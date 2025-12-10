ఇప్పటివరకు తిరుమలకు 3,460 సార్లు - కాలినడకనే 3,250 సార్లు
తిరుమలను 3,460 సార్లు దర్శించుకున్న గురుమూర్తి - ఎస్బీఐలో మేనేజర్గా చేసి 2014లో రిటైర్, మిగిలిన శేష జీవితాన్ని స్వామి సేవకు దొరికిన అవకాశంగా భావించిన వైనం
Retired Employee Venkata Ramana Murthy Came To Many Times Tirumala: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిని ఓ సారైనా దర్శించుకోవాలని ప్రతి ఒక్క భక్తుడు భావిస్తారు. తిరుమల శ్రీవారిని ఒకసారి దర్శించుకుంటేనే జన్మ ధన్యమైందని భక్తులు ఆనంద సాగరంలో తేలిపోతారు. అలాంటిది రెండు సార్లు కాదు, ఇరవై సార్లు కాదు, ఇప్పటి వరకు ఏకంగా 3,460 సార్లు ఆ దేవదేవుణ్ని దర్శించుకున్నారు 71 ఏళ్ల ఓ రమణమూర్తి. ఇందులోనూ విశేషమేమిటంటే 3,250 సార్లు కాలినడకనే తిరుమలకు వెళ్లడం.
వారంలో కనీసం 4 రోజులు: తిరుపతికి చెందినటువంటి వెంకట రమణమూర్తి ఎస్బీఐలో మేనేజర్గా చేసి 2014లో రిటైరయ్యారు. ఆ తర్వాత శేష జీవితాన్ని స్వామి సేవకు దొరికిన అవకాశంగా భావించిన ఆయన వరుసగా కాలినడకన తిరుమల వెళుతూ విరివిగా దర్శనాలను చేసుకుంటున్నారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు కూడా తిరుమల వెళ్లేవాడినినని 71 ఏళ్ల రమణమూర్తి తెలియజేశారు. అయితే పదవీ విరమణ తర్వాత మాత్రం ఎక్కువగా వెళుతున్నానని పేర్కొన్నారు. ఒక వారంలో కనీసం నాలుగు రోజులు శ్రీవారిని దర్శించుకుంటానని రమణమూర్తి ఈ సందర్భంగా వివరించారు.
వెంకన్న స్వామి దయతోనే: ఎక్కువగా శ్రీవారి మెట్ల మార్గంలోనే వెళతానని అన్నారు. గోవిందనామాన్ని జపిస్తూ, నిలకడగా, ఓపికతో నడిస్తే 2,388 మెట్లను గంటన్నరలోనే ఎక్కి కొండపైకి చేరుకుంటానని అతను చెబుతున్నారు. ఈ వయసులో ఇంతటి శక్తి ఎలా వస్తోందని అడిగితే అదంతా వేంకటేశ్వరస్వామి దయేననే అభిప్రాయాన్ని రమణమూర్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం మన చేతుల్లో ఉందని రమణమూర్తి వినమ్రంగా వివరించారు.
తిరుమలకు కాలినడకన 300 సార్లు: తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్కు చెందిన శ్రీ అష్టోత్తర శత చుక్కలాస్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ డాక్టర్ వేణుకుమార్ ఇప్పటి వరకూ 300 సార్లు తిరుమలకు కాలినడకన దర్శనానికి వెళ్లారు. వేణుకుమార్ 1996 నుంచి ఏటా శ్రీవారి మెట్ల మార్గంలోనే తిరుమలకు వెళుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పేదలకు, దివ్యాంగులకు చేయూతను అందించేందుకు 2014 నుంచి 2021 వరకూ దాదాపు 1500 మంది భక్తులను తన సొంత ఖర్చులతో తీసుకుని వెళ్లినట్లు తెలిపారు. వేణుకుమార్ జీవిత కాలంలో 1,008 సార్లు కాలినడక మార్గంలో తిరుమలకు వెళ్లాలనేది లక్ష్యంగా పేర్కొన్నారు.
తిరుమల సమాచారం: తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు సమయం పడుతుంది. అదే విధంగా శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచివున్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 70,901 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలను మొత్తం 23,128 మంది భక్తులు సమర్పించుకున్నారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.96 కోట్లుగా నమోదైంది.
