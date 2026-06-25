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ఇళ్లు కడతామని నమ్మబలికి నిధులతో పరారు - వెలుగులోకి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల స్కామ్​

నార్సింగ్​, చేగుంటలో పేదవారిని సంప్రదించిన ఓ సంస్థ ప్రతినిధులు - పునాది, లెంటల్​ స్థాయి వరకు నిర్మాణం - స్కామ్​లో గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారుల ప్రమేయం ఉందని ఆరోపణలు

Scam In Indiramma Houses
Scam In Indiramma Houses (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 1:50 PM IST

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Scam In Indiramma Houses Construction : పేదలకు ఆవాసం కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేసింది. అయితే నిధులను విడతల వారిగా వెయ్యటంతో కొందరు పేదలు ముందుగా ఇళ్లు కట్టుకోలేకపోయారు. ఓ సంస్థ ప్రతినిధులు అలాంటి లబ్ధిదారులను సంప్రదించారు. మొదట వారి సొంత వ్యయంతో ఇల్లు నిర్మిస్తామని నిధులు మంజూరు అయ్యాకే డబ్బు తీసుకుంటామని హామి ఇచ్చారు. వారి మాటలను నమ్మిన కొందరు అమాయకులు ఆ పనిని సంస్థకు అప్పగించారు. అయితే ఇక్కడ సీన్​ రివర్స్​ అయ్యింది. పునాది, లెంటల్​ స్థాయి వరకు పూర్తి చేశాక విడుదలైన నిధులను తీసుకుని పరారయ్యారు. ఈ మోసం నర్సింగి, చేగుంట మండలం ఇబ్రహీంపూర్​లో వెలుగులోకి వచ్చింది.

Scam In Indiramma Houses
నార్సింగిలో పునాది స్థాయిలో నిలిచిన ఇందిరమ్మ ఇల్లు (Eenadu)

అధికారులు సహకరించారని సమాచారం : ఇళ్లు మంజూరైన లబ్ధిదారులు తమ పాత పూరి గుడిసెలను తొలగించి, కొత్త నిర్మాణానికి స్థలాలను సిద్ధం చేసుకున్నారు. ఈ దశలో, సదరు సంస్థ ప్రతినిధులు రంగంలోకి దిగి లబ్ధిదారుల నమ్మకాన్ని చూరగొన్నారు. ఆరు నెలల్లోనే కొత్త ఇళ్లు పూర్తవుతాయన్న హామీతో సంతోషించిన చాలామంది తమ పాత ఇళ్లను కూల్చివేశారు.

అద్దె ఇళ్లలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి : ఆరు నెలల్లో గృహప్రవేశం చేయవచ్చన్న హామీతో నర్సింగిలో 19 మంది లబ్ధిదారులు తమ ఇంటి నిర్మాణ బాధ్యతలను ఆ సంస్థకు అప్పగించారు. పునాది పనులు పూర్తయ్యాయి. బిల్లులు సమర్పించిన తర్వాత నిధులు కూడా విడుదలయ్యాయి. కానీ డబ్బు తీసుకున్న వెంటనే ఆ ప్రతినిధులు జాడ లేకుండా పోయారు. పాత ఇళ్లను కూల్చివేసి కొత్త నిర్మాణం అసంపూర్తిగా మిగిలిపోవడంతో లబ్ధిదారులు ఇప్పుడు అద్దె ఇళ్లలో నివసించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సొంతంగా నిర్మాణం చేపట్టిన వారు ఇప్పటికే తమ కొత్త ఇళ్లలోకి మారారు.

ఆరు నెలలుగా నిరీక్షణ : చేగుంట మండలం ఇబ్రహీంపూర్‌లో, గుడిసెల్లో నివసిస్తున్న 14 పేద కుటుంబాలు తమ నివాసాలను కూల్చివేసి, నిర్మాణ బాధ్యతలను ఆ ఏజెన్సీకి అప్పగించాయి. ఆ ఏజెన్సీ పునాదులు, గోడలను లింటెల్ స్థాయి వరకు నిర్మించి ఆ తర్వాత అదృశ్యమైంది. ఈ పరిస్థితి గత ఆరు నెలలుగా కొనసాగుతోంది. ఆ కుటుంబాలు అప్పటి నుంచి ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నాయి.

అధికారులే స్వయంగా : ఆ ఏజెన్సీ ప్రతినిధులను లబ్ధిదారులకు గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారులే స్వయంగా పరిచయం చేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. చేగుంటలో ఇటీవల జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి ఈ విషయంపై అధికారులను ప్రశ్నించారు. ఆ ఏజెన్సీ ప్రతినిధులు ఒక్కో లబ్ధిదారుడి నుంచి మంజూరైన రూ. లక్ష వరకు తీసుకుని పరారయ్యారు. "పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను త్వరలోనే పూర్తి చేయిస్తాం. సదరు ఏజెన్సీ ప్రతినిధులకు ఇప్పటికే కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేశాం. నిర్ణీత ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణం జరిగేలా చర్యలు చేపడతాం. లబ్ధిదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు' అని హౌసింగ్​ డీఈఈ యాదగిరి తెలిపారు.

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