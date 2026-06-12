కొత్త సంస్కరణలతో ఏపీలో విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం - విద్యార్థులకు స్వాగతం పలికిన పాఠశాలలు
వేసవి సెలవుల అనంతరం తెరుచుకున్న పాఠశాలలు - 89 వేలకుపైగా పాఠశాలలు ప్రారంభం - విద్యార్థులకు మొదటి రోజే పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ - ఈ ఏడాది డ్రాప్ అవుట్స్పై ప్రత్యేక దృష్టి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 11:04 AM IST
Academic Year Begins In State With New reforms : "జూన్ 12" అంటేనే ప్రతి విద్యార్థికి మర్చిపోలేని రోజు. కొత్త యూనిఫార్మ్లతో మొదలై, పుస్తకాలు, తరగతులు, పాఠశాలలు, స్నేహితులూ ఇలా అన్నీ కొత్తకొత్తవిగా ఉంటాయి. చాలా మంది ఈరోజు మళ్లీ వస్తే బాగున్ను అని కూడా అనుకుంటారు అనడంలో సందేహమే లేదు. అంటువంటి రోజున, వేసవి సెలవులకు ముగింపు పలుకుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త విద్యా సంవత్సరం ఈరోజు (శుక్రవారం) ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేలాది ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు మళ్లీ విద్యార్థుల సందడితో కళకళలాడాయి. ఈసారి విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం మరింత ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. విద్యార్థుల అభ్యాసాన్ని మెరుగుపరచడం, విద్యార్థులకు విద్యపై ఆసక్తిని పెంచడంతో పాటు పాఠశాలల నిర్వహణను సులభతరం చేయడం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పలు వినూత్న సంస్కరణలను అమలు చేస్తూ కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
89 వేలకుపైగా పాఠశాలలు ప్రారంభం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 45 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, 44 వేల ప్రైవేటు పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. మొదటి రోజునే విద్యార్థులకు ఆహ్వానం పలికేందుకు పాఠశాల యాజమాన్యాలు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశాయి. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కొత్త విద్యా సంవత్సరంపై ఆశావహంగా ఉన్నారు.
మొదటి రోజే పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ : రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారిగా పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమయ్యే నాటికే పాఠ్యపుస్తకాలు, నోటు పుస్తకాలను వంద శాతం పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం చేరవేసింది. దీంతో మొదటి రోజునుంచే విద్యార్థులకు అవసరమైన విద్యా సామగ్రి మొత్తం అందుబాటులోకి వచ్చింది. పుస్తకాల పంపిణీ ప్రక్రియను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
విద్యార్థులకు కొత్త సౌకర్యాలు : ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి మధ్యాహ్న భోజనంలో సన్న బియ్యాన్ని అందించనున్నారు. అలాగే పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులు జవాబులు రాసేందుకు ప్రత్యేక మూల్యాంకన పుస్తకాలను ప్రవేశపెట్టారు. పాఠ్యపుస్తకాల బరువును తగ్గించడం ద్వారా విద్యార్థులపై ఉండే భారం కూడా తగ్గించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. ఉపాధ్యాయులు, విద్యాశాఖ అధికారులు నిర్వహించే వివిధ పనులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడానికి 'లీప్ యాప్'ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. హాజరు, విద్యార్థుల వివరాలు, పాఠశాల నిర్వహణ వంటి అనేక అంశాలను ఈ యాప్ ద్వారా సులభంగా నిర్వహించే అవకాశం కల్పించారు.
ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలల ఏర్పాటు : ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది కొత్తగా దాదాపు 8,398 ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రతి తరగతికి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉండేలా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంది. విద్యార్థుల సంఖ్య 60 లోపు ఉంటే ప్రధానోపాధ్యాయ పోస్టుతో పాటు ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులను నియమించనుంది.
డ్రాప్ అవుట్స్పై ప్రత్యేక దృష్టి : పాఠశాలలను మధ్యలోనే విడిచిపెట్టిన విద్యార్థులను తిరిగి విద్యాబాట పట్టించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించింది. గ్రామ స్థాయి నుంచి పాఠశాల స్థాయి వరకు ప్రత్యేక బృందాలు పనిచేసి డ్రాప్ అవుట్స్ను గుర్తించి వారిని తిరిగి తరగతులకు తీసుకురావడంపై దృష్టి సారించనున్నాయి. కొత్త సంస్కరణలు, మెరుగైన వసతులు, విద్యార్థి కేంద్రిత విధానాలతో ప్రారంభమైన ఈ విద్యా సంవత్సరం రాష్ట్ర విద్యారంగంలో కొత్త మార్పులకు నాంది పలుకుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది.
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