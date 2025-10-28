'ఏఐ'తో విద్యార్థినుల ఫొటోలు మార్ఫింగ్ - ఆరుగురిపై అటెండర్ లైంగిక వేధింపులు
కరీంనగర్ జిల్లాలో పాఠశాలలోని పలువురు బాలికలను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసిన ఘటన - ఏఐ సాంకేతికతతో విద్యార్థినుల ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసిన అటెండర్
Published : October 28, 2025 at 1:59 PM IST
School Attender Photo Morphing with AI : ఈ మధ్య కాలంలో సోషల్ మీడియా వాడుతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం చూస్తున్న సంఖ్యతో పాటు చేస్తున్న నేరాలు కూడా తారాస్థాయికి పెరుగుతున్నాయి. మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా యువత ముందుకు సాగుతుంటే, ఆ సరికొత్త టెక్నాలజీనే మంత్రంగా వాడుకొని కొంతమంది కేటుగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. పోలీసులు వీరి మీద ఎంత నిఘా పెట్టినా, వారి అకృత్యాలు మాత్రం ఆగడం లేదు.
ఓ వైపు ఆన్లైన్లో డబ్బులు ఆశచూపడం, మరోవైపు తక్కువ ధరలకే వస్తువులు ఇస్తామంటూ రూ.కోట్లు కొల్లగొట్టడం, ఇంకోవైపు లోన్ యాప్ల పేరుతో లక్షలు దోచుకొని తీరా వారి పర్షనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టి వారి మరణానికి కారకులు అవుతూ డబ్బులు కాజేస్తున్నారు. మరికొందరు అదే టెక్నాలజీతో విద్యార్థుల, మహిళల ఫొటోలు మార్ఫింగ్ చేసి లైంగిక వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారు. ఈ వేధింపుల వల్ల ఎంతో మంది జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయి. తాజాగా కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఓ పాఠశాలలో విద్యార్థులను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
అసలేమైందంటే ? : స్థానికులు తెలిపిన ప్రకారం, కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలంలోని ఓ పాఠశాలలో జరిగిన పలు కార్యక్రమాల ఫొటోలను చిత్రీకరించిన అటెండర్, అందులోని విద్యార్థినుల ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసి అసభ్యకరంగా మార్చాడు. ఆ ఫొటోలను చూపించి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఆరుగురు బాలికలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఈ సమస్యకు బాలికలు బయటకు చెప్పుకోలేదు. బాలురకు తెలిసి అటెండర్తో గొడవకు దిగారు. అనంతరం ఉపాధ్యాయులకు ఈ విషయం గురించి చెప్పినప్పటికీ వారెవరూ పట్టించుకోలేదు.
ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు ఈ నెల 24న ఎంపీడీవో రాము దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఎంఈవో ప్రభాకర్రావుతో చర్చించిన ఎంపీడీవో జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతి దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో సఖి కేంద్రం అధికారులను అదేరోజు పాఠశాలకు పంపించారు. కరీంనగర్ గ్రామీణ ఏసీపీ విజయ్కుమార్, చొప్పదండి సీఐ ప్రదీప్కుమార్, ఎస్సై వంశీకృష్ణ, బాలిక సంక్షేమ అధికారిణి కృషారాణి, స్త్రీ శిశు సంక్షేమ అధికారిణి సరస్వతి పాఠశాలలో సోమవారం విచారణ జరిపారు.
అటెండర్పై కేసు నమోదు : అటెండర్ దుశ్చర్య నిజమేనని విచారణలో తేలింది. దీంతో నిందితుడిని విధుల నుంచి తొలగించారు. ఆ తర్వాత ప్రధానోపాధ్యాయురాలి ఫిర్యాదుతో అతడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన ప్రధానోపాధ్యాయురాలు, సిబ్బందిపై కలెక్టర్ విచారణకు ఆదేశించారు.
ఈ ఘటనపై స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి సంజయ్ : విద్యార్థినులపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన ఘటనపై కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ స్పందించారు. కరీంనగర్ రూరల్ ఏసీపీతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని బీజేపీ నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. నిందితుడు యాకుబ్ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు జరపాలని బండి సంజయ్ పోలీసులను ఆదేశించారు. నిందితుడి వద్దనున్న వీడియోలను స్వాధీనం చేసుకోవాలన్నారు. విద్యార్థినుల తల్లిదండ్రులకు పూర్తి భరోసా కల్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
