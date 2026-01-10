ETV Bharat / state

సెల్​ ఫోన్​కు దూరంగా ఉందాం - మెదడుకు పని చెబుదాం

రోజు రోజుకూ పెరుగుతున్న స్మార్ట్​ఫోన్ వినియోగం - ప్రతి చిన్న విషయానికీ సెల్​ఫోన్​పై ఆధారపడుతున్న విద్యార్థులు - కూడికలు, తీసివేతలకూ వెనుకాడుతున్న దుస్థితిలో చిన్నారులు - వెల్లడిస్తున్న పలు నివేదికలు

Students Using Phones For Maths
Students Using Phones For Maths (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 10, 2026 at 5:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Students Using Phones For Maths : అవగాహన లేక, చెప్పేవారు కరువై నిత్య సాధనంగా మారిన సెల్​ ఫోన్​ గణితం విషయంలో సక్రమంగా వినియోగించుకోకపోవడంతో హాని చేస్తోంది. ఫలితంగా చిన్నారుల మేధస్సుపై దీని ప్రభావం పడుతోందని పలు సర్వేలు చెబుతున్నాయి. తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు బోధించిన లెక్కల పాఠాలు పూర్తిగా సెల్​ ఫోన్​ పైనే ఆధారపడి పూర్తి చేయడంతో మేధస్సు తగ్గుతుందని ఈ సర్వేల్లో వెల్లడి కావడం అందరిలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

పరిస్థితి ఇదే రకంగా కొనసాగితే విద్యార్థుల భవితకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాగా రోజుకు రెండు గంటలకు పైగా మొబైల్​ ఫోన్​ వాడే పిల్లలు గణిత పరీక్షల్లో 20 శాతం తక్కువ మార్కులు పొందుతున్నారని అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్​ పీడియాట్రిక్స్ సర్వే వెల్లడించింది.

హోంవర్క్​లకూ సెల్​ ఫోన్​ వినియోగం : ఓ తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థికి తన ఉపాధ్యాయుడు త్రికోణమితికి సంబంధించిన లెక్కను హోంవర్క్​గా ఇచ్చారు. ఆ విద్యార్థి స్మార్ట్​ ఫోన్​తో స్కాన్​ చేసి సులువుగా సమాధానం పొందాడు. దానినే నోటు పుస్తకంలో కాపీ చేశాడు. ఇలాంటి ఘటనలే నిత్యం మన ఇళ్లలోను, చూట్టుపక్కల వారిలోను చూస్తూ ఉంటాము.

కూడికలు, తీసివేతలకూ వెనుకాడుతున్న స్థితి : రాష్ట్రంలో వేల సంఖ్యలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు ఉన్నాయి. వీటిలో మొత్తం 90 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ప్రాథమిక దశలో కూడికలు, తీసివేతలు, గుణకారాలు, భాగాహారాలు వంటి చతుర్విధ ప్రక్రియలు చేయడంలో విద్యార్థులు వెనుకాడుతున్నారు. ఉన్నత పాఠశాలల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.

గణితం పై ఉన్న భయాన్ని తొలగించాలి : ఇంటికి వెళ్లిన విద్యార్థులు చిన్న చిన్న లెక్కలకు సైతం సెల్​ ఫోన్​ వినియోగించే చేస్తున్నట్లు తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నరు. హోంవర్క్ పూర్తి చేయడంపై పెడుతున్న శ్రద్ధ విషయ పరిజ్ఞానం పెంచుకోవడంపై చూపడం లేదన్న ఆరోపణలూ ఉన్నాయి. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందుగా పిల్లలను స్మార్ట్ ఫోన్​లకు దూరంగా ఉంచాలి. వారికి గణితంపై ఆసక్తి కలిగించాలి. ప్రాథమిక భావనలపై సాధన చేయించాలి. వారిలో గణితం పై ఉన్న భయాన్ని తొలగించాలి. చదువు పట్ల ఆసక్తిని పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.

ఇబ్బందులు ఇవి :

  • విద్యార్థుల్లో తార్కిక శక్తి లోపిస్తోంది.
  • పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులు అతి సులభమైన గణిత సమస్యలను సైతం చేసేందుకు ఇష్టపడటం లేదు.
  • విద్యార్థులు చిన్న చిన్న లెక్కలను సైతం సాధన చేయలేకపోతున్నారు.
  • చిన్నారుల్లో ఆలోచనా శక్తి, మానసిక వికాసం, తార్కిక ఆలోచనలు సన్నగిల్లుతున్నాయి.
  • సొంతంగా ఆలోచించడం మరిచిపోతున్నారు. సాధన శక్తి కొరవడి ప్రమాదంగా మారుతోంది.

సొంతంగా ఆలోచిస్తేనే పరిష్కారం : విద్యార్థులు కనీస భావనలపై పట్టు సాధించాలని గణిత రాష్ట్ర మాడ్యుల్ రచయిత జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల మంథని గణిత ఉపాధ్యాయుడు భరత్ రెడ్డి అన్నారు. దీనికోసం విద్యార్థులు నిరంతరం సాధన చేయాలని ఆయన సూచించారు. లెక్కల చిక్కులు సులువుగా ఉంటాయని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పిల్లల్లో పెంచాలని తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. స్మార్ట్​ ఫోన్​లను అవసరానికి మాత్రమే ఉపయోగించాలని అన్నారు. కఠినమైన సమస్యకు సొంతంగా ఆలోచిస్తేనే పరిష్కారం దొరుకుతుందన్నారు. కష్టంతో కాకుండా ఇష్టంతో సాధన చేస్తూ కఠిన గణిత పదాలను నివృత్తి చేసుకుంటే మంచి ఫలితం వస్తుందని ఆయన హితవు పలికారు.

"కనీస భావనలపై పట్టు సాధించాలి. నిరంతరం సాధన చేయాలి. లెక్కల చిక్కులు సులువుగా ఉంటాయని ఆత్మవిశ్వసం పిల్లల్లో పెంచాలి. స్మార్ట్​ ఫోన్​లను అవసరానికి మాత్రమే ఉపయోగించాలి. కఠినమైన సమస్యకు సొంతంగా ఆలోచిస్తేనే పరిష్కారం దొరుకుతుంది. కష్టంతో కాకుండా ఇష్టంతో కఠిన గణిత పదాలను నివృత్తి చేసుకుంటే మంచి ఫలితం వస్తుంది." - భరత్​ రెడ్డు, గణిత రాష్ట్ర మాడ్యుల్ రచియిత, జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల మంథని

'స్మార్ట్ ఫోన్లకు బానిసవుతున్న చిన్నారులు- తల్లిదండ్రులు ఇలా చేస్తే బెటర్!'-ఎయిమ్స్ వైద్యురాలు

స్మార్ట్​ఫోన్లకు బందీ అవుతున్న చిన్నారులు! - అయోమయంలో తల్లిదండ్రులు

TAGGED:

STUDENTS FACING MAHTS ISSUE
SIDE EFFECTS OF SMART PHONE USAGE
STRUGGLING TO DO MATHS IN TELANGANA
STUDENTS USING PHONES FOR MATHS
SCHOOL STUDENTS STRUGGLING ON MATHS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.