వీపీఎన్ వాడుతున్న క్రిమినల్స్ - ఆచూకీ తెలుసుకోవడం పోలీసులకు పెద్ద సవాలే!
నేరాలు చేసి వీపీఎన్ టెక్నాలజీతో పోలీసుల నుంచి తప్పించుకు తిరుగుతున్న నిందితులు - పూటకో ప్రాంతం, రోజుకో దేశంలో ఉన్నట్లు భ్రమ - వీపీఎన్ (వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్)ను దుర్వినియోగం చేస్తున్న తీరు
Scamsters are Using VPN : నేరస్థులు చట్టానికి, పోలీసులకు దొరక్కుండా టెక్నాలజీ సాయంతో తప్పించుకుని తిరుగుతున్నారు. ఓ రోజు రష్యా, మరో రోజు చైనా ఇలా పూటకో ప్రాంతం, రోజుకో దేశంలో ఉన్నట్లు మభ్య పెడుతున్నారు. దీనికోసం నిందితులు వీపీఎన్ (వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్)ను వినియోగిస్తున్నారు.
- బిహార్కు చెందిన దోపిడీ దొంగలు అమన్, అలోక్ ద్విచక్రవాహనంపై హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చారు. ఎంజీ బస్ స్టాండ్ పార్కింగ్లో వాహనం ఉంచి బస్సులో బీదర్కు వెళ్లారు. అక్కడ నగదు తరలిస్తున్న ఓ వాహనంపై కాల్పులు జరిపి రూ.93 లక్షలు దోచుకుని తిరిగి హైదరాబాద్కు వచ్చారు. ప్రైవేటు బస్సులో వారు సొంతూరు వెళ్తుండగా అనుమానం వచ్చి ప్రశ్నించిన ట్రావెల్స్ ఉద్యోగిపై అఫ్జల్గంజ్ వద్ద తుపాకులతో కాల్పులు జరిపి పారిపోవడం సంచలనం రేపింది. మూడు రాష్ట్రాల పోలీసులు 10 నెలలుగా వీరికోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
- బోగస్ కంపెనీలతో రూ.3,200 కోట్ల మోసానికి పాల్పడిన ఉప్పలపాటి సతీశ్ అనే వ్యక్తి అతడి చెల్లెళ్లపై నగర సీసీఎస్లో కేసు నమోదైంది. నిందితులను హైదరాబాద్ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని నగరానికి తరలిస్తుండగా సదాశివపేట వద్ద వారు కళ్లుగప్పి తప్పించుకున్నారు. కొన్ని రోజులుగా మూడు బృందాలు వీరికోసం వెతుకుతున్నా ప్రయోజనం మాత్రం కనపడటం లేదు.
ఈ కేసుల్లో నిందితులు తమ ఆచూకీ తెలియకుండా వీపీఎన్ వాడుతూ జాగ్రత్త పడుతున్నారు. రోజుకో దేశంలో ఉన్నట్లు పోలుసులను గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వీపీఎన్ పోలీసులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. దీంతో నేరస్థులను పట్టుకునే ధోరణిలో పోలీసుల తరఫున మరింత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ రావాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
వీపీఎన్ ఇలా ఏమారుస్తుంది! : సాధారణంగా ఇంటర్నెట్లో బ్రౌజ్ చేసే అంశాలను వినియోగదారుడి ఐపీ అడ్రస్తో తెలుసుకోవచ్చు. అదే వీపీఎన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ విధానంలో ఉంటే ఆన్లైన్లో ఏం చేస్తున్నారనేది గుట్టుగా తెలియకుండా ఉంటుంది. వీపీఎన్కు సరైన ఐపీ అడ్రస్ ఉండదు. ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారనేది కనిపించదు. వ్యక్తిగత సమాచారం కూడా బయటకు రాదు. నేరస్థులు దీన్ని ఆసరాగా మలచుకొని వేరే దేశాల్లో ఉన్నట్టుగా ఐపీ అడ్రస్లు సృష్టించి దర్యాప్తు సంస్థల్ని ఏమార్చుతున్నారు.
సాఫ్ట్వేర్లు, యాప్లు అందుబాటులో : వీపీఎన్ వినియోగదారులకు పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్లో ప్రైవేటు నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసి వారికి గోప్యతను కల్పిస్తుంది. పబ్లిక్ వైఫై నెట్వర్క్లో ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్(ఐపీ) చిరునామాను రహస్యంగా ఉంచేందుకు సహకరిస్తుంది. దీనికోసం పలు రకాల సాఫ్ట్వేర్లు, యాప్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవటం ద్వారా ఇల్లు, ఆఫీసుల్లోని ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నా ఇతర దేశాలు, రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారనే భ్రమకు గురిచేయొచ్చని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
పోలీసులకు దొరక్కుండా : కొన్ని కంపెనీలు, సైబర్ నేరస్థులు, డ్రగ్ స్మగ్లర్లు, ఘరానా మోసగాళ్లు, అంతర్రాష్ట్ర దొంగలు వీపీఎన్ను విరివిగా వాడుతూ తమ ఆనవాళ్లు పోలీసులకు దొరక్కుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్నారు. వీపీఎన్ వినియోగం పెరిగితే నేరస్థులను గుర్తించడం చాలా కష్టంగా మారుతుందని, దీన్ని కట్టడి చేయాల్సిన అవసరముందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. వీపీఎన్ను సాధారణంగా ఇంటర్నెట్ కార్యకలాపాలను గోప్యతగా ఉంచడానికి డేటా హ్యకర్ల నుంచి సురక్షితంగా ఉండేందుకు వాడతారు.
