పలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల విద్యార్థులు వేలాది మంది స్కూల్ బస్సులు, ఆటోల్లో రాకపోకలు సాగించడం సాధారణమే. కానీ కొందరు ఆటో డ్రైవర్లు పరిమితికి మించి బాలబాలికలను పాఠశాలలకు తీసుకువెళ్తుంటారు. ఇరుకిరుకు ప్రయాణం విద్యార్థులను త్వరగా అలసిపోయేలా చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బడి పిల్లల రవాణా విషయంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
వీటిని పాటిస్తే మంచిది
- పిల్లలను తరలించే ఆటోలకు తప్పనిసరిగా పాఠశాల ఆటో అనే బోర్డు ఉండాలి.
- పరిమితికి మించి పిల్లలను ఆటోల్లో ఎక్కించకూడదు. తక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడని ఎక్కువ మందిని తరలిస్తామంటే అటువంటి చర్యలను ప్రోత్సహించకూడదు.
- బస్సు, ఆటో డ్రైవర్కు లైసెన్సు, వాహనానికి సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలు ఉన్నాయా? లేవా? అనేది ఒకటికి రెండుసార్లు చూసుకోవాలి. డ్రైవర్ చిరునామా, కుటుంబ నేపథ్యం, గతంలో ఎక్కడైనా ప్రమాదాలు చేసిన ఉదంతాలు ఉన్నాయేమో క్షుణ్ణంగా విచారణ చేయాలి. మద్యం, ధూమపానం వంటి అలవాట్లు ఉండేవారిని వీలైనంత మేర దూరంగా పెట్టాలి.
- ఆటో కండిషన్ బాగున్నా పిల్లలను క్రమపద్ధతిలో కూర్చోబెడుతున్నారో లేదో నిశితంగా పరిశీలించాలి. ఆటోలో పిల్లలు ఊగులాడకుండా, గెంతులాడకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత తప్పనిసరిగా డ్రైవర్దే. ఇందుకోసం పక్కన గ్రిల్స్ను ఏర్పాటు చేయించాలి.
- పిల్లలను డ్రైవర్ పక్క సీటులో ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ కూర్చోబెట్టుకోకూడదు.
- ఏ కారణం చేతనైనా ఆటో డ్రైవర్ స్థానంలో కొత్త చోదకుడు వస్తే అతడి వ్యక్తిగత వివరాలు, అలవాట్లు ముందే తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి.
- ఆటోడ్రైవర్ అడ్రస్, ఐడీ కార్డు స్కూళ్లో తప్పనిసరిగా ఉండేలా ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఆదేశాలు ఇవ్వాలి. పాఠశాల యాజమాన్యాలు నెలకొకసారి ఆటో, బస్సు డ్రైవర్లతో మీటింగ్లు నిర్వహించి ట్రాఫిక్ రూల్స్ తెలియజేయాలి.
- కొందరు డ్రైవర్లు ఆడపిల్లల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించిన ఘటనలు చూస్తుంటాం. అలాంటప్పుడు డ్రైవర్ల గురించి తల్లిదండ్రులు మాటల సందర్భంలో పిల్లలను అడిగి స్వేచ్ఛగా తెలుసుకోవాలి.
- ఆటోలకు రెండువైపులా ఇష్టానుసారంగా పిల్లల పుస్తకాల బ్యాగులు తగిలించకూడదు. ఒక్కోసారి ఇరుకు వీధుల్లో ఆటో వెళ్లని క్రమంలో డ్రైవరే జాగ్రత్తగా పిల్లలను చేయిపట్టుకుని రోడ్డు దాటించాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది.
తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లలను బస్సు ఎక్కించే సమయంలో ట్రాఫిక్ను గమనిస్తూ, పరిమితికి మించి విద్యార్థులు ప్రయాణం చేస్తుంటే వెంటనే యాజమాన్యాన్ని నిలదీయాలి. స్థానిక పోలీసు, రవాణా శాఖ యంత్రాంగం నిరంతర తనిఖీలు చేపడుతూ, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే విద్యాసంస్థలపై భారీ జరిమానాలతో వాహనాలను సీజ్ చేయాలి. క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసినప్పుడే చిన్నారుల ప్రయాణం పట్ల యాజమాన్యాలు మరింత బాధ్యతగా మెలుగుతాయి.
కేసులు నమోదు చేస్తున్న రవాణాశాఖ : నేటి నుంచి స్కూళ్లు పునఃప్రారంభమైన నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు విద్యా సంస్థల వాహనాలు తనిఖీలు చేపట్టారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తిరుగుతున్న వాహనాలపై రవాణా శాఖ వెంటనే కేసులు నమోదు చేస్తుంది. ఇవాళ వెయ్యికి పైగా స్కూల్ బస్సులను తనిఖీలు చేసిన ఆర్టీఏ అధికారులు నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 150కి పైగా బస్సులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. ఫిట్నెస్ లేని 35 స్కూళ్ల వాహనాలను సీజ్ చేశారు.
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