పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగం పేరుతో కేటుగాళ్ల గాలం - అదనపు ఆదాయమంటూ యువతకు టోపీ
Cyber Crime On Online Jobs : ఖాళీ సమయాల్లో పని చేసి డబ్బులు సంపాదించవచ్చని యువతను సైబర్ నేరగాళ్లు మోసం చేస్తున్నారు. విడతల వారీగా లక్షల రూపాయలు దోచుకున్న కేటుగాళ్లు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 11:38 AM IST
Cyber Crime On Online Jobs : ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా, పెరుగుతున్న రోజువారీ ఖర్చుల వల్ల గానీ లేదా తమ ఖాళీ సమయాన్ని ఆదాయ వనరుగా మార్చుకోవాలనే కోరికతో గానీ, ప్రజలు ఒకేసారి అనేక పనులు చేయడంపై ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కోవిడ్-19 లాక్డౌన్ల సమయంలో అనేక సంస్థలు ఇంటి నుంచి పని చేసే విధానాలను మొదలయ్యాయి. ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుని, చాలా మంది వ్యక్తులు తమ ఖాళీ సమయంలో డబ్బు సంపాదించడానికి ఆన్లైన్ ఉద్యోగాల కోసం వెతకడం, వాటిని చేపట్టడం ప్రారంభించారు. డేటా ఎంట్రీ, క్యాప్చా టైపింగ్, ప్యాకేజింగ్ పనులపై ప్రజలు ఆసక్తి చూపారు. అయితే ఇప్పుడు సైబర్ మోసగాళ్లు సరిగ్గా ఈ మార్గాల ద్వారానే ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడానికి పథకాలు రచిస్తున్నారు.
"ఖాళీ సమయంలో ఇంటి నుంచే పార్ట్-టైమ్ పని చేస్తూ భారీ ఆదాయం పొందండి" ఇలాంటి ఆశచూపే ప్రకటనలతో మోసగాళ్లు యువతను వలలో వేసుకుని వారి డబ్బును కాజేస్తున్నారు. నగరంలో ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగుచూశాయి. ఈ ప్రకటనలు నిజమని నమ్మి, చాలా మంది ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులు ఈ మోసాల బారిన పడి భారీగా డబ్బు నష్టపోయారు.
కేవలం పోస్ట్లను 'లైక్' చేసే మోర్ మనీ : ప్రస్తుతం బయటపడుతున్న మోసాల్లో ఎక్కువగా సామాజిక మాధ్యమాల పోస్ట్లను 'లైక్' చేయడం ద్వారా డబ్బు సంపాదించవచ్చని ఆశ చూపిస్తారు. వచ్చిన 'లైక్స్' సంఖ్య ఆధారంగా వారి బ్యాంక్ ఖాతాల్లో డబ్బు జమ చేస్తామని మోసగాళ్లు నమ్మిస్తారు. మొదట్లో నమ్మకం కలిగించడానికి బాధితుల ఖాతాల్లో చిన్న మొత్తాలను జమ చేస్తారు. ఒక్కసారి వారి మీద నమ్మకం కుదిరాక, బాధితుల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేస్తారు. 'ప్రీపెయిడ్ టాస్క్లు' పూర్తి చేస్తే శాశ్వత ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్పి, ఆ తర్వాత విడతల వారీగా డబ్బును కాజేస్తారు. ఇంటి నుంచే పని చేస్తూ కుటుంబానికి ఆర్థికంగా అండగా నిలవాలనుకునే గృహిణుల ఆశలను కూడా వీరు ఆసరాగా చేసుకుంటారు. అదనపు ఆదాయం వస్తుందన్న ఆశతో మోసగాళ్ల మాటలను నమ్మి, చివరికి అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతారు.
రూ. 8.35 లక్షల నష్టం :అమరావతిలోని చిట్టినగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ మహిళా గెస్ట్ లెక్చరర్ ఆన్లైన్ పార్ట్-టైమ్ ఉద్యోగం పేరుతో జరిగిన ఘరానా మోసానికి బలియ్యారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయమైన కేటుగాళ్లను నమ్మి ఆమె ఏకంగా రూ. 8.35 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు. ఇటీవల ఆమె తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో వచ్చిన ఒక పార్ట్-టైమ్ జాబ్ యాడ్ను క్లిక్ చేశారు. ఆ వెంటనే ఒక గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఆమెను వాట్సాప్లో సంప్రదించి, తాను ఒక ప్రముఖ సంస్థలో హెచ్ఆర్ (HR) అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నట్లు పరిచయం చేసుకున్నాడు. హోటళ్లకు ఆన్లైన్లో 5-స్టార్ రేటింగ్లు ఇస్తే భారీగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చని ఆమెను నమ్మించాడు. బాధిత మహిళ ఆ మాటలు నిజమేనని నమ్మి వాట్సాప్లో వారు పంపిన లింక్ ద్వారా పని ప్రారంభించింది.
మొదటి విడతగా ఆమె చేసిన టాస్క్లకు ప్రతిఫలంగా ఆమె బ్యాంక్ ఖాతాలో రూ. 1,040 కూడా జమ చేశారు. దీంతో ఆ ఉద్యోగం నిజమైనదేనని ఆమె పూర్తిగా నమ్మింది. ఆ తర్వాతే సైబర్ నేరగాళ్లు తమ అసలు స్కెచ్ అమలు చేశారు. ఆమె సంపాదించిన డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే ముందుగా కొంత మొత్తం డిపాజిట్ చేయాలనే నిబంధన పెట్టారు. వారు చెప్పిన మాటలు నమ్మి సదరు లెక్చరర్ పలు విడతల్లో మొత్తం రూ. 8.35 లక్షలను సైబర్ ముఠా పంపిన వివిధ బ్యాంక్ ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు.అయినప్పటికీ డబ్బులు విత్డ్రా కాకపోవడంతో ఆమె నిలదీయగా ఆమె క్రెడిట్ స్కోర్ తక్కువగా ఉందని, అది పెరగాలంటే మరికొంత సొమ్ము కట్టాలని మళ్లీ ఒత్తిడి తెచ్చారు. దీంతో తాను తీవ్రంగా మోసపోయానని గ్రహించిన సదరు మహిళ చివరకు పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశారు. అధికారులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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