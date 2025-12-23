పదో తరగతి విద్యార్థులకు యోగా, ధ్యానం - విద్యాశాఖ మార్గదర్శకాలు విడుదల
ఉదయం, మధ్యాహ్నం మొదటి పీరియడ్లలో తొలి 10 నిమిషాల పాటు యోగా, ధ్యానం - ప్రతిరోజూ చివరి పీరియడ్లో పోటీ లేని ఆటలు ఆడించాలని పేర్కొన్న పాఠశాల విద్యాశాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 3:06 PM IST
Yoga and Meditation for 10th Class Students : పరీక్షలు అంటేనే విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతారు. కొందరు ఎంత బాగా చదివినా ఒత్తిడికి గురై పరీక్షలు సరిగా రాయలేకపోతుంటారు. మరికొందరు ఇంట్లో సమస్యలతో సతమతమవుతూ చదువుపై దృష్టి పెట్టలేకపోతుంటారు. పదో తరగతి విద్యార్థుల్లో పరీక్షల ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకుగానూ పాఠశాల విద్యాశాఖ మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది.
విద్యార్థుల్లో పరీక్షల ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గించేందుకు ఉదయం, మధ్యాహ్నం మొదటి పీరియడ్లలో తొలి 10 నిమిషాల పాటు యోగా, ధ్యానం చేయించాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచించింది. విశ్రాంతి పద్ధతులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, ప్రతిరోజూ చివరి పీరియడ్లో పోటీ లేని ఆటలు ఆడించాలని పేర్కొంది. ప్రధానోపాధ్యాయులు, తరగతి ఉపాధ్యాయులు, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు చేయవల్సిన పనులను విడివిడిగా వివరించింది.
డిప్రెషన్ ఎదుర్కొనేలా కౌన్సెలింగ్ : ప్రతిరోజూ ఉదయం అసెంబ్లీలో అకడమిక్ ఒత్తిడి, పరీక్షల ఆందోళన తగ్గించి, వారిలో స్ఫూర్తి నింపేలా ప్రసంగాలు చేయించనున్నారు. పాఠశాల ప్రాంగణంలోని ముఖ్య ప్రదేశాల్లో ఒత్తిడి నిర్వహణ, ఎదుర్కొనే విధానంపై పోస్టర్లు ప్రదర్శన నిర్వహించనున్నారు. పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అవుతామనే భయం, సహచరులతో పోలిక, ఆందోళన, డిప్రెషన్ ఎదుర్కొనేలా విద్యార్థులకు కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది.
క్రమశిక్షణా బెదిరింపులు లేకుండా : అలాగే విద్యార్థులు ఎదుర్కొనే సమస్యలను ఉపాధ్యాయులతో చర్చించే అవకాశం కల్పించడంతో పాటు, సహాయ బాక్సులు కూడా పెట్టనున్నారు. కొందరు నెమ్మదిగా నేర్చుకుంటారు. అలాంటి పిల్లలకు క్రమశిక్షణా బెదిరింపులు ఉండకూడదు. ఉపాధ్యాయులు వారి విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. వారితో స్నేహభావంతో మెలగాలి. అతిథి ఉపన్యాసకులు, జిల్లా స్థాయి అధికారులతో ఒత్తిడి నిర్వహణ, జీవన నైపుణ్యాలపై సెషన్లు కూడా నిర్వహించాలి. పాఠశాల ప్రాంగణంలో నడక, తోట పనులు చేపట్టి, పిల్లల్లో ప్రశాంతత, ఏకాగ్రత పెంపొందించే విధంగా విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలి.
విద్యార్థులు తమ బలబలాలు అర్థం చేసుకునేలా చూడాలి. వారి తల్లిదండ్రులకు వాస్తవ పరిస్థితులను వివరించాలి. పరీక్షలకు సిద్ధం అయ్యే వేళ స్క్రీన్ టైం నియంత్రించాలి. కౌమార దశలో కనిపించే మూడ్ స్వింగ్స్ వంటి భావోద్వేగ మార్పుల పై విద్యార్థులకు సున్నితంగా మార్గనిర్దేశం చేయాలి.
చదువుపై అవగాహన కల్పిస్తూ: మరోవైపు కొందరూ చదువుపై దృష్టి పెట్టలేక ఇంట్లో నుంచి పారిపోతుంటే, మరికొందరు ఆత్యహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. కౌమార దశలోనే ఇలాంటి ఘటనలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. వీటికి చెక్ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మనోవికాస శాస్త్రంలో నిష్ణాతులను ఉన్నత పాఠశాలల్లో కౌన్సెలర్లుగా పని చేసేందుకు నియమించింది.
వీరంతా విద్యార్థులతో మమేకమై, వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుంటారు. తద్వారా వారికి పరిష్కార మార్గాలు కూడా సూచిస్తారు. విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందిస్తారు. ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం వంటి ఆలోచనలు రాకుండా భవిష్యత్తుపై దృష్టి పెట్టేలా చేస్తారు. తరచూ బడి మానేసే పిల్లలను గుర్తించి వారికి చదువు పై అవగాహన కల్పిస్తారు. ఇందులో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులను కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తారు.
అలాగే విద్యార్థులపై ప్రభావం చూపే కుటుంబ ఆర్థిక సమస్యల పైనా దృష్టి పెడతారు. వాటికి సూచనలు, సలహాల ద్వారా పరిష్కార మార్గం చూపుతారు. కుటుంబ కలహాలు, ఇతర సమస్యలను గుర్తించి వాటిని పరిష్కరించే దిశగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో కూడా మాట్లాడుతారు.
పదో తరగతి విద్యార్థులకు అలర్ట్ - మార్చి 16 నుంచి పరీక్షలు
దగ్గరవుతారు ఒత్తిడి దూరం చేస్తారు! - బడుల్లో మానసిక ఆరోగ్య కౌన్సెలర్ల నియామకం