నిశ్చితార్థం తర్వాత ఆ విషయంలో ఒత్తిడి చేస్తున్నారా? - అమ్మాయిలూ ముందే జాగ్రత్త పడాల్సిందే!

యువతుల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్న కొంతమంది దుండగులు - పెళ్లి పేరుతో లోబరుచుకుని మోసం చేస్తున్న తీరు - ఈ తరహా మోసాలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయన్న షీ టీమ్ పోలీసులు

Marriage Scams
Marriage Scams (Getty Image)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 24, 2026 at 7:34 AM IST

3 Min Read
Marriage Scams in Hyderabad : ఏడడుగుల బంధంతో, రెండు మనస్సుల కలయికతో ఏర్పడే మహత్తర ఘట్టం పెళ్లి. రెండు కుటుంబాల నమ్మకం. కానీ నేటి కాలంలో కొందరు కేటుగాళ్లు ఈ పవిత్ర బంధాన్ని వ్యాపారంగా మార్చుకొంటున్నారు. వివాహనంతరం చిలుకా గోరింకల్లా కలిసి గౌరవ ప్రదమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తామనుకునే యువతుల జీవితాలను చిందర వందర చేసి చిధిమేస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్ షీ టీమ్స్‌కు ఈ తరహా మోసాలకు సంబంధించిన కేసులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెళ్లి పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలు సభ్య సమాజాన్ని విస్మయానికి గురి చేస్తున్నాయి. కేవలం ప్రేమ పేరుతోనే కాదు, పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధాల మాటున కూడా యువతులు దారుణంగా బలి పశువులవుతున్నారు.

శారీరకంగా లొంగుబాటు : పెళ్లి చూపులకు వచ్చిన సందర్భాల్లో మోసం చేసే వ్యక్తులు చాలా పద్ధతిగా కనిపిస్తారు. మంచి ఉద్యోగం, హోదా ఉన్న కుటుంబం అని నమ్మిస్తారు. నిశ్చితార్థం వరకు కూడా అంతా సజావుగా సాగుతుంది. ఎంగేజ్‌మెంట్ అయిపోగానే మనం ఎలాగూ భార్యాభర్తలం కాబోతున్నాం కదా అని మాయమాటలు చెప్పి, పెళ్లికి ముందే ఏకాంతంగా కలవాలని తీవ్ర ఒత్తిడి చేస్తారు. ఒకవేళ అమ్మాయి నిరాకరిస్తే, నీకు నా మీద నమ్మకం లేదా, నన్ను ప్రేమించడం లేదా అంటూ మానసికంగా పలు ప్రశ్నలకు గురి చేసి శారీరకంగా లోబరుచుకుంటారు.

పెళ్లి రద్దు చేసుకుంటామని మోసాలు : మోసగాళ్ల డిమాండ్లకు ఒక్కసారి అమ్మాయి లొంగిపోయిందని తెలిశాక, అసలు కథ మెల్లిగా మొదలవుతుంది. పెళ్లి జరగాలంటే అదనపు కట్నం కావాలని, లేదా వ్యాపారానికి భారీగా డబ్బు కావాలని డిమాండ్ చేస్తారు. కాదంటే పెళ్లి రద్దు చేసుకుంటామని, అంతకుముందు జరిగిన విషయాలను బయటపెడతామని నేరుగా బెదిరింపులకు దిగుతారని పోలీసులు గుర్తించారు.

"మంచి కుటుంబంలోని అమ్మాయిలను సెలెక్ట్​ చేసుకుని తమ కుటుంబం కూడా ఉన్నతమైందని నమ్మించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మొదటగా ఎంగేజ్​మెంట్ చేసుకుని, ఆ తర్వాత శారీరక సంబంధం ఏర్పర్చుకుంటున్నారు. ఆ అమ్మాయి ఫొటోలు, వీడియోలు దగ్గర పెట్టుకుని పెళ్లి రోజు దగ్గరకు వస్తుందనే సమయాన్ని చూసుకుని అమ్మాయి తల్లిదండ్రుల నుంచి ఎక్కువ కట్నం డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి కేసులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. నిశ్చితార్థం అయ్యి పెళ్లికి ముందు అమ్మాయిలు శారీరకంగా కలవకుండా ఉండటానికి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది. మనకు వచ్చిన పెళ్లి సంబంధాల్లో అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు. ఎలాంటి వారితో తిరుగుతున్నాడు. విద్యార్హతలు ఏంటి అని కచ్చితంగా క్రాస్​ వెరిఫై చేసుకోవాలి" - లావణ్య, షీ టీమ్స్ డీసీపీ

పరువు పోతుందని నలిగి పోతున్న కుటుంబాలు : ఈ మోసగాళ్లకు ఉన్న అతిపెద్ద బలం బాధితుల కుటుంబాల్లో ఉండే పరువు అనే భయం. నిశ్చితార్థం జరిగి, బంధువులందరికీ తెలిసిపోయాక పెళ్లి ఆగిపోతే సమాజంలో తల ఎత్తుకోలేమని చాలా మంది తల్లిదండ్రులు లోపలే కుమిలిపోతున్నారు. దీన్నే ఆసరాగా చేసుకుని బాధితుల నుంచి వీలైనంత డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. ఒకవేళ భయపడి ఆ మోసగాడినే పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ తర్వాత జీవితాంతం ఆ యువతి నరకం అనుభవించాల్సి వస్తోంది. పెళ్లి సంబంధాలు చూసేటప్పుడు ఈ కింది విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

పెళ్లి సంబంధం కుదిరినప్పుడు చేయాల్సినవి :

  • సంబంధం ఖాయమైన వెంటనే అబ్బాయి ప్రవర్తనను గమనించండి.
  • అతని స్నేహితులు, అలవాట్లు, ఆఫీసులో అతని తీరుపై గోప్యంగా విచారణ చేయండి.
  • పెళ్లి పీటలు ఎక్కే వరకు శారీరక సంబంధానికి ససేమిరా అనండి.
  • ఎవరైతే బలవంతం చేస్తారో, వారి వెనుక దురుద్దేశం ఉందని అనుమానించండి.
  • నిశ్చితార్థం తర్వాత ఎవరైనా డబ్బు గురించి మాట్లాడినా, ఆస్తి పేపర్లు అడిగినా అది మోసమని గ్రహించి వెంటనే అప్రమత్తమవ్వాలి.
  • మోసపోయిన వారు మౌనంగా ఉంటే అది మరో నేరానికి బాటలు వేస్తుంది.
  • ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైతే వెనకాడకుండా హైదరాబాద్ షీ టీమ్స్​ను సంప్రదించండి.
  • పరువు పోతుందని ప్రాణ ప్రదమైన జీవితాన్ని బలి పెట్టకండి.
  • మోసగాళ్లను చట్టం ముందు నిలబెట్టడమే పోలీసుల బాధ్యత.

ఇలాంటి మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. సురక్షితంగా ఉండండి అంటూ పోలీసులు ప్రజలకు విజ్జప్తి చేస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

