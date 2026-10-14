మోగిన ఎన్నికల నగారా - 28న కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీలు, నగరపంచాయతీలకు పోలింగ్
Local Body Elections: రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నగారా మోగింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఈమేరకు షెడ్యూల్ విడుదల చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచే ఎన్నికల కోడ్ అమలులోకి వచ్చినట్లు ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 4:46 PM IST
Schedule for Local Body Elections in AP Released: రాష్ట్రంలో ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమరం రానే వచ్చింది. స్థానిక సమరానికి సంబంధించిన పూర్తి ఎన్నికల షెడ్యూల్ను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా విడుదల చేశారు. ఈ రోజు నుంచే ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమై, డిసెంబరు 2వ తేదీ వరకు సుదీర్ఘంగా కొనసాగనుంది. 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 77 మున్సిపాలిటీలు, 10 నగర పంచాయతీలతో పాటు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, మూడు విడతలుగా పంచాయతీ ఎన్నికలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచే ఎన్నికల కోడ్ అమలులోకి వచ్చినట్లు ప్రకటించారు.
ఎన్నికల పూర్తి షెడ్యూల్ వివరాలు :
పురపాలక (మున్సిపల్) ఎన్నికల షెడ్యూల్ : రాష్ట్రంలోని 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 77 మున్సిపాల్టీలు, 10 నగర పంచాయతీలకు అక్టోబరు 28న పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు.
- నామినేషన్ల దాఖలుకు తుది గడువు: అక్టోబరు 18
- నామినేషన్ల పరిశీలన: అక్టోబరు 19
- నామినేషన్ల ఉపసంహరణ: అక్టోబరు 21
- పోలింగ్ తేదీ: అక్టోబరు 28
- ఫలితాలు: అక్టోబరు 30
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ : పరిషత్ పోరుకు సంబంధించి ఈ నెల 19వ తేదీన నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. నవంబరు 3న పోలింగ్, 5న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు.
- ఎన్నికల నోటిఫికేషన్: అక్టోబరు 19
- నామినేషన్ల దాఖలుకు తుది గడువు: అక్టోబరు 23
- నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు తుది గడువు: అక్టోబరు 27
- పోలింగ్ తేదీ: నవంబరు 3
- ఫలితాల వెల్లడి: నవంబరు 5
మూడు విడతల్లో పంచాయతీల సమరం : గ్రామ పంచాయతీలకు 3 విడతల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నవంబరు 26, 29, డిసెంబరు 2వ తేదీల్లో పోలింగ్ నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
మొదటి విడత :
- నోటిఫికేషన్: నవంబరు 13
- నామినేషన్ల దాఖలుకు తుది గడువు: నవంబరు 17
- నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు: నవంబరు 21
- పోలింగ్ తేదీ: నవంబరు 26
రెండో విడత :
- నోటిఫికేషన్: నవంబరు 18
- నామినేషన్ల దాఖలుకు తుది గడువు: నవంబరు 20
- నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు: నవంబరు 24
- పోలింగ్ తేదీ: నవంబరు 29
మూడవ విడత :
- నోటిఫికేషన్: నవంబరు 19
- నామినేషన్ల దాఖలుకు తుది గడువు: నవంబరు 23
- నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు: నవంబరు 27
- పోలింగ్ తేదీ: డిసెంబరు 2
మొత్తంగా ఈ రోజు నుంచి డిసెంబరు 2వ తేదీ వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల హడావుడి ఉండనుంది. షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు అప్రమత్తమయ్యాయి. అభ్యర్థుల ఎంపిక, ప్రచార వ్యూహాలపై కసరత్తులు చేస్తున్నాయి.
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