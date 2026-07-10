తక్కువ ధరకే 'ఇంటీరియర్' చేస్తామంటారు - ఆన్లైన్ ఫొటోలు చూపి అడ్వాన్స్తో మాయమవుతారు
తక్కువ ధరకే ఇంటీరియర్ పనులు చేస్తామంటూ మోసాలు - అడ్వాన్సు తీసుకుని పరారవుతున్న కేటుగాళ్లు - అప్రమత్తంగా లేకుంటే మోసగాళ్ల బారిన పడే అవకాశం - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణులు చెబుతున్న సూచనలివే
Published : July 10, 2026 at 8:37 AM IST|
Updated : July 10, 2026 at 9:02 AM IST
Big Frauds In The Name Of Interior Design : నచ్చిన విధంగా కలల గృహాన్ని నిర్మించుకోవడమే కాదు, లోపల అందంగా కనిపించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. చాలా మంది అలా ఇంటిని అందంగా మార్చుకోవాలనుకుంటుంటారు. ఇదే అదనుగా ఆకర్షణీయమైన ఇంటీరియల్ డిజైన్ పనులు తాము అతి తక్కువ ధరకే చేస్తామంటూ కొంతమంది రూ.లక్షల డబ్బు కాజేస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో అధికమవుతున్నాయి. ఫ్రీలాంచ్, డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్లు, భూ కబ్జాలు, బై బ్యాక్ స్కీమ్ల మోసాలతో తలలు పట్టుకుంటున్న నగరవాసుల్ని, ఇటీవల కాలంలో ఇంటీరియల్ మోసాలు భయపెడుతున్నాయి.
ఇంటీరియల్ డిజైన్కు అయ్యే మొత్తంలో 50-80 శాతం అడ్వాన్స్గా తీసుకుని కనిపించకుండా పోవడం, పనులు కొంతమేర ప్రారంభించి మధ్యలోనే వదిలేయడం, కూలీల కొరత సాకు చూపి నెలలుగా పని వాయిదా వేస్తూ ఇళ్ల యజమానులను ముప్పు తిప్పలు పెడుతున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ ఏడాది ఇలాంటి తరహా కేసులు 26 నమోదయ్యాయంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు మోసాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
కొత్త బిల్డింగ్లే టార్గెట్ : సమీపంలోని ఇళ్లు, ప్రముఖ సంస్థల ప్రాజెక్టుల్లో తామే ఇంటీరియల్ వర్క్స్ పూర్తి చేశామంటూ ఆన్లైన్లో సేకరించిన ఫొటోలు, వీడియోలు చూపించి అడ్వాన్సులను రాబట్టుకుంటున్నారు. రెండు మూడు రోజులు పనులు చేసినట్లు నటించి, వాయిదా వేస్తున్నారు. ఫోన్లకు స్పందించకపోగా, అడ్రస్ తెలుసుకుని ఇంటికెళ్తే తిరిగి ఎదురుదాడికి పాల్పడుతున్నారు. పలు మోసాల్లో నిందితులు ఇతర రాష్ట్రాలు, జిల్లాలకు చెందిన వారే అధికంగా ఉంటున్నారు. గతేడాది నారాయణగూడ పోలీసులు ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ పేరుతో మోసగిస్తున్న కోల్కతాకు చెందిన పలాస్ పాల్ను అరెస్టు చేశారు. ఇతడొక్కడే నగరంలో పలువురు భవన యజమానుల వద్ద రూ.కోటికి పైగా వసూలు చేసి మోసగించినట్లు తేలింది.
ఇటీవలి ఉదంతాలు : బోయిన్పల్లిలో ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ఇంట్లో ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ కోసం ఓ వ్యక్తికి రూ.8 లక్షలు చెల్లించాడు. అడ్వాన్సు తీసుకున్న డిజైనర్ ఆర్నెళ్లయినా పని చేయలేదు. జవహర్నగర్లో ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెళ్లగా, మరో 15 మందిని రూ.30 లక్షల మేరకు మోసగించినట్లు తెలుసుకుని లబోదిబోమన్నాడు.
కొంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన దంపతులు తమ నూతన గృహంలో ఇంటీరియర్ డిజైన్ చేయించడం కోసం ఓ వ్యక్తిని సంప్రదించారు. మార్కెట్లో అతి తక్కువ ధరకే మొత్తం పని చేస్తామంటూ త్రీడీ బొమ్మలు చూపించి, మాయమాటలు చెప్పి డబ్బు తీసుకుని పత్తాలేకుండా పోవడంతో చివరికి మరొకరితో పని చేయించుకున్నారు. అందువల్ల ఇంటీరియర్ పనిని వేరొకరికి అప్పగించే ముందుకు అన్ని వివరాలను తెలుసుకుని మాత్రమే పని అప్పగించాలి. ఈ నేపథ్యంలో కింద వివరించిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మేలు.
ఈ జాగ్రత్తలు మేలు :
- ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ పనులు చేసే వ్యక్తుల నేపథ్యం, విశ్వసనీయత కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి.
- ప్రస్తుతం, గతంలో పని చేసిన ఇళ్లను నేరుగా సందర్శించి యజమానులతో మాట్లాడి క్వాలిటీ తెలుసుకోవాలి.
- అవసరాన్ని బట్టి విడతల వారీగా అడ్వాన్సు చెల్లించడం మంచిది.
- మోసపోతే సమీపంలోని పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలి.
- నమ్మకమైన వారికే పనులు అప్పగించడం మంచిది.
- పని అప్పగించే ముందు వారి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి.
- పని చేశాకనే మొత్తం నగదును చెల్లించడం మంచిది.
- తెలియని వారికి పని అప్పగించే ముందు జాగ్రత్త.
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