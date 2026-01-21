వివేకా హత్య కేసులో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగించాలా అక్కర్లేదా?: సీబీఐని ప్రశ్నించిన సుప్రీంకోర్టు
తదుపరి విచారణపై సీబీఐ స్పష్టతనివ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం - కేసులో సీబీఐ ఎప్పుడూ అస్పష్టంగా మాట్లాడుతోందని వ్యాఖ్య - 2 వారాల్లో చెప్పాలంటూ ఫిబ్రవరి 5కు విచారణ వాయిదా
Published : January 21, 2026 at 10:27 AM IST
Supreme Court Judge Justice MM Sundareshs Comment on CBI About Viveka Murder Case: మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగించాలా? అక్కర్లేదా? అన్నది సీబీఐ స్పష్టంగా చెప్పాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. ఈ కేసులో సీబీఐ అస్పష్టంగా వ్యవహరిస్తోందని వ్యాఖ్యానించింది. ఇప్పటికైనా స్పష్టంగా ఏం కావాలో చెబితే దాని ప్రకారం ముందుకెళ్తామని స్పష్టం చేసింది. ఏ విషయం 2 వారాల్లో చెప్పాలని ఉత్తర్వులు ఇస్తూ, విచారణను ఫిబ్రవరి 5వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో సీబీఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం డిసెంబర్ 10న వెలువరించిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ ఆయన కుమార్తె సునీత దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యకాలీన దరఖాస్తుపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం విచారణ జరిపింది. జస్టిస్ ఎం.ఎం. సుందరేష్, జస్టిస్ ఎన్కే సింగ్ ధర్మాసనం ముందుకు సునీత దరఖాస్తు విచారణకు వచ్చింది. తన తండ్రి హత్య కేసులో విస్తృత కుట్రకోణాన్ని వెలికితీసే వరకూ సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపేలా ఆదేశించాలని కోరినా కేవలం కిరణ్ యాదవ్, అర్జున్రెడ్డి అనే ఇద్దరి పాత్రపైనే దర్యాప్తునకు అనుమతిస్తూ సీబీఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఇచ్చిన తీర్పును సునీత సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.
నిందితుల కాల్ రికార్డుల్ని సేకరించడం వల్ల: సుప్రీంకోర్టులో ఈ వ్యాజ్యంపై విచారణ సందర్భంగా సునీత తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా వాదనలు వినిపించారు. తాము అడగని అంశాలను సీబీఐ కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకొని నిర్ణయం వెలువరించిందని కోర్టుకు వివరించారు. రూ.4 కోట్లు మనీట్రయల్పై దర్యాప్తు అసంపూర్తిగా జరిగిందని దానిపై లోతుగా పరిశీలించాలని కోరారు. సీబీఐ కూడా అదే చెప్పిందని గుర్తుచేశారు. నిందితుల కాల్ రికార్డుల్ని సేకరించడం వల్ల తదుపరి ప్రయోజనం ఏమీ నెరవేరదని సీబీఐ కోర్టు అభిప్రాయపడిందని గుర్తుచేసిన లూథ్రా ఈ అంశాన్ని కోర్టు ఎలా నిర్ధారిస్తుందని ప్రశ్నించారు. హతుడి కుమార్తె తదుపరి దర్యాప్తు కోరుతున్నారని కోర్టు ఉత్తర్వుల అమలుకు అభ్యంతరం లేదని సీబీఐ కూడా చెప్పిందని పేర్కొన్నారు.
విషయం తేలడానికి మరో పదేళ్లు: ట్రయల్ కోర్టు మాత్రం తదుపరి దర్యాప్తు అక్కర్లేదని ముందే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిందన్నారు. హత్య గురించి బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియకముందే జగన్కు తెలిసినందున ఆయన పాత్రపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జస్టిస్ సుందరేష్ జోక్యం చేసుకంటూ ''మా నుంచి మీకేం కావాలి? ఇక్కడే మినీ ట్రయల్ నిర్వహించాలనుకుంటే అన్ని విషయాలనూ పరిగణనలోకి తీసుకొని మీరు మళ్లీ హైకోర్టుకు వెళ్లాలని చెబుతాం'' అన్నారు. విషయం తేలడానికి మరో పదేళ్లు పడుతుందని మీరు ప్రాక్టికల్గా చూడండని లూథ్రాకు సూచించారు. ఇందులో ఏ అంశాలపై దర్యాప్తు చేస్తారో సీబీఐని అడుగుతామని వాళ్లేం చెబుతారో అంతవరకే మేం పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని జస్టిస్ సుందరేష్ పేర్కొనగా అందుకు సిద్ధార్థ లూథ్రా అంగీకరించారు.
ఇంకేమీ చేయలేమంటే ఇంతటితో ముగిస్తాం: అనంతరం జస్టిస్ సుందరేష్ సీబీఐ తరఫు న్యాయవాది అభిప్రాయాన్ని కోరారు. సీబీఐ చెప్పేదాని ప్రకారం ముందుకెళ్తామని తాము ఇదివరకే చెప్పామని మీరేం కావాలనుకుంటున్నారో స్పష్టంగా చెప్పాలని ఆదేశించింది. ట్రయల్కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో సంతృప్తిగా ఉన్నారా? మీకేం కావాలో చెబితే దాని ప్రకారం తాము విషయాన్ని పరిశీలిస్తామని అన్నారు.
