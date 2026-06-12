రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మోగిన బడి గంట - తొలిరోజు పండుగ వాతావరణంలో స్కూళ్లకు పిల్లలు
వేసవి సెలవుల అనంతరం తెరుచుకున్న పాఠశాలలు - తొలిరోజు పండుగ వాతావరణంలో బడులకు పిల్లలు హాజరు - కొత్తగా బడికి వచ్చిన చిన్నారులకు చాక్లెట్లు పంచిన టీచర్లు - మంత్రి లోకేష్ శుభాకాంక్షలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 8:25 PM IST
Schools Reopen Celebrations in AP : వేసవి సెలవుల అనంతరం కొత్త విద్యా సంవత్సరం మొదలైంది. తొలిరోజు పండుగ వాతావరణంలో పాఠశాలలు తెరుచుకున్నాయి. విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో బడులకు హాజరయ్యారు. టీచర్లు వారిని ఆప్యాయంగా ఆహ్వానించారు.
వేసవి సెలవులు ముగిసి పాఠశాలలు నేడు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. తొలిరోజు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల వద్ద సందడి నెలకొంది. 2026 - 27 విద్యా సంవత్సరం తొలిరోజే, బడులకు పిల్లలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. కర్నూలులో కొత్తగా బడికి వచ్చిన చిన్నారులను ఉపాధ్యాయులు ఆటపాటలతో ఆహ్వానించారు. నంద్యాల ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపాన ఉన్న ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల పునఃప్రారంభం పండుగ వాతావరణంలో జరిగింది. నంద్యాలకు చెందిన సేవా సంస్థ 'మన ఊరు - మన బడి- మన బాధ్యత' పేరిట బాలికలకు స్వాగతం పలికింది. డ్రమ్ములు వాయిస్తూ విద్యార్థులతో కలిసి టీచర్లు నృత్యం చేశారు.
మంగళవాద్యాలతో పాఠశాలకు : అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో నూతన విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం సందర్భంగా, తొలిరోజు బడులకు పిల్లలు హుషారుగా హాజరయ్యారు. పాఠశాలల వద్ద ముగ్గులు వేసి తోరణాలు కట్టి మరీ విద్యార్థులకు స్వాగతం పలికారు. జిల్లాలో 1551 సర్కారు బడులు ఉండగా, సుమారు 40 శాతం మంది పిల్లలు తొలిరోజు బడులకు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పాఠ్య పుస్తకాలు, డిక్షనరీలు విద్యార్థులకు ఇచ్చేందుకు సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు.
ఆత్రేయపురం మండలంలో ప్రధాన ఫౌండేషన్ ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు చింతా శ్యామ్ కుమార్ పాఠశాల ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా 'మన బడి - మన పండుగ' కార్యక్రమాన్ని వినూత్న రీతిలో నిర్వహించారు. ఉదయమే చిన్నారుల ఇంటికి వెళ్లిన శ్యామ్ ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన 'మన బడి- మన పండుగ' కిరీటాన్ని వారికి ధరింపజేశారు. తర్వాత మంగళవాద్యాల మధ్య విద్యార్థులను పాఠశాలకు తీసుకొచ్చారు.
మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో వేసవి సెలవుల తర్వాత విద్యార్థులు బడిబాట పట్టారు. మామిడి తోరణాలు కట్టి ఉత్సాహకరమైన వాతావరణంలో ఉపాధ్యాయులు బడిలోకి పిల్లలను ఆహ్వానించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలను, విద్యాశాఖ అధికారి బ్రహ్మాజీ రావు సందర్శించారు. పాఠశాలలో కొత్తగా ప్రవేశం పొందిన విద్యార్థులను అభినందించారు. వారికి చాక్లెట్లు అందించి ఉత్సాహపరిచారు. వేసవి సెలవుల ముగిసి పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం కావడంతో ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులకు మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సమగ్ర విద్యా వికాస కేంద్రాలైన ప్రభుత్వ విద్యాలయాలు పిల్లలకు సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాయన్నారు.
కొత్త విద్యా సంవత్సరంపై ఆశావహంగా : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 45 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, 44 వేల ప్రైవేటు పాఠశాలలు నేడు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. మొదటి రోజునే విద్యార్థులకు ఆహ్వానం పలికేందుకు పాఠశాల యాజమాన్యాలు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశాయి. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కొత్త విద్యా సంవత్సరంపై ఆశావహంగా ఉన్నారు.
రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారిగా : రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారిగా పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమయ్యే నాటికే పాఠ్యపుస్తకాలు, నోటు పుస్తకాలను వంద శాతం పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం చేరవేసింది. దీంతో మొదటి రోజునుంచే విద్యార్థులకు అవసరమైన విద్యా సామగ్రి మొత్తం అందుబాటులోకి వచ్చింది. పుస్తకాల పంపిణీ ప్రక్రియను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
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కొత్త సంస్కరణలతో ఏపీలో విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం - విద్యార్థులకు స్వాగతం పలికిన పాఠశాలలు