డీఎస్సీపై అసత్య ప్రచారాలను ఎవరూ నమ్మొద్దు - అక్టోబరులో మరో నోటిఫికేషన్: పాఠశాల విద్యాశాఖ
డీఎస్సీలో ఎంపికైన వారు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు - పోస్టు రానివారు వచ్చే డీఎస్సీకి బాగా చదవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం - అక్టోబరులో మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నామన్న తమీమ్ అన్సారియా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:31 PM IST
School Education Commissioner Once Again Clarity on Mega DSC -2025: మెగా డీఎస్సీ-2025 నిర్వహణపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాలు, ఆరోపణలను అభ్యర్థులు ఎవరూ నమ్మవద్దని పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ తమీమ్ అన్సారియా స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే డీఎస్సీ ప్రక్రియపై ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు మూడుసార్లు స్పష్టమైన వివరణ ఇచ్చినప్పటికీ, ఇంకా దుష్ప్రచారం సాగుతుండటంతో మరోసారి క్లారిటీ ఇస్తున్నామన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న సంతోషి పార్వతి, వీవీవీ భాస్కర్ రెడ్డి అనే అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తిగా నిబంధనల ప్రకారమే జరిగిందని వివరించారు.
జోన్-1 ఇంగ్లిష్ సబ్జెక్ట్లో 2 ఖాళీలు ఉండగా, హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ నిబంధనల మేరకే అర్హులైన అభ్యర్థికి కేటాయించామని, కడపకు చెందిన భాస్కర్ రెడ్డికి 68వ ర్యాంకురాగా, మొత్తం 8 ఖాళీల్లో చివరి పోస్టు హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ కింద EWS అభ్యర్థికి దక్కిందని కేస్ స్టడీలతో సహా వెల్లడించారు. డీఎస్సీ-2025ని అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు మొత్తం 12 రకాల భద్రతా విధానాలను అనుసరించామని కమిషనర్ తెలిపారు. ప్రైవసీ, టాంపర్ ప్రూఫ్ భద్రతా వ్యవస్థలోనే ప్రశ్నాపత్రాల రూపకల్పన ప్రక్రియ జరిగిందని, ఏ ఒక్క ఉపాధ్యాయుడో ఒంటరిగా కాకుండా అనేకమంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు సంయుక్తంగా ప్రశ్నాపత్రాలను రూపొందించారని స్పష్టం చేశారు.
ఎంపికైన మెరిట్, సెలక్షన్ లిస్ట్లను ఎవరైనా, ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్లో తనిఖీ చేసుకునేలా అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. ఇప్పటికే ఎంపికైన అభ్యర్థులు తమ ప్రతిభపై ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవద్దని, ప్రభుత్వం వారికి పూర్తి అండగా ఉంటుందని ధైర్యం చెప్పారు. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు ఈ అనవసర వివాదాల పట్ల ఆందోళన చెందకుండా రాబోయే పరీక్షలపైనే దృష్టి సారించాలని తమీమ్ అన్సారియా సూచించారు.
"మెగా డీఎస్సీపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయ్యేందుకు అవకాశమే లేదు. అభ్యర్థులు కాపీ చేసేందుకు కూడా అవకాశం లేదు. పరీక్షల ఏజెన్సీగా టీసీఎస్ అయాన్ సెంటర్కు మంచి పేరుంది. టీసీఎస్ అయాన్ దేశంలోనే ప్రముఖమైన పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. టీసీఎస్ అయాన్ ద్వారా ఇప్పటివరకు 15 కోట్లమంది పరీక్షలు రాశారు. మెగా డీఎస్సీని 24 రోజులపాటు నిర్వహించాం. రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయిల్లో ఇప్పటికీ మెరిట్ లిస్ట్ అందుబాటులో ఉంది. మెగా డీఎస్సీపై మాకు 32 వేల క్వెరీస్ వచ్చాయి. కోర్టుల్లో 335 కేసులు వేశారు. మెగా డీఎస్సీపై నిరాధార ఆరోపణలు ఆపాలని కోరుతున్నాం. డీఎస్సీలో ఎంపికైన వారు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. పోస్టు రానివారు వచ్చే డీఎస్సీకి బాగా చదవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అక్టోబరులో మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం. డిసెంబరులో డీఎస్సీ పరీక్ష ఉంటుంది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న నిరాధార ఆరోపణలు నమ్మవద్దు. వచ్చే డీఎస్సీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలని కోరుతున్నాం." - తమీమ్ అన్సారియా, పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్
అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా : మరోవైపు మెగా డీఎస్సీ-2025 నిర్వహణలో భాగంగా స్పోర్ట్స్ కోటా కింద చేపట్టిన అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా జరిగిందని స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (SAAP) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ భరణి స్పష్టం చేశారు. వచ్చిన ప్రతి ఫిర్యాదును ఆన్లైన్లో కూలంకషంగా పరిష్కరించిన తర్వాతే తుది జాబితాను రూపొందించామని ఆమె వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియాలో పిజారి ఇస్మాయిల్ భాషా, అన్వర్ భాషా అనే అభ్యర్థుల జూడో క్రీడా సర్టిఫికెట్లు నకిలీవంటూ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఖండించారు. ఆ సర్టిఫికెట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ జూడో ఫెడరేషన్ ద్వారా అధికారిక గుర్తింపు పొందినవేనని, దీనిపై సోషల్ మీడియాలో అసత్యాలు ప్రచారం చేయడం తప్ప గ్రీవెన్స్ ద్వారా ఎవరూ నేరుగా ఫిర్యాదు చేయలేదని తెలిపారు.
ఆ ఆడియో టేప్లపై ఇప్పటికే క్రిమినల్ కేసులు : కొన్ని క్రీడా సంఘాలు తమ అంతర్గత విభేదాలతో ఒకరిపై ఒకరు చేసుకుంటున్న ఆరోపణలను కూడా డీఎస్సీ ఎంపిక ప్రక్రియకు ఆపాదిస్తూ అనవసర వివాదాలు సృష్టిస్తున్నారని ఎండీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అసత్యాలు, పుకార్లతో ప్రచారంలోకి తెచ్చిన కొన్ని ఆడియో టేప్లపై ఇప్పటికే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు వేగవంతం చేశామని హెచ్చరించారు. డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటాలో అనర్హులకు సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చినట్లు ఇప్పటికైనా ఎవరైనా ఆధారాలతో నిరూపిస్తే, అటువంటి పత్రాలు జారీ చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఎండీ భరణి స్పష్టం చేశారు.
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