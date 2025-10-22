ETV Bharat / state

సర్వీసులో ఉన్న టీచర్లకూ టెట్‌ రాసే అవకాశం - పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం

సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న టీచర్లకూ టెట్‌ రాసే అవకాశం - రెండు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్‌ విడుదల

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
In Service Teachers Write TET: సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్‌) రాసేందుకు ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న టీచర్లకూ అవకాశం కల్పించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. 2011కు ముందు టెట్‌ లేకుండా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోకి ప్రవేశించిన టీచర్లకూ టెట్‌ రాసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. రెండురోజుల్లో టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల కానుంది. సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగంలో కొనసాగాలంటే టెట్‌ పాస్‌ కావాలని సుప్రీంకోర్టు సెప్టెంబరు 1న తీర్పు వెలువరించింది.

అప్పటి నుంచి రెండేళ్లలో ఉత్తీర్ణులు కావాలని స్పష్టం చేసింది. ఐదేళ్లలో పదవీవిరమణ చేయబోయే వారికి అవసరం లేదని, అయితే వారు పదోన్నతి పొందాలంటే టెట్‌ పాసవ్వాలని సూచించింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై ఇప్పటికే కొన్ని సంఘాలు రివ్యూ పిటిషన్లు వేశాయి. ఈ తీర్పు కోసం వేచి ఉండేవారికీ వెసులుబాటు కల్పిస్తారు. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన వెంటనే పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టరేట్‌ షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేయనుంది.

ఈసారి మాత్రం అర్హత తగ్గింపు లేదు: ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, విభిన్న ప్రతిభావంతులకు డిగ్రీలో 40% మార్కులున్నా బీఈడీలో ప్రవేశం కల్పిస్తున్నారు. ఈ సడలింపుతో బీఈడీ పూర్తిచేసిన అభ్యర్థులు ఆ తర్వాత టెట్‌ రాయాలంటే 45% అర్హత మార్కులు అవసరమవుతున్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ నిబంధనను సడలిస్తూ 40% ఉన్నా టెట్‌ రాసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఈసారి 45% అర్హత మార్కులనే అనుసరించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది.

అర్హత వివరాలిలా! : రెండు రోజుల్లో ఇవ్వనున్న టెట్‌లో 2011కు ముందు, ఆ తర్వాత విద్యార్హతలను నిర్ణయించింది. సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు విద్యార్హతల్లో కనీస మార్కులు ఉండాలనే దానిపై ఇంతవరకు స్పష్టత రాలేదు. 2011కు ముందు అభ్యర్థులు టెట్‌ రాసేందుకు ఎస్జీటీలకు ఇంటర్మీడియట్‌లో ఓసీలకు 45%, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు 40% అర్హత మార్కులు ఉండాలి.

అయితే 2011 తర్వాత వారికి పేపర్‌-1 ఎస్జీటీ రాసే ఓసీ అభ్యర్థులకు నిర్ణీత అర్హతలో 50%, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు 45% మార్కులు ఉండాలి. పేపర్‌-2 రాసేవారికి సైతం నిర్ణీత అర్హతలో ఓసీలకు 50%, ఇతరులకు 45% మార్కులు ఉండి ఉండాలి.

