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మోగిన ఎన్నికల నగారా - 28న కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీలు, నగరపంచాయతీలకు పోలింగ్‌

Local Body Elections: రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నగారా మోగింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ ఈమేరకు షెడ్యూల్‌ విడుదల చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచే ఎన్నికల కోడ్ అమలులోకి వచ్చినట్లు ప్రకటించారు.

Local Body Elections 2026
Local Body Elections 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2026 at 4:39 PM IST

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Updated : October 14, 2026 at 4:46 PM IST

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Schedule for Local Body Elections in AP Released: రాష్ట్రంలో ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమరం రానే వచ్చింది. స్థానిక సమరానికి సంబంధించిన పూర్తి ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ అనిల్‌ చంద్ర పునేఠా విడుదల చేశారు. ఈ రోజు నుంచే ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమై, డిసెంబరు 2వ తేదీ వరకు సుదీర్ఘంగా కొనసాగనుంది. 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 77 మున్సిపాలిటీలు, 10 నగర పంచాయతీలతో పాటు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, మూడు విడతలుగా పంచాయతీ ఎన్నికలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచే ఎన్నికల కోడ్ అమలులోకి వచ్చినట్లు ప్రకటించారు.

ఎన్నికల పూర్తి షెడ్యూల్ వివరాలు :

పురపాలక (మున్సిపల్) ఎన్నికల షెడ్యూల్ : రాష్ట్రంలోని 13 మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లు, 77 మున్సిపాల్టీలు, 10 నగర పంచాయతీలకు అక్టోబరు 28న పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు.

  • నామినేషన్ల దాఖలుకు తుది గడువు: అక్టోబరు 18
  • నామినేషన్ల పరిశీలన: అక్టోబరు 19
  • నామినేషన్ల ఉపసంహరణ: అక్టోబరు 21
  • పోలింగ్ తేదీ: అక్టోబరు 28
  • ఫలితాలు: అక్టోబరు 30

ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ : పరిషత్ పోరుకు సంబంధించి ఈ నెల 19వ తేదీన నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. నవంబరు 3న పోలింగ్, 5న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు.

  • ఎన్నికల నోటిఫికేషన్: అక్టోబరు 19
  • నామినేషన్ల దాఖలుకు తుది గడువు: అక్టోబరు 23
  • నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు తుది గడువు: అక్టోబరు 27
  • పోలింగ్ తేదీ: నవంబరు 3
  • ఫలితాల వెల్లడి: నవంబరు 5

మూడు విడతల్లో పంచాయతీల సమరం : గ్రామ పంచాయతీలకు 3 విడతల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నవంబరు 26, 29, డిసెంబరు 2వ తేదీల్లో పోలింగ్ నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.

మొదటి విడత :

  • నోటిఫికేషన్: నవంబరు 13
  • నామినేషన్ల దాఖలుకు తుది గడువు: నవంబరు 17
  • నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు: నవంబరు 21
  • పోలింగ్ తేదీ: నవంబరు 26

రెండో విడత :

  • నోటిఫికేషన్: నవంబరు 18
  • నామినేషన్ల దాఖలుకు తుది గడువు: నవంబరు 20
  • నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు: నవంబరు 24
  • పోలింగ్ తేదీ: నవంబరు 29

మూడవ విడత :

  • నోటిఫికేషన్: నవంబరు 19
  • నామినేషన్ల దాఖలుకు తుది గడువు: నవంబరు 23
  • నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు: నవంబరు 27
  • పోలింగ్ తేదీ: డిసెంబరు 2

మొత్తంగా ఈ రోజు నుంచి డిసెంబరు 2వ తేదీ వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల హడావుడి ఉండనుంది. షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు అప్రమత్తమయ్యాయి. అభ్యర్థుల ఎంపిక, ప్రచార వ్యూహాలపై కసరత్తులు చేస్తున్నాయి.

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Last Updated : October 14, 2026 at 4:46 PM IST

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LOCAL BODY ELECTIONS 2026
LOCAL BODY ELECTIONS SCHEDULE IN AP
ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్
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