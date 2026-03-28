విద్యార్థుల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం 'స్కూల్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రాం'
విద్యార్థుల ఆరోగ్యం కోసం 'స్కూల్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రాం' - 13-19 ఏళ్ల అందుబాటులోకి రానున్న డిజిటల్ హెల్త్ పోర్టల్ - ఆయుష్మాన్ భారత్లో భాగంగా దేశంలోనే తొలిసారి ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 7:36 AM IST
Digital Health And Wellness Program For Students in AP: విద్యార్థుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు కూటమి ప్రభుత్వం సరికొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా 13 నుంచి 19 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగిన కౌమారదశలోని విద్యార్థులకు 'స్కూల్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రాం' కింద డిజిటల్ వేదికను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండేలా ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచే విధంగా ఈ పోర్టల్ను రూపొందించింది.
విద్యార్థుల ఆరోగ్య కోసం: విద్యార్థుల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం కూటమి ప్రభుత్వం కొత్త పద్ధతికి శ్రీకారం చుట్టింది. కౌమారదశలోని విద్యార్థులకు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి అలవర్చేందుకు స్కూల్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రాం డిజిటల్ పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వైద్యారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ రూపొందించిన ఈ పోర్టల్ను (apshwp.ap.gov.in) లో విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేలా తెలుగు, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
జాతీయ ఆరోగ్యమిషన్, రాష్ట్రీయ కిశోర్ స్వాస్థ్య కార్యక్రమం, ఏపీ ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సొసైటీ, రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి, మహిళా శిశు సంక్షేమశాఖ, ఎయిమ్స్ మంగళగిరి, యూనిసెఫ్ తదితర సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఈ సమగ్ర డిజిటల్ వేదిక రూపొందించారు. పోర్టల్ ప్రాధాన్యం విద్యార్థులకు వివరించేలా ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాల ఉపాధ్యాయులు, లెక్చరర్లలో ఎంపిక చేసిన వారికి శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
అవగాహన పెంచేలా కార్యక్రమాలు: విద్యార్థులకు ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచేలా కార్యక్రమాలను పోర్టల్లో రూపొందించారు. జీవక్రియ ఆరోగ్యం, రహదారి భద్రత, హెచ్ఐవీ పై అవగాహన, పోషణ- జీవనశైలి, మానసిక ఆరోగ్యం, రక్తహీనతపై వీడియోలు, ప్రజెంటేషన్స్, డాక్యుమెంట్ల రూపంలో డిజిటల్ పాఠ్యాంశాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
అంతేకాకుండా ఎయిడ్స్ నివారణ, మత్తు పదార్థాల వల్ల దుష్ప్రభావాలు, మానసిక ఆరోగ్యం, మధుమేహం, బాలల హక్కులు- రక్షణ, బాల్య వివాహాల నివారణ, రక్తహీనత, రుతుక్రమ పరిశుభ్రతపై క్విజ్, ఆన్లైన్ పరీక్షలు మొదలైనవి ఉంటాయి. ఇందులో ప్రతిభ ఆధారంగా సర్టిఫికెట్లు జారీ చేసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఆయుష్మాన్ భారత్లో భాగంగా స్కూల్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రాంను డిజిటలైజ్ చేసి దేశంలోనే తొలిసారిగా అందుబాటులోకి తెచ్చామని ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా 13-19 ఏళ్ల మధ్య కౌమారదశలోని విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించేలా అన్ని రకాలైన చర్యలను చేపట్టామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి తెలియజేశారు.
గతంలో: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సిక్ రూంలను ఏర్పాటు చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. పాఠశాలల్లో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వైద్య సహాయం అందించే లక్ష్యంతో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ప్రాథమిక వైద్య సహాయాన్ని అందించేందుకు ప్రథమ చికిత్స కిట్లను అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. మార్చి నెల చివరి నాటికి ప్రత్యేక గదుల ఏర్పాటు, వైద్య సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ చర్యలు చేపట్టింది.
