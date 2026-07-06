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రూ.13 లక్షలతో పాఠశాల భవన నిర్మాణం - కానీ విద్యార్థులే లేరు

ఒక్కరూ మిగలకపోవడంతో పాఠశాల మూసివేత - ప్రభుత్వ బడులను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరాన్ని సామాజిక బాధ్యతగా గుర్తించాలని కోరుతున్న ఉపాధ్యాయులు

School Closed in Peda Upparagudem Village Due to Lack of Students
School Closed in Peda Upparagudem Village Due to Lack of Students (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 1:22 PM IST

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School Closed in Peda Upparagudem Village Due to Lack of Students: ఓ వైపు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సీట్లు దొరకని పరిస్థితులు కొన్నిచోట్ల ఉన్నాయి. మరోవైపు పిల్లలు రాక​ బడులను మూసేయ్యాల్సిన దుర్భర సందర్భాలు తలెత్తుతున్నాయి. అనకాపల్లి జిల్లాలోని వేములపూడి శివారు పెద ఉప్పరగూడెం గ్రామంలో రూ.13.05 లక్షలతో ఏడాది కిందట బడి నిర్మాణ పనులు మొదలు పెట్టారు.

స్లాబ్‌ ఎత్తుకు నిర్మాణం కూడా పూర్తయింది. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో ఒక్కరూ చేరకపోవడంతో పాఠశాలను ఎత్తేశారు. ఇక్కడ పనిచేసే ఉపాధ్యాయుడ్ని 4 రోజుల కిందట నర్సీపట్నం పురపాలక సంఘంలోని పాత సంతబయలు ప్రాథమిక పాఠశాలకు పంపారు. ఈ బడిలో 2021లో 18 మంది విద్యార్థులు ఉండేవారు. ఏటికేడు వీరి సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తోంది. గత విద్యా సంవత్సరంలో మిగిలిన ముగ్గురిలో పిండి శ్రావణి ఐదో తరగతి పూర్తవడంతో వేములపూడి హైస్కూల్లో ఆరో తరగతిలో చేరి సంక్షేమ వసతిగృహంలో ఉంటోంది. నాలుగో తరగతికి వచ్చిన ఆమె సోదరి శ్రీలేఖను ఇక్కడే ఉంచకుండా వేములపూడి ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలలో చేర్చి అక్కతో పాటే వసతిగృహంలో ఉంచారు.

నిధులొచ్చాయి - పిల్లలే లేరు: నాలుగో తరగతి విద్యార్థి నక్కా గణేష్‌ ఇక్కడే ఉంటాడని ఉపాధ్యాయుడు ఆశించినా ఫలితం లేకపోయింది. కుటుంబ సభ్యులు గణేష్‌ను వేములపూడి ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలలో చేర్చారు. ఒక్కరూ మిగలకపోవడంతో ఇక్కడి పాఠశాలను మూసేయక తప్పలేదు. పాత భవనం పాడవడంతో ఏడాదిన్నర కిందట తరగతులను సామాజిక హాలులో నిర్వహించేవారు. ప్రభుత్వం ఈ గ్రామానికి కొత్తగా పాఠశాల భవనం మంజూరు చేసి నిర్మాణానికి నిధులిచ్చింది.

విశాలమైన ఈ భవనం పూర్తవగానే ఈ ఏడాది దాంట్లోకి మారిపోదామని ఉపాధ్యాయుడు ఆశించినా ఒక్కరూ మిగలకపోవడంతో నిరాశే మిగిలింది. పిల్లలు లేనప్పుడు స్లాబ్‌ వరకు పూర్తయిన భవనం పనులను కొనసాగిస్తారా, ఆపేస్తారా అన్నది తేలాల్సి ఉంది. నర్సీపట్నం మండల విద్యాశాఖాధికారి తలుపులు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత పరిస్థితిని వివరిస్తూ జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారికి లేఖ రాస్తామన్నారు. తదుపరి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ముందుకు సాగుతామని చెప్పారు.

ప్రభుత్వ బడులను కాపాడుకోవాలి: 276 మంది జనాభా ఉన్న పెద ఉప్పరగూడెంలో బడి ఈడు పిల్లలందర్నీ ఇక్కడి బడిలోనే ఉంచాలని సమావేశం ఏర్పాటు చేసి తల్లిదండ్రులకు విన్నవించినా ఎవరూ ముందుకు రాలేదని పేర్కొన్నారు. నర్సీపట్నం మున్సిపాలిటిలోని ఓ పాఠశాలలో ముగ్గురు, మరో పాఠశాలలో నలుగురు, గ్రామీణ మండలంలోని ఓ పాఠశాలలో ఐదుగురు పిల్లలే ఉన్నారు. ప్రభుత్వ బడులను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరాన్ని సామాజిక బాధ్యతగా గుర్తించాలని కోరుతున్నారు.

సర్కారు బడికి ప్రైవేట్ విద్యార్థులు క్యూ - 'నో అడ్మిషన్స్‌' బోర్డులు ఏర్పాటు

ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణలు

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