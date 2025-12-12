Telangana Panchayat Elections Results2025

Pre Matric Scholarships 2025 : అన్ని వర్గాల వారికి చదువు అందుబాటులో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న పథకాలలో 'ప్రీ మెట్రిక్​ స్కాలర్​షిప్'​లను ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు అందించేందుకు సిద్ధమైంది. దీని ద్వారా వెనకబడిన సామాజిక వర్గాలైన ఎస్సీ విద్యార్థులకు ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం 2025-26కి గానూ ఈ ఉపకార వేతనాలను త్వరలో ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది. ప్రభత్వ, లేదా ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల్లో చదువుతున్న వారు దీనికి అర్హులు. విద్యార్థులు ఇంటర్నెట్​లో ఈ స్కాలర్​షిప్​ల కొరకు దరఖాస్తులు చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం వీలు కల్పించింది. ఈ విషయంపై అవగాహన కల్పించేందుకు అధికారులు, ఎస్సీ వసతిగృహాల వార్డెన్లు విద్యార్థులకు ముమ్మర ప్రచారం చేస్తున్నారు.

ఒకసారి మంజూరైతే 10 తరగతి దాకా : ఈ స్కాలర్​షిప్​లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐదు నుంచి ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు కేటాయిస్తోంది. బాలికలకు ఏడాదికి రూ.1,500 చొప్పున, బాలురకైతే రూ.1,000 చొప్పున అందిస్తోంది. పదోతరగతి కంటే ముందు ఏ తరగతిలో మంజూరైనా, పదోతరగతి వరకు ఆటోమేటిక్​గా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఇప్పటివరకు 800 మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

ఇక తొమ్మిది, పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. వీటికి ఇప్పటివరకు 700 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఈ ఏడాది మొత్తంగా 3,014 మందికి స్కాలర్​షిప్​లను మంజూరు చేసే అవకాశం ఉంది.

వార్షికాదాయం ఎంత ఉండాలంటే : స్కాలర్​షిప్​ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వార్షికాదాయం రూ.2లక్షల 50వేల లోపే ఉండాలి. అప్లికేషన్​ చేసుకోవడానికి ఆదాయం, కులం ధ్రువీకరణ పత్రాలతో పాటు ఆధార్​ కార్డు, తల్లిదండ్రుల ఆధార్​ కార్డులు, బ్యాంకు ఖాతా లేదా పోస్టాఫీసు ఖాతా పుస్తకం, పాస్​పోర్టు సైజ్​ ఫొటోలను జత చేయాల్సి ఉంటుంది.

డే స్కాలర్​ విద్యార్థుల(9, 10 తరగతులకు మాత్రమే)కు మాత్రమే సంవత్సరానికి రూ.3,500 చొప్పున ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. వసతి గృహాల్లో ఉండే విద్యార్థులకు రూ.7,000 చొప్పున వసతి రూపంలో లభిస్తాయి. ఇలా వీరికి రెండేళ్ల వరకు స్కాలర్​షిప్ అందుతుంది.అయితే, విద్యార్థులు ప్రధానంగా కేవైసీ చేయించుకోవాలి. కేవైసీ పూర్తయిన వారికి మాత్రమే ఉపకార వేతనాలు ఖాతాల్లో జమవుతాయి. గతేడాది కేవైసీ చేయించుకోలేని 180మంది విద్యార్థులు కూడా ఈ ఏడాది చేయించుకుంటే, ఆటంకం లేకుండా ఉపకార వేతనం అందే అవకాశముంది.

ఈ గడువులోగా : స్కాలర్​షిప్​ల దరఖాస్తును ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్​ పాఠశాలలు, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో ఐదు నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు, అలాగే 9, 10 తరగతి చదువుతున్న వారూ డిసెంబర్ 31వ తేదీలోపు https://telanganaepass.cgg.gov.in/ వెబ్​సైట్​లో అప్లై చేసుకోవాలి.

"విద్యార్థుల చదువుకు బాసటగా రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఎస్సీ విద్యార్థులకు అందిస్తున్న ప్రీమెట్రిక్‌ ఉపకార వేతనాలను ఐదు నుంచి పదోతరగతి చదువుతున్న బాలికలు, బాలురు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దీనిపై పూర్తి వివరాలతో పాటు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు హాస్టళ్ల వార్డెన్లతో ముమ్మరంగా ప్రచారం చేయిస్తున్నాం. ఎంత మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నా దాదాపుగా అందరికీ మంజూరయ్యే అవకాశం ఉంది" -విజయలక్ష్మి, జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమాధికారిణి

