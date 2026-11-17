చిట్టి చేతులతో చక్కని సాగు - ఈ గవర్న్మెంట్ స్కూల్ సమ్థింగ్ స్పెషల్
Vegetable Cultivation with Students: జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పట్టణంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడి విద్యార్థులు పాఠశాలలో సాగు చేస్తుండగా, ఆ తాజా కూరగాయలతోనే పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనం అందిస్తున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 12:58 PM IST
తరగతి గదుల్లో పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టే ఆ విద్యార్థులు చిట్టి చేతులతో చక్కని సాగు చేస్తున్నారు. సర్కారు బడుల్లో విద్యతో పాటు పర్యావరణం, కూరగాయల సాగుపై అవగాహన కల్పిస్తూ జగిత్యాల జిల్లాలో ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు నూతన విద్యకు శ్రీకారం చుట్టారు. చదువుతో పాటు కూరగాయలు సాగు చేయిస్తున్నారు. అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ఆ పాఠశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
విద్యా బోధనే కాకుండా పర్యావరణంపై దృష్టి
జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పట్టణంలోని డీడీనగర్ పీఎం శ్రీ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఉత్తమ బోధన అందిస్తూనే మంచి ఫలితాలను రాబడుతున్నారు. ప్రతి ఏటా విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచుతూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఇక్కడి ఉపాధ్యాయులు. విద్యార్థులకు నిత్యం విద్యా బోధనే కాకుండా వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. విద్యార్థులతో వివిధ రకాల మొక్కలను నాటించి, మొక్కల వల్ల కలిగే లాభాలను వివరిస్తూ వాటి ఎదుగుదలకు కృషి చేస్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవసాయ రంగాన్ని అలవాటు చేసేలా పాఠశాలలో ఉన్న స్థలంలో కొంత మేర వివిధ రకాల కూరగాయలను సాగు చేయిస్తున్నారు.
పూలు, కూరగాయల సాగు
ఉపాధ్యాయుల సూచనలతో విద్యార్థులు సాగు రంగాన్ని పరిచయం చేసుకొని చిన్ననాటి నుంచి వ్యవసాయంపై పట్టు సాధించేలా దృష్టి సాధించారు. టమాట, వంకాయ, బీరకాయ, సొరకాయ, కాకరకాయ, మిర్చి తదితర కూరగాయలను సాగు చేస్తూనే మరో పక్క మందారం, గులాబీ, మల్లె, గన్నేరు తదితర పూల మొక్కలను నాటి పెంచుతున్నారు. కేవలం మొక్కలను నాటి వదిలేయకుండా ఒక్కొక్క మొక్క ఒక్కో విద్యార్థి దత్తత తీసుకున్నారు. వాటి ఎదుగుదలను పర్యవేక్షిస్తూ, కాత కాసే వరకు మొక్కను భద్రంగా పెంచుతూ మురిసిపోతున్నారు.
"మా స్కూల్లో కిచెన్ గార్డెన్ ఉంది. అందులో కూరగాయలు, పూల మొక్కలు పెంచుతాం. రోజూ ఖాళీ సమయంలో మొక్కలను చూసుకుంటాం. మేము పండించిన కూరగాయలనే మధ్యాహ్న భోజనంలో ఉపయోగిస్తున్నారు. వంకాయ, బీరకాయ వంటి మొక్కలు సాగు చేస్తున్నాం" - విద్యార్థులు, పీఎంశ్రీ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల
విద్యార్థులు పండించిన కూరగాయలతోనే మధ్యాహ్న భోజనం
విద్యార్థులు పండించిన కూరగాయలనే వారంలో రెండు రోజుల పాటు మధ్యాహ్న భోజనంలో వండుతున్నారు. విద్యార్థులకు ఇప్పటి నుంచి మొక్కల పెంపకంపై అవగాహన కల్పిస్తూ, ఆచరణ చేయిస్తూ ఉంటే రానున్న రోజుల్లో పచ్చదనంతో పల్లెలు, పట్టణాలు పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగమవుతాయనే ఆలోచనతోనే ఈ విధమైన విద్యను అందిస్తున్నామని పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు.
"పిల్లలు మొక్కలకు నీళ్లు పోస్తారు. వాటిని బాగా సంరక్షిస్తారు. విద్యార్థులు పండించిన కూరగాయలనే మధ్యాహ్న భోజనంలో వండుతున్నాం. దాని ద్వారా పిల్లలకు పోషకాహారం లభిస్తుంది. ఇలా చేయడం ద్వారా పిల్లల్లో క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది. ఒక ఉపాధ్యాయురాలిగా ఇక్కడ పని చేయడం చాలా తృప్తిగా ఉంది" - ఉపాధ్యాయురాలు, పీఎంశ్రీ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల
ఏది ఏమైనా ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ప్రజలకు ఉన్న చెడు అభిప్రాయాన్ని తొలగించి, మంచి బోధనతో పాటు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు. ఇలాంటి స్ఫూర్తిదాయకమైన నూతన పాఠాలు బోధిస్తూ ఇతరులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు ఈ పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బృందం.
వ్యవసాయం చేయకపోయినా కనీసం సాయమైనా చేయాలని - రైతన్నకు అండగా హార్టికల్చర్ విద్యార్థులు
ఎడమ చేతి వాటం ఆ బడిలో ప్రత్యేకత - పెన్ను పేపర్పై పెడితే అక్షరాలు ముత్యాలే!