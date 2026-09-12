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విద్యార్థుల హాజరు 95% పెంచేలా కసరత్తు - నూతన కార్యాచరణ రూపొందించిన విద్యాశాఖ

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో విద్యార్థుల సగటు హాజరు శాతం 85.45%గా ఉంది. ఇది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అత్యధికంగా 89.78% ఉండగా, కర్నూలు జిల్లాలో అత్యల్పంగా 78.88%గా ఉంది.

Action Plan To Increase Students Attendance
విద్యార్థుల హాజరు 95% పెంచేలా ప్రభుత్వ కార్యచరణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 10:53 AM IST

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Government Action Plan To Increase Students Attendance : ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల కనీస హాజరు శాతాన్ని 95%కి పెంచేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించింది. పాఠశాల మధ్యలో చదువు మానేసే వారి (డ్రాపౌట్స్) సంఖ్యను తగ్గించడంలో హాజరు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా పాఠశాలకు హాజరుకాకపోవడం పిల్లల అభ్యాస సామర్థ్యాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. దీనివల్ల తక్కువ హాజరు నమోదవుతున్న పాఠశాలలను గుర్తించి వాటిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ఒక విద్యార్థి వరుసగా మూడు రోజుల పాటు పాఠశాలకు హాజరుకాకపోతే ఉపాధ్యాయులు ఆ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు తెలియజేసి వారితో చర్చించే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో విద్యార్థుల సగటు హాజరు శాతం 85.45%గా ఉంది. 12 జిల్లాలు రాష్ట్ర సగటు కంటే తక్కువ హాజరును నమోదు చేస్తుండగా 14.55% మంది విద్యార్థులు ప్రతిరోజూ పాఠశాలకు హాజరుకావడం లేదు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా 89.78% హాజరు శాతంతో మొదటి స్థానంలో ఉండగా కర్నూలు జిల్లా 78.88% సగటు హాజరుతో (21.12% గైర్హాజరుతో) చివరి స్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాతి స్థానంలో 82.26% హాజరు శాతంతో అనంతపురం జిల్లా ఉంది. ఏ జిల్లా కూడా 90% కంటే ఎక్కువ హాజరు శాతాన్ని సాధించలేదు. రాష్ట్ర సగటు (85.45%) కంటే తక్కువ హాజరు నమోదైన జిల్లాల్లో తిరుపతి (85.14%), పల్నాడు (84.97%), నంద్యాల (84.92%), బాపట్ల (84.70%), ఏలూరు (84.51%), ఎన్టీఆర్ (84.35%), మార్కాపురం (84.17%), తూర్పు గోదావరి (84.11%), ప్రకాశం (83.84%), శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు (83.50%), అనంతపురం (82.26%) కర్నూలు (78.88%) ఉన్నాయి.

పాఠశాలలకు 'స్టార్ రేటింగ్'పై దృష్టి: విద్యాశాఖ ప్రభుత్వ పాఠశాలల కోసం 'అకడమిక్ స్టార్ రేటింగ్' విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. 10వ తరగతి ఫలితాలు, సమ్మేటివ్ అసెస్‌మెంట్ (వార్షిక పరీక్షల) ఫలితాలు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల హాజరు వంటి అంశాల ఆధారంగా పాఠశాలలకు ఒకటి నుంచి ఐదు స్టార్ల వరకు రేటింగ్ కేటాయిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న మొత్తం 43,626 పాఠశాలల్లో, 25,418 పాఠశాలలు మూడు స్టార్ల కంటే తక్కువ రేటింగ్ కలిగి ఉన్నాయి. అదే సమయంలో 15,766 పాఠశాలలు మూడు స్టార్లను, 2,315 పాఠశాలలు నాలుగు స్టార్లను, 127 పాఠశాలలు ఐదు స్టార్లను సాధించాయి. రాష్ట్రంలో సగటున 41.74% పాఠశాలలు మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్టార్ రేటింగ్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో పదిహేను జిల్లాలు రాష్ట్ర సగటు కంటే వెనుకబడి ఉన్నాయి. కర్నూలు (10.19%)అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా (19.54%) అత్యల్ప శాతంలో మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్టార్ రేటింగ్ కలిగిన పాఠశాలలను కలిగి ఉన్నాయి. మూడు స్టార్ల కంటే తక్కువ రేటింగ్ ఉన్న పాఠశాలలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారింస్తారు.

శిథిలావస్థలో 6,000 తరగతి గదులు: రాష్ట్రంలో 6,242 తరగతి గదులు శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి. ఈ భవనాల్లో విద్యార్థులను కూర్చోబెట్టడం సురక్షితం కాదని విద్యాశాఖ నిర్ధారించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 44,281 పాఠశాలల పరిశీలనలో, 40,548 పాఠశాలల భవనాలు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు, 3,733 పాఠశాలల భవనాలు అసురక్షితంగా ఉన్నట్లు తేలింది. శిథిలావస్థలో ఉన్న పాఠశాల, కళాశాల భవనాలన్నింటినీ ఈ నెల 30వ తేదీ నాటికి కూల్చివేయాలని వాటికి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలని శాఖ నిర్ణయించింది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 14,468 పాఠశాలల్లో ప్రస్తుతం రూ.929 కోట్ల విలువైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ పనులలో పెద్ద, చిన్న తరహా మరమ్మతులు అలాగే మరుగుదొడ్లు, తాగునీటి సదుపాయాలు, రంగులు వేయడం, డ్యూయల్ డెస్క్‌ల (ఇద్దరు విద్యార్థులు కూర్చునే బల్లలు) ఏర్పాటు వంటివి ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు ఫిబ్రవరి 2027 నాటికి పూర్తయ్యేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.

'మన బడి - మన భవిష్యత్తు' కార్యక్రమం కింద, మోడల్ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో రూ.571 కోట్ల విలువైన పనులు చేపట్టనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఈ నెల 15న టెండర్లు పిలవనున్నారు. తరగతి గదుల నిర్మాణ బాధ్యతను జిల్లా కలెక్టర్లకు అప్పగిస్తారు. రంగులు వేయడం, గదుల విభజన, తాగునీటి సదుపాయాలు, డ్యూయల్ డెస్క్‌ల సరఫరా కోసం రాష్ట్ర స్థాయి టెండర్లు నిర్వహిస్తారు. అదే సమయంలో పెద్ద, చిన్న తరహా మరమ్మతులు, విద్యుదీకరణ, మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం వంటి పనులు తల్లిదండ్రుల కమిటీల ద్వారా చేపడతారు.

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విద్యార్థుల హాజరు పెంచేలా కార్యాచరణ
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