ఈ కేసు విషయంలో మీరెప్పుడూ అస్పష్టంగానే ఉన్నారని ఇంకేమీ చేయలేమని మీరంటే కేసును ఇంతటితో ముగిస్తామని చెప్పారు. ఈ వ్యవహారంలో ఎవరిని విచారించాలన్న అంశాలపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరారు. మీరు తదుపరి దర్యాప్తు కావాలని చెబితే ప్రతివాదుల వాదనలు విన్న తర్వాత దానిపై ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తామని సీబీఐ తరఫు న్యాయవాదితో జస్టిస్ సుందరేష్ అన్నారు. ఎవరెవరిని విచారించాలి?, కస్టోడియల్ విచారణ అవసరమా? లేదా అనేదీ పరిశీలిస్తామని స్పష్టం చేశారు. తాము ఇరువైపుల నుంచీ వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామని అదే సమయంలో దర్యాప్తును అడ్డుకోవాలనుకోవట్లేదని తెలిపారు.
ఇది చాలా సున్నితమైన అంశమైనందువల్ల చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని ఇది తార్కిక ముగింపునకు చేరాలని తేల్చిచెప్పారు. కచ్చితమైన న్యాయప్రక్రియ అనుసరించారన్న సంతృప్తి అయినా కక్షిదారులకు కలగాలని పేర్కొన్నారు. అందుకే తదుపరి దర్యాప్తు అవసరం ఉందా? లేదా? ఒకవేళ ఉంటే ఎంతవరకు? అనేది చెప్పాలని కోరారు.
సమాధానం చెప్పడానికి 2 వారాల గడువు: తదుపరి దర్యాప్తు అవసరం అనుకుంటే నిందితుల బెయిల్, ముందస్తు బెయిల్ దరఖాస్తుల్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన కేసుల పరిస్థితి ఏమిటన్నంత వరకు పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. తాము సమతౌల్యం పాటించే క్రమంలో జారీచేసే ఉత్తర్వులు కక్షిదారులకు అనుకూలంగానో, వ్యతిరేకంగానో ఉండొచ్చని పేర్కొన్నారు. ట్రయల్కోర్టు తీర్పులో ఎవరు విభేదించినా అప్పీల్ దాఖలు చేయాల్సిన అవసరం లేదని తాము ఇదివరకే చెప్పామని గుర్తుచేశారు. అలా వెళ్తే మరో పదేళ్లు పడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పుడు మీ అందరి వాదనలూ పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని అయితే ప్రధానంగా సీబీఐ ఏం కావాలనుకుంటోందన్న దాన్ని బట్టే ముందుకెళ్తామని స్పష్టం చేశారు.
అధికారులను అడిగి సమాధానం చెప్పడానికి 2 వారాల గడువు కావాలని సీబీఐ తరఫు న్యాయవాది కోరగా జస్టిస్ సుందరేష్ అందుకు అంగీకరించారు. తర్వాత జస్టిస్ ఎన్కే సింగ్ జోక్యం చేసుకుంటూ ఈ కేసులో మీరు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు కాబట్టి దాని గురించి మీకు స్పష్టత ఉండాలని సీబీఐ తరఫు న్యాయవాదితో అన్నారు. తదుపరి దర్యాప్తు అవసరమా కాదా అన్నది మీకు తెలియాలని వ్యాఖ్యానించారు. మీరు సంతృప్తి చెందితే తాము చేయడానికి ఏమీ ఉండదని అందువల్ల ఏ విషయం స్పష్టంగా చెప్పాలని సూచించారు.
వివేకా హత్య కేసు నిందితుల్లో ఒకరైన శివశంకర్రెడ్డి తరఫున న్యాయవాది నాగముత్తు వాదనలు వినిపించారు. సీబీఐ కోర్టు ఉత్తర్వుల్లోని పేరా 93లో తదుపరి దర్యాప్తు కోరుతూ సునీత దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను పాక్షికంగా అనుమతించినట్లు ఉందని అన్నారు. హత్య జరిగిన 2019 మార్చి 15వ తేదీ రాత్రి A-2 సోదరుడు కిరణ్యాదవ్, అర్జున్రెడ్డి మధ్య సంభాషణలు జరిగినందున ఇందులో వారి పాత్ర ఉంటే అంతవరకు సీబీఐ దర్యాప్తు జరపొచ్చని సీబీఐ కోర్టు చెప్పిందని పేర్కొన్నారు.
ఈ లోపాల గురించే పిటిషనర్ సునీతారెడ్డి చెప్పారని అంతవరకు కోర్టు అంగీకరించి అంతవరకూ దర్యాప్తునకు ఆదేశించిన తర్వాత వారికి ఇంకేం కావాలని ప్రశ్నించారు. అందుకు జస్టిస్ సుందరేష్ స్పందిస్తూ తాము ఎలాంటి అభిప్రాయాలూ వ్యక్తం చేయకుండా ఈ కేసును వినాలనుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న అపోహలన్నీ తొలగించి కనీసం ట్రయల్ నడిచేలా చేయాలని వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే సీబీఐ నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన కోరుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. ఇది అంత సులువైన అంశమైతే ఎప్పుడో డిస్మిస్ చేసేవాళ్లమని అన్నారు. తాము అన్ని కోణాలనూ పరిశీలించి సమతౌల్యం పాటించాలనుకుంటున్నామని తెలిపారు. లేదంటే ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకునేవాళ్లమని అప్పుడు మీ వాదనలు వినాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదని పేర్కొంటూ విచారణ ముగించారు.
