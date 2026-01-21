డిజిటల్ అరెస్టులపై అవగాహన - మోసాల నుంచి బయటపడ్డ పలువురు
వయోవృద్ధులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న పిల్లల తల్లిదండ్రులే లక్ష్యంగా మోసగాళ్ల వల - బాధితుడిని కాల్ కట్ చేయొద్దని గంటలపాటు ఇంటరాగేషన్ పేరుతో ఇబ్బంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 1:30 PM IST
Digital Arrests News: డిజిటల్ అరెస్టు మోసాలు పెరిగాయి. వయోవృద్ధులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న పిల్లల తల్లిదండ్రులే లక్ష్యంగా మోసగాళ్లు వల వేస్తున్నారు. ఈ తరహా మోసాలకు గురవకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కమిషనరేట్లో విస్తృత కార్యక్రమాల నిర్వహణతో అవగాహన పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మోసగాళ్ల గాలానికి చిక్కకుండా పలువురు తప్పించుకొని కేటుగాళ్ల ఎత్తులను చిత్తు చేస్తున్నారు. ఇలాగే చైతన్యం వెల్లివిరిస్తే సైబర్ మోసాలకు సులభంగా అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.
ఖాతాలో ఎంత డబ్బుందని గద్దించి: ఈనెల 9న విజయవాడలో ఓ మహిళకు దిల్లీ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం నుంచి అని ఫోన్ వచ్చింది. మీపై దిల్లీలో కేసు రిజిస్టర్ అయిందని మోసగాళ్లు బెదిరించారు. ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడతారని అవతల వ్యక్తి ఫోన్ పెట్టేశాడు. వెంటనే వాట్సాప్లో వీడియోకాల్ వచ్చింది. పోలీస్స్టేషన్ వాతావరణంలా ఉండటంతో నిజమేనని మహిళ నమ్మారు. ఖాతాలో ఎంత డబ్బుందని గద్దించి అడిగారు. దీంతో మహిళ రూ.70 లక్షలని చెప్పడంతో అరెస్టు నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఆ మొత్తాన్ని చెప్పిన ఖాతాకు బదిలీ చేయాలని ఒత్తిడి చేశారు. దీంతో ఆమె రూ.70 లక్షల చెక్కు సిద్ధం చేశారు. ఆపై అనుమానమొచ్చి తెలిసిన వారిని సంప్రదించగా మోసమని తెలిసి చివరలో ఆగిపోయారు.
న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న విజయవాడవాసికి ఈనెల 16న ఫోన్ వచ్చింది. బెంగళూరులో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యునికేషన్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. మీ ఎయిర్టెల్ సిమ్ని మనీ లాండరింగ్ కేసులో వాడారని ఈడీ నుంచి ఫిర్యాదు వచ్చిందన్నాడు. దీనిపై బెంగళూరులో కేసు నమోదైందని నమ్మించాడు. అరెస్టు తప్పించుకోవాలంటే తాను సూచించిన బ్యాంకు ఖాతాకు రూ.60 లక్షలు పంపాలని ఒత్తిడి చేశాడు. దానికి సిద్ధపడ్డ న్యాయవాది అనుమానంతో డబ్బు బదిలీ చేయకుండా ఆగిపోయారు.
గంటలపాటు ఇంటరాగేషన్ పేరుతో ఇబ్బంది: తీవ్రఒత్తిడికి గురిచేసి తాము పోలీసు, ఆర్బీఐ, ఈడీ, నార్కొటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో అధికారులమని మోసగాళ్లు వీడియోకాల్స్ చేస్తారు. బాధితుడిని కాల్ కట్ చేయొద్దని గంటలపాటు ఇంటరాగేషన్ పేరుతో ఇబ్బంది పెడతారు. తమ ముందు కనిపించేలా చూసుకుంటూ డిమాండ్ల సాధనకు తీవ్ర ఒత్తిడి తెస్తారు. అచ్చు ప్రభుత్వ ఏజెన్సీ అధికారుల దుస్తులనే ధరించి పోలీసుస్టేషన్, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను భ్రమింపజేసేలా స్టూడియోల నుంచి కార్యకలాపాలు సాగిస్తూ మోసగిస్తుంటారు.
ఇలా అరికట్టవచ్చు: తాము పోలీసులమంటూ గుర్తుతెలియని నెంబర్ల నుంచి వచ్చే కాల్స్ను పట్టించుకోవద్దు. వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని వారితో పంచుకోవద్దు. వారి అస్థిత్వాన్ని ధ్రువీకరించుకోండి. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కానీ అధికారులు కానీ ఫోన్ ద్వారా డబ్బులు బదిలీ చేయమని అడగరు. వీరికి ఎలాంటి చెల్లింపులు చేయొద్దు. అనుమానమొస్తే ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త రకం మోసం: సైబర్ నేరగాళ్లు మానవీయ సాయం పేరుతో మభ్యపెట్టి అందినకాడికి ఇలా దండుకుంటున్నారు. మీ ప్రాంత మహిళలేనండి ఒడిశాలో చిక్కుకున్నారు. ప్రయాణంలో వారి బ్యాగ్లన్నింటినీ దొంగలు ఎత్తుకుపోయారు. వారి దగ్గర నయాపైసా లేదు. మూడు రోజులుగా భువనేశ్వర్ రైల్వేస్టేషన్ ప్లాట్ఫారంపై ఉంటున్నారు. నేను ఒక పత్రికా విలేకరిని ఒకరిద్దరికి భోజనాలు పెట్టించాను. అందరికీ ఆహారం ఇచ్చి వారి స్వగ్రామాలకు పంపించాలంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. మీరే మీ ప్రాంతంలోని అధికారులు, నాయకులకు చెప్పి ఆర్థికసాయం అందేలా చూడండి అంటూ కొంతమందికి మోసగాళ్లు ఫోన్లు చేస్తున్నారు.
వారి మాటలు నమ్మి "అయ్యో పాపం మా జిల్లావారే అంటున్నారు రైలు టికెట్లు, భోజనాలకే కదా మేం సాయం చేస్తాములే" అని చెప్పి అవతలి వ్యక్తి పంపిన స్కానర్కు ఫోన్పే, గూగుల్పే ద్వారా కొందరు డబ్బులు బదిలీ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఆరా తీస్తే వారు చెప్పిన పేర్లు నిజమేగానీ వారెవరూ భువనేశ్వర్ వెళ్లిందీ లేదు. అక్కడ చిక్కుకున్నదీ లేదని తేలింది. ఇదో కొత్తరకం మోసమని తెలుసుకుని ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. వైఎస్సార్ కడప, కర్నూలు, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, కాకినాడ జిల్లాల్లో కొంతమంది జిల్లా అధికారులు, విలేకర్లకు కొందరు ఆగంతకులు తాజాగా ఈ తరహా ఫోన్లు చేసి సాయం పేరుతో మభ్యపెట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. ఒకరిద్దరు డబ్బులు పంపినా మిగతావారు జాగ్రత్తపడ్డారు.
వివేకా హత్య కేసులో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగించాలా అక్కర్లేదా?: సీబీఐని ప్రశ్నించిన సుప్రీంకోర్టు
పుష్కర కాలంగా ముందుకు సాగని కల్తీ మద్యం కేసు - విచారణకు దారేదీ?