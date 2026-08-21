రాయదుర్గం పాన్మక్తా భూముల వేలంపై జోక్యానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ
భూముల వేలంపై ఏదైనా ఉంటే హైకోర్టులోనే తేల్చుకోవాలన్న సీజేఐ ధర్మాసనం - పాన్మక్తా వద్ద సుమారు 11 ఎకరాల అమ్మకం కోసం టీజీఐఐసీ నోటిఫికేషన్ - తదుపరి విచారణకు నిరాకరించిన సీజేఐ ధర్మాసనం
Published : August 21, 2026 at 3:19 PM IST
SC Verdict on Auction of Raidurg Panmaktha Lands : రాయదుర్గం పాన్మక్తా భూముల వేలంపై జోక్యం చేసుకునేందుకు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. ఏదైనా ఉంటే హైకోర్టులోనే తేల్చుకోవాలని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ మేరకు స్పష్టం చేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే రాయదుర్గం పాన్మక్తా వద్ద రెండు సర్వే నంబర్లలో సుమారు 11 ఎకరాల భూమి అమ్మకం కోసం టీజీఐఐసీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. గతంలో కంచ గచ్చబౌలి భూముల అంశంపై సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇచ్చిందని, అప్పుడు రక్షించమని చెప్పిన భూములనే ఇప్పుడు వేలం వేస్తున్నారని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది నీరజ్ కిషన్కౌల్ ధర్మాసనం దృష్టికి తెచ్చారు.
తదుపరి విచారణకు నిరాకరణ : పిటిషనర్ కోర్టును తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని తెలంగాణ రాష్ట్రప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ సింఘ్వీ వాదనలు వినిపించారు. ఆ భూములకు, ఇప్పుడు వేలం వేయడానికి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన భూములకు సంబంధం లేదని కోర్టుకు తెలిపారు. కంచ గచ్చిబౌలికి ఇప్పుడు వేలం వేసే భూములు సుమారు ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయని వివరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాదనను పరిగణనలోకి తీసుకున్న సీజే ధర్మాసనం టీజీఐఐసీ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో తాము జోక్యం చేసుకోబోమని తెలిపింది. పిటిషన్పై తదుపరి విచారణకు నిరాకరించింది.