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అన్ని ప్రైవేటు స్కూల్స్​ ఫీజుల వివరాలను డిస్‌ప్లే చేయాల్సిందే - పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆదేశం

అన్ని ప్రైవేట్‌, అన్ ఎయిడెడ్ స్కూళ్లకు పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు - స్కూల్‌ నోటీస్ బోర్డు, వెబ్‌సైట్‌లో ఫీజుల వివరాలు డిస్‌ప్లే చేయాలని ఆదేశం - నిబంధనలు పాటించని స్కూళ్లకు షోకాజ్ నోటీసులు

Education Dept key orders to schools over Fee
Education Dept key orders to schools over Fee (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 5:03 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 5:33 PM IST

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Education Dept key orders to schools over Fee : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ పాఠశాలల ఫీజుల వ్యవహారంలో పారదర్శకత తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన తరగతి వారీ ఫీజుల వివరాలను ప్రతి ప్రైవేట్ పాఠశాల నోటీసు బోర్డు, పాఠశాల వెబ్‌సైట్‌తో పాటు రాష్ట్ర పాఠశాల విద్యాశాఖ పోర్టల్లో తప్పనిసరిగా అప్‌లోడ్ చేయాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఫీజుల వివరాలు డిస్​ప్లే చేయని వారిపై చర్యలు : ఫీజులను ఎలా నిర్ణయించారు అనే అంశాలకు సంబంధించి పాఠశాల గవర్నింగ్​బాడీ సభ్యుల సంతకాలతో కూడిన డాక్యుమెంట్లను కూడా పోర్టల్‌లో పొందుపరచాలని స్పష్టం చేసింది. ఫీజు వివరాలను డిస్‌ప్లే చేయని పాఠశాలలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసి నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకు సూచించింది. దీంతో ప్రైవేట్ పాఠశాలల ఫీజుల విషయంలో తల్లిదండ్రులకు స్పష్టత, పారదర్శకత పెరగుతుందని అభిప్రాయపడింది.

ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఫీజుల దందా : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 12,000 ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా స్కూళ్లు ఏటా ఇష్టారాజ్యంగా ఫీజులను పెంచుతున్నాయని, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థి సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెరిగిన ఫీజులను కట్టలేక సామాన్యులు, మధ్యతరగతి వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారమే ఫీజులు పెంచాల్సి ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ప్రైవేటు స్కూల్స్​ మాత్రం భారీగా ఫీజులు పెంచుతూ తల్లిదండ్రులను కలవరానికి గురిచేస్తున్నాయి.

ఈ ఫీజులను నియంత్రించేందుకు ఓ చట్టం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రభుత్వం రెండేళ్ల క్రితమే నిర్ణయించింది. రెండేళ్లకు ఒకసారి 8 శాతం ఫీజు పెంపును ప్రతిపాదిస్తూ ఏడాదిన్నర క్రితమే డ్రాఫ్ట్​ బిల్లును సిద్ధం చేశారు. ప్రజల నుంచి సూచనలు, అభిప్రాయాలను స్వీకరించేందుకు ఈ ముసాయిదాను ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంచాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గత ఫిబ్రవరిలో ఆదేశించారు. కానీ అది ఇంకా కార్యరూపం దాల్చలేదు.

నియంత్రణ కరవు : ప్రైవేట్​ స్కూల్​ల్లో ఫీజుల నియంత్రణ లేకపోవడంతో కొన్ని పాఠశాలల యాజమాన్యాలు అధికంగా నిర్ణయించారు. సాధారణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన మేర ఫీజులు వసూలు చేయాలి. గతంలో ప్రాథమిక తరగతులకు రూ.9వేలు, ఉన్నత తరగతులకు రూ.13 వేలకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించగా ఆయా యాజమాన్యాలు కోర్టులను ఆశ్రయించాయి. దీంతో సదరు ఉత్తర్వులను నిలిపివేశారు. అప్పటినుంచి పాఠశాల మేనేజ్​మెంట్లే ఫీజులు నిర్ణయించుకునే వెలుసుబాటు కల్పించింది. ఫీజుల క్రమబద్ధీకరణకు కమిటీ లేకపోవడంతోనే ఈ సమస్యకు కారణమైంది.

2027-28 నాటికి ఫీజు నియంత్రణ చట్టం : సీఎం ముఖ్య కార్యదర్శి ఎన్.శ్రీధర్ అధికారులతో ఇటీవల ఫీజు నియంత్రణపై చర్చించి ప్రస్తుత ఫీజు వివరాలతో పాటు ఇతర సంబంధిత సమాచారాన్ని సేకరించాలని ఆదేశించినట్లు సమాచారం. అదేవిధంగా తరగతుల వారీగా ఫీజు వివరాలను కూడా ప్రదర్శించాలని ఆడిట్ నివేదికలను సమర్పించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు ముసాయిదా బిల్లుపై ప్రజల అభిప్రాయాలను సేకరించి మంత్రివర్గంలో చర్చించిన తర్వాత శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. మొత్తంమీద 2027-28 అకాడమిక్​ ఇయర్​ నాటికి ఫీజు నియంత్రణ చట్టం అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

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Last Updated : August 7, 2026 at 5:33 PM IST

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EDUCATION DEPT KEY ORDERS ON FEE
పాఠశాలలకు విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు
GOVT ORDERS ON SCHOOL FEE STRUCTURE
GOVT ORDERS ON SCHOOL FEE STRUCTURE

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