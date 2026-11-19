స్కెచ్ వేసింది కడపలో - కానీ అమలు చేసింది మాత్రం విజయవాడలో
Masha Allah Case Follow UP: స్క్రబ్బర్ల పేరుతో డిపాజిట్లు వసూలుచేసి దోచుకోవాలన్న ప్రణాళికకు కడపలో బీజం పడింది. అక్కడ నిందితుడికి చెందిన డెయిరీ పార్లర్లో జయరామిరెడ్డి, అతని స్నేహితురాలు, రమేష్రెడ్డి స్కెచ్ వేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:49 AM IST
"స్క్రబ్బర్" (శుభ్రం చేసే ప్యాడ్) వ్యాపారం పేరుతో ప్రజల నుంచి భారీగా డిపాజిట్లు సేకరించి మోసం చేసే పథకానికి కడపలో రూపకల్పన జరిగింది. జయరామి రెడ్డి, అతని మహిళా సహచరురాలు, రమేశ్ రెడ్డి అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు, నిందితుల్లో ఒకరికి చెందిన డెయిరీ పార్లర్లో కూర్చుని ఈ పథకాన్ని ప్లాన్ చేశారు. ఆ తర్వాత విజయవాడలో "మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్" పేరుతో కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసి, ప్రజల నుంచి రూ. 36 కోట్లు వసూలు చేసిన అనంతరం కార్యకలాపాలను నిలిపివేశారు. తాజాగా, ఇంతకాలం తప్పించుకు తిరుగుతున్న నిందితుల్లో ఒకరైన రమేశ్ రెడ్డిని (ఏ2) పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బుధవారం అతడిని నగరంలోని ఎంఎస్జె కోర్టులో జ్యుడీషియల్ అధికారి ముందు హాజరుపరచగా, కోర్టు అతనికి ఈ నెల 27 వరకు రిమాండ్ విధించింది. రమేశ్ రెడ్డిని విచారించినప్పుడు పలు కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి : జయరామి రెడ్డి మొదట "మాషా అల్లా" సంస్థను తన మహిళా సహచరురాలి పేరుతో రిజిస్టర్ చేయించి, దానిని స్క్రబ్బర్ వ్యాపారం కోసం ఉపయోగించాడు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 2న ఈ బృందం కడప నుంచి బయలుదేరి, మరుసటి రోజు విజయవాడకు చేరుకుంది. సత్యనారాయణపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక కార్యాలయాన్ని అద్దెకు తీసుకుని, సంస్థ పేరు మీద లేబర్ లైసెన్స్ను పొందారు. అంతేకాకుండా, బ్యానర్లు, గుర్తింపు కార్డులు, బ్రోచర్లను కూడా ముద్రించారు. వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి పెట్టుబడి లేకపోవడంతో, జయరామి రెడ్డి బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి రూ. 6 లక్షలను సమకూర్చుకున్నాడు. అంతేకాకుండా, కడపలో ఐదు, విజయవాడలో పది చొప్పున మొత్తం 15 సిమ్ కార్డులను కొనుగోలు చేశారు. అలాగే, సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్లను కూడా సేకరించారు.
సోషల్ మీడియాలో విస్తృత ప్రచారం : ఈ పథకాన్ని ప్రచారం చేయడానికి రమేశ్ రెడ్డి 23 మంది సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లను నియమించుకున్నాడు. ఇంట్లోనే ఉంటూ నెలకు రూ.12,000 నుంచి రూ.48,000 వరకు సంపాదించవచ్చని వారు ప్రకటనలు ఇచ్చారు. స్క్రబ్బర్లను ప్యాక్ చేయడానికి అవసరమైన ముడి పదార్థాలను నేరుగా వారి ఇళ్లకే పంపిస్తామని, ప్రతి నెలా ప్యాక్ చేసిన వస్తువులను తామే వచ్చి సేకరిస్తామని నమ్మబలికారు. ఈ పథకంలో మొత్తం 2,300 మంది చేరగా, వారి నుంచి డిపాజిట్ల రూపంలో రూ. 36 కోట్లు వసూలు చేశారు. రమేశ్ రెడ్డి 'మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్' సంస్థలో పనిచేసే ఒక మహిళా ఉద్యోగిని కూడా తనతో పాటు పారిపోయేలా ప్రేరేపించాడు. ఈ కేసులో ఆమెను కూడా నిందితురాలిగా చేర్చగా, ఆమెకు స్టేషన్ బెయిల్ లభించింది. మరో ఇద్దరు అనుమానితులు జయరామి రెడ్డి, అతనితో ఉన్న మహిళ ఇంకా అరెస్టవ్వలేదు. వీళ్ల దగ్గరే మోసం ద్వారా సేకరించిన సొమ్ము ఉందని, వారు దుబాయ్కి పారిపోయి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్కు తరలించిన అంకుశం రాజాను : ప్రధాన నిందితుడైన అంకుశం రాజాపై హైదరాబాద్లో నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటికి సంబంధించి, హైదరాబాద్ పోలీసులు ఇటీవల విజయవాడ కోర్టులో పి.టి. (ప్రిజనర్ ట్రాన్సిట్) వారెంట్ను దాఖలు చేశారు. కోర్టు అనుమతి లభించడంతో, అతడిని హైదరాబాద్కు తరలించి స్థానిక కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ప్రస్తుతం అతను అక్కడ జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నాడు. ఈ కేసులో అరెస్టయి జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్న పవన్ కుమార్ రెడ్డి (ఏ4) దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్ను ఎం.ఎస్.జె. కోర్టు తిరస్కరించింది. ఈ మేరకు బుధవారం న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
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