'ఏఐ'తో విద్యార్థినుల ఫొటోలు మార్ఫింగ్​ - ఆరుగురిపై అటెండర్ లైంగిక​ వేధింపులు

కరీంనగర్​ జిల్లాలో పాఠశాలలోని పలువురు బాలికలను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసిన ఘటన - ఏఐ సాంకేతికతతో విద్యార్థినుల ఫొటోలను మార్ఫింగ్‌ చేసిన అటెండర్​

School Attender Photo Morphing with AI
School Attender Photo Morphing with AI (ETV Bharat)
Published : October 28, 2025 at 1:59 PM IST

School Attender Photo Morphing with AI : ఈ మధ్య కాలంలో సోషల్​ మీడియా వాడుతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం చూస్తున్న సంఖ్యతో పాటు చేస్తున్న నేరాలు కూడా తారాస్థాయికి పెరుగుతున్నాయి. మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా యువత ముందుకు సాగుతుంటే, ఆ సరికొత్త టెక్నాలజీనే మంత్రంగా వాడుకొని కొంతమంది కేటుగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. పోలీసులు వీరి మీద ఎంత నిఘా పెట్టినా, వారి అకృత్యాలు మాత్రం ఆగడం లేదు.

ఓ వైపు ఆన్​లైన్​లో డబ్బులు ఆశచూపడం, మరోవైపు తక్కువ ధరలకే వస్తువులు ఇస్తామంటూ రూ.కోట్లు కొల్లగొట్టడం, ఇంకోవైపు లోన్​ యాప్​ల పేరుతో లక్షలు దోచుకొని తీరా వారి పర్షనల్​ ఇన్​ఫర్మేషన్​ను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టి వారి మరణానికి కారకులు అవుతూ డబ్బులు కాజేస్తున్నారు. మరికొందరు అదే టెక్నాలజీతో విద్యార్థుల, మహిళల ఫొటోలు మార్ఫింగ్​ చేసి లైంగిక వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారు. ఈ వేధింపుల వల్ల ఎంతో మంది జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయి. తాజాగా కరీంనగర్​ జిల్లాలోని ఓ పాఠశాలలో విద్యార్థులను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

అసలేమైందంటే ? : స్థానికులు తెలిపిన ప్రకారం, కరీంనగర్​ జిల్లా గంగాధర మండలంలోని ఓ పాఠశాలలో జరిగిన పలు కార్యక్రమాల ఫొటోలను చిత్రీకరించిన అటెండర్​, అందులోని విద్యార్థినుల ఫొటోలను మార్ఫింగ్​ చేసి అసభ్యకరంగా మార్చాడు. ఆ ఫొటోలను చూపించి బ్లాక్​మెయిల్​ చేస్తూ ఆరుగురు బాలికలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఈ సమస్యకు బాలికలు బయటకు చెప్పుకోలేదు. బాలురకు తెలిసి అటెండర్​తో గొడవకు దిగారు. అనంతరం ఉపాధ్యాయులకు ఈ విషయం గురించి చెప్పినప్పటికీ వారెవరూ పట్టించుకోలేదు.

ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు ఈ నెల 24న ఎంపీడీవో రాము దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఎంఈవో ప్రభాకర్​రావుతో చర్చించిన ఎంపీడీవో జిల్లా కలెక్టర్​ పమేలా సత్పతి దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో సఖి కేంద్రం అధికారులను అదేరోజు పాఠశాలకు పంపించారు. కరీంనగర్​ గ్రామీణ ఏసీపీ విజయ్​కుమార్​, చొప్పదండి సీఐ ప్రదీప్​కుమార్​, ఎస్సై వంశీకృష్ణ, బాలిక సంక్షేమ అధికారిణి కృషారాణి, స్త్రీ శిశు సంక్షేమ అధికారిణి సరస్వతి పాఠశాలలో సోమవారం విచారణ జరిపారు.

అటెండర్​పై కేసు నమోదు : అటెండర్​ దుశ్చర్య నిజమేనని విచారణలో తేలింది. దీంతో నిందితుడిని విధుల నుంచి తొలగించారు. ఆ తర్వాత ప్రధానోపాధ్యాయురాలి ఫిర్యాదుతో అతడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన ప్రధానోపాధ్యాయురాలు, సిబ్బందిపై కలెక్టర్​ విచారణకు ఆదేశించారు.

ఈ ఘటనపై స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి సంజయ్​ : విద్యార్థినులపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన ఘటనపై కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ స్పందించారు. ​కరీంనగర్​ రూరల్​ ఏసీపీతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని బీజేపీ నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. నిందితుడు యాకుబ్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు జరపాలని బండి సంజయ్‌ పోలీసులను ఆదేశించారు. నిందితుడి వద్దనున్న వీడియోలను స్వాధీనం చేసుకోవాలన్నారు. విద్యార్థినుల తల్లిదండ్రులకు పూర్తి భరోసా కల్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

ఫోటో మార్ఫింగ్​ను అరికట్టే వెబ్​సైబ్​ - మిమ్మల్నీ మీరే కాపాడుకోండిలా!

'నాతో దిగిన ఫొటోలు మార్ఫింగ్ చేసి ఇన్​స్టాలో పెడతా' : బాలికకు మైనర్ వేధింపులు

