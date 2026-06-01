మీ పిల్లల స్కూల్​ బస్సు సురక్షితమేనా? - ఓసారి ఇవి చెక్​ చేసుకోండి

పూర్తికాని పాఠశాల బస్సుల ఫిట్​నెస్​ పరీక్షలు - క్షేత్రస్థాయిలో నత్తనడకన బస్సు తనిఖీల పరిస్థితి - బంధనల పాటించే బాధ్యత పాఠశాల, కళాశాలలదేనని స్పష్టం చేస్తున్న రవాణాశాఖ

Published : June 1, 2026 at 2:41 PM IST

School Bus Fitness Test In Telangana : చిన్నారుల కేరింతలు, సరికొత్త పుస్తకాల సందడితో మరికొద్ది రోజుల్లో స్కూల్లో గంట మోగనుంది. ప్రతి ఏటా విద్యాసంస్థలు తెరిచే సమయానికి స్కూల్ బస్సుల ఫిట్‌నెస్ పరీక్షల హడావుడి కనిపించడం రవాణా శాఖకు ఏళ్ల నుంచి ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈసారి క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి చాలా మందకొడిగా సాగుతోంది. బడులు తెరిచే గడువు ముంచుకొస్తున్నా, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాల్లో ఆశించిన స్థాయిలో చలనం కనిపించడం లేదు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో మొత్తం 13,400 పాఠశాల బస్సులు ఉండగా, వాటిలో ఇప్పటివరకు కేవలం 55 శాతానికి పైగా వాహనాలకు మాత్రమే ఫిట్‌నెస్ ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మిగిలిన వాహనాల నిర్వహణ, భద్రతా ప్రమాణాల అమలు బాధ్యత పూర్తిగా ఆయా పాఠశాల, కళాశాల యాజమాన్యాలదేనని రవాణా శాఖ స్పష్టం చేసింది.

చిన్నారుల ప్రయాణం సురక్షితం కావాలంటే ఏం చేయాలంటే?

  • పరిమితికి మించి విద్యార్థులను తీసుకెళ్లే బస్సుల్లో పిల్లలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పంపకండి.
  • ఆ బస్సుల ఫిట్‌నెస్, భద్రతా ప్రమాణాలు, పర్మిషన్లపై ముందుగానే నిర్దారించుకోవాలి.
  • వాటితోపాటు పర్మిట్, ఇన్సూరెన్సు, పోల్యూషన్ కంట్రోల్ పత్రాలుండాలి.
  • డ్రైవర్‌కు లైసెన్సుతోపాటు అనుభవం కూడా అవసరమే. బస్సుల్లో తప్పనిసరిగా హెల్పర్ ఉండాలి. అతను మాత్రం డ్రైవింగ్‌ చేయకూడదు.
  • బస్సుల్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ పెట్టె, అగ్నిమాపక పరికరం, ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ సక్రమంగా పనిచేయాలి.
  • పిల్లలు పొరపాటున చేతులు, తలలు బయటకు పెట్టకుండా ఉండేందుకు కిటికీలకు ఇరువైపులా 3 అంగుళాలకు మించకుండా మూడు సేఫ్టీ పైపులను అమర్చాలి.
  • వాహనాల బ్రేకులు, లైట్లు, టైర్లు ఇతర మెషనరీ భాగాలు సక్రమంగా ఉండాలి.

హైదరాబాద్​ నగరంలో 13,400 స్కూల్‌ బస్సులు : బస్సుల నిర్వహణ, భద్రత ప్రమాణాల అమలు, నిబంధనల పాటించే బాధ్యత పాఠశాల, కళాశాల యాజమాన్యాలదేనని రవాణా శాఖ చెబుతోంది. ఫిట్‌నెస్‌ లేకుండా నడుస్తున్న వాహనాలు, సామర్థ్యానికి మించి విద్యార్థులను తీసుకువెళ్తే వెంటనే సీజ్‌ చేస్తామని హెచ్చరించింది. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్​ పరిధిలో మొత్తం 13,400 పాఠశాల బస్సులుండగా వాటిలో 55 శాతం వరకే ఫిట్‌నెస్‌ పరీక్షలు పూర్తయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

పాఠశాల వాహనాల్లో ప్రయాణించే విద్యార్థుల భద్రత వాస్తవానికి కేవలం రవాణా శాఖ, యాజమాన్యాల బాధ్యత మాత్రమే కాదు. ఇందులో తల్లిదండ్రుల పాత్ర కూడా ఎంతో కీలకం. విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ప్రైవేట్ పాఠశాలలు లాభార్జనే లక్ష్యంగా కాకుండా, సుప్రీంకోర్టు నిర్దేశించిన రవాణా మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా అమలు చేయాలి. ప్రతి బస్సులో విధిగా వేగ నియంత్రణ పరికరాలు (స్పీడ్ గవర్నర్స్), జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్, సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల పిల్లల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షించవచ్చు.

భారీ జరిమానాలు, క్రిమినల్ కేసులు : చిన్నారుల భద్రత విషయంలో స్కూల్ యాజమాన్యాలు అనుభవజ్ఞులైన డ్రైవర్లను మాత్రమే నియమించుకోవాలి. వారికి క్రమంతప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు, ప్రవర్తనా నియమావళిపై అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించాలి. తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లలను బస్సు ఎక్కించే సమయంలో వాహన రద్దీని గమనిస్తూ, పరిమితికి మించి విద్యార్థులు ప్రయాణిస్తుంటే వెంటనే యాజమాన్యాన్ని వెంటనే నిలదీయాలి. స్థానిక పోలీసు, రవాణా శాఖ యంత్రాంగం నిరంతర తనిఖీలు చేపడుతూ, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే విద్యాసంస్థలపై భారీ జరిమానాలు విధిస్తూ క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసినప్పుడే చిన్నారుల ప్రయాణం మరింత సురక్షితంగా మారుతుంది.

