ఆ పాఠశాలలు తాత్కాలికంగా మూసివేత! - పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం
‘జీరో’ పాఠశాలలు తాత్కాలికంగా మూసివేత - ఈసారి 1,400కు పైగా బడులను యూడైస్ లెక్కల్లో చూపరు - పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం - ఇతర రాష్ట్రాల విధానాన్నే పాటించేందుకు యోచన
Published : December 24, 2025 at 2:45 PM IST
Education Dept key Decision on Zero schools : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు ఒక్కరూ లేని ‘జీరో’ ప్రభుత్వ బడులను తాత్కాలికంగా మూసివేయనున్నారు. వాటిని ఈ అకడమిక్ ఇయర్ (2025-26) నుంచి ఏకీకృత జిల్లా పాఠశాల విద్యా సమాచారం(యూడైస్) గణాంకాల్లో చూపించరు. ఈ మేరకు తెలంగాణ పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒక్క విద్యార్థి కూడా లేని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
రాష్ట్రంలో 2,245 జీరో పాఠశాలలు : 2024-25 విద్యా సంవత్సరం లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్రంలో 2,245 జీరో(ఒక్కవిద్యార్థి కూడా లేని) పాఠశాలలున్నాయి. వాటిలో పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధిలోనివే 2 వేలకుపైగా ఉన్నాయి. వాటిల్లో 1,441 స్కూళ్లలో పిల్లలు లేరు. టీచర్ల పోస్టులు లేవు. మరో 600 బడుల్లో విద్యార్థులు లేరు. టీచర్ పోస్టులున్నాయి. ప్రస్తుతానికి 1,441 పాఠశాలలను తాత్కాలికంగా మూసివేయనున్నారు. పాఠశాల విద్యాశాఖకు సంబంధించి ఈ 600 పాఠశాలలపై అలాగే మిగతా శాఖల పరిధిలోని దాదాపు 200 జీరో బడులకు సంబంధించి ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.
వాస్తవానికి తాత్కాలికంగా పాఠశాల మూసివేత అని కూడా అనరాదు అని ఓ విద్యాశాఖ అధికారి తెలిపారు. ప్రస్తుతం పనిచేయడం లేదు(ఇన్ ఆపరేషనల్) అనే అనే వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఒకవేళ గ్రామస్థులు తమ పిల్లల్ని బడికి పంపిస్తామని పాఠశాలలను తెరవాలని కోరినట్లయితే వెంటనే అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు. టీచర్ను నియమిస్తామని ఆయన వివరించారు. మారుమూల శివారు తండాల్లో కూడా ప్రజలు కోరడంతో ప్రభుత్వం ఈసారి 200 వరకు పాఠశాలలను కొత్తగా ఏర్పాటు చేసినట్లుగా ఆయన గుర్తుచేశారు.
ఇప్పుడెందుకు ఈ నిర్ణయమంటే : కేంద్ర విద్యాశాఖ ప్రతి విద్యా సంవత్సరం యూడైస్ పేరిట పాఠశాలలకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది. ఆ గణాంకాల ఆధారంగానే రాష్ట్రాల వారీగా పాఠశాలల పనితీరుకు సంబంధించిన గ్రేడింగ్ సూచిక(పీజీఐ) ఇస్తుంది. అంటే పాఠశాలల సంఖ్య, పనిచేసే టీచర్లు, విద్యార్థుల సంఖ్య, జీరో స్కూళ్లు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల నిష్పత్తి తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈ స్కోర్ నిర్ణయమవుతుంది.
జీరో పాఠశాలలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే స్కోర్ తగ్గుతుంది. అందుకే దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాలు జీరో స్కూళ్లను యూడైస్(ఏకీకృత జిల్లా పాఠశాల విద్యా సమాచారం) గణాంకాల్లో చూపడం లేదు. 2024-25 యూడైస్ ప్రకారం బంగాల్లో 3,812 జీరో స్కూళ్లు ఉండగా తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్కు సమర్పించిన రిపోర్ట్లో వాటి సంఖ్య 1,571గా చూపింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడా ఇతర రాష్ట్రాల విధానాన్ని పాటించాలని తెలంగాణ విద్యాశాఖ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది.
ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు తగ్గుముఖం : ఒక ఉపాధ్యాయుడితో నడిచే ప్రభుత్వ బడుల సంఖ్య క్రమేణా తగ్గుతుండటమనేది ఊరటనిచ్చే అంశం. 2022-23 విద్యాసంవత్సరంలో 6,054 ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు ఉండగా 2023-2024లో ఆ సంఖ్య 5,895కి తగ్గింది. ఈసారి 2024-25 అకాడమిక్ ఇయర్లో 5,001కి తగ్గడం గమనార్హం. వాటిల్లో 62,288 మంది విద్యార్థులు విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. ఆ పాఠశాలల్లో సగటు విద్యార్థుల సంఖ్య 12గా ఉంది.
10 మందిలోపు విద్యార్థులున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలు 12.70 శాతానికి పెరిగాయి. అంతకుముందు ఏడాది అది 11.60 శాతమే. ఈ అంశంలో జాతీయ సగటు 5.10 శాతమే. ఉత్తరాఖండ్, అరుణాచల్ప్రదేశ్, లద్ధాఖ్లలో మాత్రమే మనకంటే పరిస్థితి మరింత అధ్వానంగా ఉంది.
వచ్చే ఏడాది నుంచి సిలబస్లో ఏఐ క్లాసెస్ : ప్రపంచమంతా శరవేగంగా సాంకేతికత వైపు అడుగులు వేస్తున్న వేళ ప్రభుత్వం సర్కారు పాఠశాలలో చదివే వారి కోసం సరికొత్త ఆలోచనలను చేస్తుంది. చిన్నతనం నుంచే వారిలో కృతిమ మేధస్సుపై(ఏఐ) మంచి పట్టును పెంచాలనే ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉంది. రాష్ట్రంలోని పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సాంకేతికతను వినియోగిస్తుంది. కేంద్రం వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి 2026-2027 మూడో తరగతి నుంచే సిలబస్లో ఏఐ పాఠ్యాంశాలను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. అయితే రాష్ట్రం ఈ ఎడాది విద్య సంవత్సరంలోనే తేవటం విశేషం.
