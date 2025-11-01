ETV Bharat / state

గుడ్​న్యూస్ : విద్యార్థుల బ్యాంక్​ అకౌంట్లలోకే - నేరుగా స్కాలర్​షిప్​ డబ్బులు!

ప్రతిపాదనలు పరిశీలిస్తున్న సంక్షేమ శాఖలు - ఎస్సీ విద్యార్థుల తరహాలో అమలుకు కార్యాచరణ

Scholarships To be Deposited into Students' Accounts : విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు బోధన ఫీజును నేరుగా వారి బ్యాంకు అకౌంట్లలోనే జమ చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గతంలో ఏళ్లుగా బోధన రుసుములు సకాలంలో చెల్లించకపోవడంతో పేరుకుపోయిన బకాయిలు, వాటి మంజూరులో జరుగుతున్న ఆలస్యాన్ని కొన్ని కాలేజీలు అవకాశంగా తీసుకుంటున్నట్లు వస్తున్న ఆరోపణలు, ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో ఈ మేరకు సర్కారు సమాలోచనలు చేస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్కరణ మేరకు 2024-25 అకడమిక్​ ఇయర్​ నుంచి ప్రభుత్వం ఎస్సీ విద్యార్థుల ఖాతాల్లో నేరుగా బోధన ఫీజులు, ఉపకారవేతనాలు జమ చేస్తోంది. ఇదే విధానాన్ని మిగతా సంక్షేమ విభాగాల్లోనూ అమలుకు సాధ్యాసాధ్యాలను ఆయా సంక్షేమ శాఖలు పరిశీలిస్తున్నాయి.

ఏటా రూ.2,400 కోట్లకు పైగా : కోర్సు ముగియగానే విద్యార్థుల సర్టిఫికెట్లను ఇవ్వడానికి వారి నుంచి బలవంతంగా ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న కళాశాలలు ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు వచ్చాక వాటిని తిరిగి విద్యార్థులకు చెల్లించడం లేదంటూ ఫిర్యాదులు ఈ మధ్య కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. కొన్ని కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఫీజులు మంజూరు కాలేదని, వాటిని చెల్లించే వరకు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వబోమని చెబుతున్నాయి. ఫిర్యాదులపై పరిశీలించిన సంక్షేమ శాఖలు విద్యార్థుల బ్యాంకు అకౌంట్లకే నేరుగా జమ చేసే ప్రతిపాదనను ఇటీవల జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువచ్చాయి. రాష్ట్రంలో బోధన రుసుములు, స్కాలర్​ షిప్​ల కోసం ఏటా 12.5 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేస్తున్నారని, ఏటా డిమాండ్‌ రూ.2,400-2,600 కోట్ల వరకు ఉంటోందని తెలిపారు.

ఒకే విధానంలో : ఎస్సీ విద్యార్థులకు ఏటా బోధన ఫీజులు, స్కాలర్​ షిప్​లకు తొలుత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 40 శాతం నిధులు ప్రత్యేక ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. వెంటనే కేంద్రం 60 శాతం నిధులు చెల్లిస్తుంది. ఈ మొత్తం నుంచి విద్యార్థులకు ఫీజులు మంజూరవుతాయి. ఎస్టీ విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 75 శాతం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 25 శాతం నిధులు భరిస్తోంది. వీరికి విద్యార్థుల అకౌంట్లలో నేరుగా చెల్లించే విధానం అమలు చేసే విషయాన్ని కేంద్రం పరిశీలిస్తోంది.

బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బోధన ఫీజులు, స్కాలర్​షిప్​లు భరిస్తున్నందున రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థుల అకౌంట్లలోకే నేరుగా చెల్లింపులు చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బోధన ఫీజులకు ఒకే విధానం అమలవుతుందని సంక్షేమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
అన్ని రకాల స్కాలర్​షిప్​లు ఒకే చోట : విద్యార్థులు ఉపకార వేతనాల కోసం నెట్ సెంటర్లు, మీసేవ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పిరస్థితులు ఉండేవి. వీటి నమోదు ప్రక్రియ ఆన్​లైన్​లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ వాటిని ఏవిధంగా వినియోగించుకోవాలి, ఎలా నమోదు చేసుకోవాలో తెలియని పరిస్థితి ఉండేది. అయితే ప్రస్తుతం పరిస్థితులు మారాయి. ఈ సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటిని విద్యార్థులకు మరింత సులభతరం చేసేందుకు ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. దేశంలోని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే అన్నిరకాల స్కాలర్​షిప్​లను ఒకే వెబ్​సైట్​లో పొందుపరిచింది. దీంతో విద్యార్థుల కష్టాలకు చెక్​ పెట్టవచ్చు.

విద్యార్థులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్న పోర్టల్ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన నేషనల్ స్కాలర్​షిప్​ వెబ్​పోర్టల్ దేశంలోని విద్యార్థులకు ఆసరాగా నిలుస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతోపాటు వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలు విద్యార్థులకు అందించే స్కాలర్​షిప్​ల అన్నీ ఒకే గొడుగు కిందకు "నేషనల్ స్కాలర్​షిప్ పోర్టల్​"లోనికి తీసుకొచ్చారు.

