13 ఏళ్ల బాలుడు-14 ఏళ్ల బాలిక ప్రేమ! - విజయవాడలో బస్సెక్కి హైదరాబాద్కు
బడికెళ్లే వయసులో ప్రేమ - కలిసి బతుకుదామని హైదరాబాద్కు పారిపోయిన విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 10:43 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 12:49 PM IST
School Students From Vijayawada Moved to Hyderabad to Live Together : ప్రేమ, ఆకర్షణ వీటికి అర్థం కూడా తెలియని బడి చదువుల వయసులోనే సినిమాలు, సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో ఏవో ఊహించుకుని అవే నిజమని నమ్మేస్తున్నారు కొందరు పిల్లలు. తప్పు చేశామని తెలియక ముందే తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు. మరి కొందరు ప్రేమ ఉచ్చులో పడి ఇళ్ల నుంచి వెళ్లిపోయి తల్లిదండ్రులకు కుటుంబ సభ్యులకు మనోవ్యథను మిగులుస్తున్నారు.
ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న 13 ఏళ్ల బాలుడు, తొమ్మిదో తరగతి 14 ఏళ్ల బాలిక. తెలిసీ తెలియని వయసులో ఆకర్షణకు లోనయ్యారు. కలిసి బతుకుదామని ఇంటి నుంచి పరారయ్యారు. పోలీసులు బాలుడి వద్దనున్న సెల్ఫోన్ ద్వారా లొకేషన్ గుర్తించి, వారిని విజయవాడ తీసుకొచ్చి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. కృష్ణలంక ప్రాంతానికి చెందిన మైనర్లు ఇద్దరూ ఒకే పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. రెండేళ్లుగా వీరికి పరిచయం ఉంది. ఇద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నామని భావించారు.
తండ్రి ఫోన్, ఇంట్లో నుంచి రూ.10 వేలు : బుధవారం బాలుడి పుట్టినరోజు కావడంతో బడికి వెళ్లలేదు. బాలిక ఉదయం 8.30 గంటలకు స్కూల్కు వెళ్తున్నానని ఇంట్లో చెప్పి బాలుడి ఇంటికి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో ఇంట్లో అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు లేరు. ఇద్దరూ కలిసి కేక్ కోశారు. అనంతరం బాలుడు బాలికను ఇంట్లో ఉంచి, స్కూల్కు వెళ్లి చాక్లెట్లు పంచి వచ్చాడు. తర్వాత బాలిక ఇంటికి వెళ్లిపోయింది. మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత పాఠశాలకు అని బయలుదేరి బాలుడి ఇంటికి వెళ్లింది. బాలుడు తన తండ్రి ఫోన్, ఇంట్లో నుంచి రూ.10 వేల డబ్బులు తీసుకుని బాలికతో కలిసి వెళ్లి హైదరాబాద్ బస్కెక్కాడు.
సీసీ కెమెరాలు, సెల్ఫోన్ కీలకమయ్యాయి : స్కూలు సమయం దాటినా బాలిక తిరిగి రాకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు పాఠశాలకు వెళ్లి వాకబు చేశారు. స్కూలుకే రాలేదని ఉపాధ్యాయులు చెప్పారు. బాలిక స్నేహితులను ఆరా తీసినా ప్రయోజనం లేకపోయేసరికి కృష్ణలంక పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ ప్రాంతంలోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించిన పోలీసులకు స్కూల్ యూనిఫాంలో బాలుడితో కలసి వెళ్తున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఇంతలో బాలుడి తల్లిదండ్రులు కూడా స్టేషన్కు వచ్చి తమ కుమారుడు కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు. ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ వెళ్లినట్లు తేలింది. బాలుడి వద్ద ఉన్న ఫోన్పై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. ఆ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉండటంతో అది ఆన్ చేసి, లొకేషన్ రాగానే వారు హైదరాబాద్లో దిగినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే పోలీసులు హైదరాబాద్ బయలుదేరి వెళ్లారు.
హైదరాబాద్లో ఇల్లు అద్దెకు తీసుకునేందుకు యత్నం : బుధవారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్లోని వనస్థలిపురంలో దిగిన మైనర్లు ఆటో ఎక్కి తుక్కుగూడ వెళ్లారు. ఇల్లు అద్దెకు కావాలని ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో వాకబు చేశారు. ఇది గమనించిన ఓ ఆటోడ్రైవర్ వాళ్లిద్దరినీ ఇంటికి తీసుకెళ్లి వివరాలు ఆరా తీసి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఇంతలో పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లి, బాలబాలికలిద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకుని విజయవాడ తీసుకొచ్చారు.
